



Цитата из к/ф «Старик Хоттабыч» реж. Г.Казанский. 1956. СССP Хоттабыч пробует мороженное

Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей умнее. Его ответ был простым и мудрым: «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, сказал он, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок».

«Старик Хоттабыч» — с раннего детства любимая сказка зрительских поколений! Волшебная история с захватывающими приключениями, чудесами и искренней дружбой.

— У тебя будут деньги! Много денег. А деньги — это слава, деньги — это сколько угодно друзей!

— Ну, рассуди сам, Хоттабыч, кому нужна слава и друзья за деньги?! Нет, уж лучше смерть, чем стать спекулянтом!

Спорное утверждение, на самом деле… Но ребята уговаривают Хоттабыча обо всем забыть, сделать животных, людей и диковинные пряности невидимыми и отправиться в цирк. И ты с детства веришь, что счастье не материально, что дружбу можно заслужить, только став хорошим и честным человеком, и все становится как-то понятно и легко.

В Хоттабыче высмеивается любая гордыня как пережиток прошлого:

— Как ты смеешь, о, презренный страж, задерживать меня в драгоценный час моей прогулки?! Я самый выдающийся отрок этого города!

— Ладно, молодой человек, в отделении разберутся, при чем тут окорок! Надо соблюдать!

А вот после этого монолога доктора, пришедшего к ябеде Пилюле, желание ябедничать пропадет у любого ребенка навсегда:

«Если бы существовали на свете джинны (Хоттабыч под кроватью обиделся) и если бы один из них захотел наказать человека, ну мальчика, предположим, за то, что он сплетничает, ябедничает, плохо отзывается о своих близких, то он мог бы заклясть его таким заклятием, чтобы тот лаял каждый раз, когда захочет сказать гадость. Только что мы с вашим сыном по душам потолковали, и оказалось, что он, ни разу не пролаяв, прочитал стихи Пушкина, почти ни разу не тявкнул, говоря о вас, Наталья Кузьминична, и почти всё время лаял, говоря о своих товарищах и о классной стенгазете, в которой, видимо, иногда прохаживались на его счёт… Вы понимаете мою мысль? Я, кажется, ясно выразился?»

Настоящая фамилия Лазаря Иосифовича Лагина — Гинзбург. Псевдоним Лагин — сокращение от ЛАзарь ГИНзбург. Лазарь родился в Витебске, в бедной еврейской семье. Отец его был плотогоном (перегонял плоты по рекам). Собрав деньги, отец перебрался вместе с семьей в Минск, где открыл лавку для торговли скобяными изделиями.

После окончания школы Лагин уходит добровольцем на Гражданскую войну. В 1920 году вступает в ВКП (б), занимается организацией комсомола на территории Белоруссии. В 1922 году начинает выступать на страницах газет со стихами и заметками. Один год учится на отделении вокала Минской консерватории, однако оставляет учебу. Переехав в Москву, Лагин посещает литературную студию В. Я. Брюсова, а в 1925 году оканчивает отделение политэкономии Института народного хозяйства, после чего служит в армии, затем в 1930—1933 годах учится в Институте красной профессуры, защищает диссертацию, получает степень кандидата экономических наук, работает доцентом в институте и преподает.

Из института Лагин отозван на работу в газету «Правда», впоследствии работает в журнале «Крокодил», где с 1934 года становится заместителем главного редактора Михаила Кольцова. В литературе Лагин начинал как комсомольский поэт и фельетонист. В 1934 году вышла первая книжка «153 самоубийцы». Сразу по выходе этого сатирического сборника Лагина принимают в Союз писателей.

В конце тридцатых годов Лагин находился в долгой командировке от Союза писателей на острове Шпицберген. Там после прочтения книги Ф. Энсти «Медный кувшин» к нему приходит идея написать историю про старика Хоттабыча. Отдельной книгой повесть выходит в 1940 году. Первая редакция разительно отличается от второй, которая увидела свет в 1951 году.

«Текст романа, — писал критик В. Березин, — плавился, как пластилин. Лагин дописывал и переписывал его. Удивительно, что никому не пришло в голову собрать все редакции в одном томе и снабдить культурологическим комментарием. Британские империалисты сменялись американскими, менялась маркировка на плавучей мине, которую Хоттабыч принимал за место заточения своего непутевого братца Омара, а в варианте 1955 года советский пионер вообще попадал в Индию…»

Во время Великой Отечественной войны Лагин служит в действующей армии. С Дунайской военной флотилией проходит от Измаила до Днестровского лимана, участвует в боях за Одессу, Николаев, Херсон, затем, уже в качестве писателя политуправления Черноморского флота, в обороне Севастополя, в боях за Кавказ и под Новороссийском. Он сочиняет листовки, заметки и даже песни, выступает перед моряками.

Помимо «Хоттабыча», Лагин серьезно работал над несколькими произведениями. Цикл «Обидные сказки» Лагин начал писать в 1924 году и продолжал до конца жизни, а цикл автобиографических рассказов «Жизнь тому назад» полностью так и не был издан. Роман «Голубой человек», писавшийся с 1957 по 1964 год и повествующий о путешествии из СССР пятидесятых годов в царскую Россию, признан неудачным, несмотря на то, что именно его сам Лагин ценил и любил больше всего.

Примечательно, что именно Лазарь Лагин открыл миру братьев Стругацких, вытащив из мусорной корзины «Детгиза» их первую книгу «Страна багровых туч».

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