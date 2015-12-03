Тема российско-турецкого конфликта и реакции на него правительства США находится в топе американских новостей этой недели. 3 декабря внимание читателей главным образом было приковано к выступлению Джона Керри по поводу сирийского конфликта и ситуации на Украине на ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшемся в Белграде в Сербии, а также к вступлению Черногории в НАТО. Примечательно, что появилась новая тенденция — ряд журналистов аргументированно критикует поступок Эрдогана, указывая на несоответствие его политики западным стандартам, в то время как остальные продолжают вешать всех собак на Россию.

Флаг НАТО над Черногорией

Резюмируя результаты парижской встречи, посвященной изменению климата, акулы пера сокрушаются: «Когда мировые лидеры собрались в Париже на саммите по изменениям климата, им следовало обратить внимание на более серьезные и насущные угрозы», — сетуют журналисты издания The National Interest.

«Соединенные Штаты должны призвать Россию вести себя ответственно, воздерживаться от нарушений турецкого воздушного пространства и отказаться от эскалации. В противном случае страны НАТО будут вынуждены рассмотреть новые санкции против Москвы», — выносят свой вердикт журналисты издания.

Основной месседж главы внешнеполитического ведомства США также был услышан: «Госсекретарь Джон Ф. Керри призвал Россию вывести свои войска и технику с Восточной Украины в соответствии с условиями мирного договора, который должен вступить в силу к концу года». «Наступило время для конкретных шагов, нужно закончить эту череду ужасных и ненужных конфликтов и начать процесс восстановления на Востоке Украины», — цитирует выступление Керри на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занимается мониторингом ситуации на Украине, Washington Post. «Керри призвал вывести российские войска, обеспечить свободный доступ наблюдателей ОБСЕ, проведение выборов, возвращение контроля над украинской границей с Россией и освобождение всех заложников и пленных», — пишет Voice of America.

«Запад пытался «соблазнить» Россию перспективой ослабления экономических санкций, если она поможет реализовать мирный договор, заключенный после переговоров в Минске в феврале прошлого года лидерами Франции, Германии, России и Украины. Срок его действия истекает 31 декабря, и американские чиновники говорят, что вероятность его выполнения крайне мала. Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает оказывать помощь сепаратистам оружием и военными и обеспечивает спорадически продолжающиеся боевые действия. Москва отрицает обвинения, хотя и Киев, и Вашингтон опубликовали фотографии, свидетельствующие об ином.

Керри также призвал к поддержке международных усилий для начала переговоров между правительством в Дамаске и оппозиционными группами и обеспечению политического перехода, который бы отстранил президента Башара аль-Асада от власти. Это, в свою очередь, сказал он, откроет двери для единого фронта, который и будет противостоять «Исламскому государству». «Если мы сможем получить такой политический переход, мы получим всё», — сказал он. «Бедствия («Исламское государство») могут быть устранены в течение нескольких месяцев», — цитирует Керри издание Washington Post.

Некоторые американские издания призывают «открыть глаза» на реальную позицию и интересы турецкого президента Эрдогана.

«Интересы Турции больше не соответствуют западным. Собственный сын Эрдогана обвиняется в сотрудничестве с ИГИЛ и транспортировке нефти через Турцию. Турция рисковала безопасностью Европы, позволяя джихадистам пересекать свою территорию и возвращая их таким образом после сражений в Сирии в Европу. Основные стратегические цели Турции в сирийской гражданской войне не совпадают с нашим собственным, поскольку турецкие интересы первого порядка — не дать курдам набрать силу, не допустить угрозы турецкому государству и защитить туркменское населения в Сирии. Удаление Башара аль-Асада от власти не является их первостепенной задачей. Победа над ИГИЛ и вовсе не рассматривается. Союз с НАТО создает моральную связку по поводу гарантий безопасности Турции. И хотя Турция еще не ссылалась на 5-ю статью, которая обязывает каждого члена организации действовать согласованно и в защиту другого члена. Но Турция в то же время ставит безопасность таких стран, как Эстония или даже Польша, под угрозу и ухудшает отношения между Москвой и Западом. Турция не сделала ничего, кроме создания проблем для обеих сторон, в и без того запутанной ситуации. В то же время Турция пользуется нашими европейскими партнерами, обещая замедлить поток мигрантов и беженцев в Европу, только если Европа выделит определенное количество денег. Турки также хотят иметь возможность предоставлять миллионам своих граждан европейские визы. По сути, предложение Турции сводится к тому, что они останавливают поток сирийцев, только если Европа открывает дверь туркам», — пишет издание The Week.

Принятие Черногории в НАТО вызывает сдержанное злорадство в СМИ и слегка «выпускает пар».

«Зачем НАТО нужно принимать нового члена, армия которого состоит всего из 2 тысяч военнослужащих, численность населения которого лишь слегка превышает численность населения Люксембурга и производство которого развито довольно слабо? Одно из объяснений приглашения Черногории в НАТО заключается том, что альянс хочет показать президенту Владимиру Путину, что Россия не сможет его запугать бряцанием оружием, и что он продолжит расширяться в собственном темпе. И принятие Черногории в ряды членов НАТО — хороший способ донести до России это послание, поскольку это балканское государство имеет тесные связи с Россией», — пишет издание Bloomberg.

«Россия пытается сдержать расширение НАТО, а ее министр иностранных дел заявил в сентябре, что это будет «ошибкой и даже провокацией». А путинский пресс-секретарь сказал, что будут «ответные меры». Российское правительство в качестве первой меры объявило о прекращении программ сотрудничества в сфере безопасности. Но дело в том, что у России скоро уже не останется стран, от которых она может отгораживаться. Москва самоутверждается в роли возрождающегося и агрессивного геополитического игрока, дестабилизирует соседние страны, крадёт у них территории, заявляет о своем «праве» защищать интересы русскоязычных людей, где бы они ни жили, последовательно нарушает соглашения о контроле вооружений, осуществляет военные провокации против западных стран, и пользуясь их нерешительностью, позиционируя себя в качестве решающей силы на Ближнем Востоке. В таких тревожных обстоятельствах 28 членов НАТО только что решили предложить переживающей процесс демократизации балканской стране Черногории вступить в свой альянс», — пишет издание Foreign Policy.

Похоже, такие противоречивые заявления, озвучивающие позиции разных сил в американской элите, вполне отображают и сумятицу в головах, мотивах и поступках их представителей. Напомним, что когда в НАТО в 1952 году вошла Турция, имея контроль над стратегически важными проливами Босфором и Дарданеллами, — это был большой шаг в сторону Запада. Но сейчас 2015 год, и Советского Союза больше нет, а на Ближнем Востоке царит хаос, и Турция не вполне объективно оценивает свой вес в мире.