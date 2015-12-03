Президент РФ Владимир Путин 3 декабря выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это стало самой обсуждаемой темой в СМИ. В послании президент представил парламенту свой взгляд на будущее развитие страны.

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Глава государства начал свою речь с предложения почтить минутой молчания память российских военнослужащих и всех граждан России, погибших от рук террористов. Об угрозах терроризма Путин говорил много, в частности, он отметил, что мир столкнулся «с разрушительной варварской силой» «новоявленных мракобесов».

«Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединенных Наций», — призвал президент РФ.

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Говоря об инциденте с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС в Сирии, президент заявил, что не знает, зачем Турция это сделала. «Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка», — заявил глава государства.

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В ответ на безрассудные действия правящей клики Турции Россия не намерена применять грубую военную силу и «бряцать оружием». «Но, если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление: убийство наших людей — они отделаются помидорами, или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются», — предупредил президент РФ.

Материнский капитал и «сложная» ситуация в экономике

Путин отметил хоть и небольшой, но прирост населения в России, несмотря на негативные прогнозы специалистов о сползании в «демографическую яму». В связи с этим глава государства заявил о необходимости продлить действие программы материнского капитала.

Ситуацию с российской экономикой Путин охарактеризовал как сложную, но не критическую. Есть и позитивные тенденции: наметилось снижение инфляции, фиксируется снижение оттока капитала. «Но это не значит, что надо ждать, что всё сразу изменится, или ждать повышения цен на нефть», — сказал Путин.

По его словам, Россия должна использовать благоприятные возможности, существующие в сегодняшнем дне. Президент РФ выразил уверенность, что Россия готова ответить на все вызовы — как внешние, так и внутренние.

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Прощание с Рязановым

В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве завершилась церемония прощания с кинорежиссером Эльдаром Рязановым, который скончался 26 ноября на 89-м году жизни.

Почтить память легендарного режиссера пришли сотни человек, среди них: Александр Ширвиндт, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Андрей Мягков, Николай Фоменко, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Татьяна Догилева, Валерий Баринов, Татьяна и Сергей Никитины, Алла Пугачева, режиссеры Вадим Абдрашитов и Владимир Хотиненко, а также министр культуры России Владимир Мединский, вице-спикер правительства Ольга Голодец и многие другие. Тысячи людей несли и продолжают нести цветы к зданию ЦДЛ.

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Никакого уважения к агрессору

Большой десантный корабль Черноморского флота «Саратов» при прохождении через Босфор не поднял «гостевой» турецкий флаг. Он проследовал через турецкие проливы в акваторию Средиземного моря. «Гостевой» турецкий флаг традиционно поднимают в знак уважения к стране.

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В Сирии террористы казнили гражданина России

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что в Сирии казнен гражданин России, являвшийся уроженцем Чечни. «Этот россиянин — чеченец. Ему отрубили голову. Есть подтвержденные факты», — сказал Кадыров.

Видеокадры, демонстрирующие казнь, были размещены террористической организацией ИГИЛ накануне в сети интернет. На кадрах видеоролика под названием «Русские, вы будете разочарованы и унижены» молодой мужчина, представившись Магомедом Хасиевым, уроженцем города Грозный и русским по национальности, сообщает, что он приехал в Сирию по заданию ФСБ.

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