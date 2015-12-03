На неделе с 25 ноября по 1 декабря украинскую региональную прессу волновало социально-экономическое положение своих сограждан.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Новые тарифы на отопление шокируют, пишет «Волинь» (Луцк). Так стоит ли удивляться тому, что бабушка с Черкасчины, получив квитанцию об оплате за потребленный в октябре газ, повесилась — сумма, указанная в ней, превышала пенсию старушки. Хотя, как оказалось впоследствии, зря женщина перепугалась. Платить надо было меньше, чем указано, газовики ошиблись. Но бабушку не вернешь. Однако желание покончить с собой может появиться не у одного украинца после того, как он получит квитанцию за коммуналку. Если отопление двухкомнатной квартиры в прошлом году обходилось в 450−500 гривен, то сейчас достигнет 1000. Не многовато ли для обнищавших украинцев?

Год назад переселенцам, проживающим на территории Славянска и Славянского района (подконтрольные Киеву — ИА REGNUM), дрова завозила международная организация «Человек в беде», рассказывают «Донецкие новости» (Донецк). Твердым топливом они обеспечили зимой 2014−2015 годов всех желающих. В этом году ситуация поменялась. Сначала дрова людям хотя бы обещали, а затем, ближе к осени, на все звонки отвечали: «В Славянске программа закрыта. Дрова возим в прифронтовую зону». К зиме самые уязвимые категории беженцев остаются один на один с серьезнейшей проблемой. Сколько таких семей, для которых купить 2−3 машины дров на зиму абсолютно нереально, не знает никто (одна машина стоит от 2000 до 3000 грн.).

А в Кировограде снова подорожал хлеб, констатирует «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Продавцы говорят, что все больше людей вынуждены переходить на социальные буханки — после подорожания любимый хлеб по карману далеко не всем. По словам заместителя директора «Кировоградхлеб 2014» Виктории Полюхович, «сырье на рецептурную продукцию дорожает фактически каждые три дня. Цены на социальные виды хлеба стараемся держать. Какими они будут в следующем месяце, я не могу сейчас сказать».

Тем временем в Верховной раде Украины озаботились Кавказом, передает «Сіверщина» (Чернигов). В парламенте появилась межфракционная группа «Свободный Кавказ». В ее программном заявлении говорится, что происходящее на Кавказе влияет на Украину: «Не следует забывать и того, что последние события показали: народы Северного Кавказа, по крайней мере, их часть, которая стремится к независимости от России, очень симпатизирует Украине. Мы помним о чеченских и грузинских добровольцах. Руководствуясь вышеизложенным, объявляем о создании межфракционной группы «Свободный Кавказ». Основные направления деятельности группы: поддержание связей с народами Кавказа, организация украинского-кавказского диалога; поддержка демократических институтов на Кавказе; привлечение внимания общественности к нарушению прав человека на Северном Кавказе и помощь жертвам нарушений; помощь в развитии гражданского общества у народов Кавказа; работа с диаспорами на Украине и в Европе; предоставление народам Кавказа медийной поддержки и лоббирование их интересов в Европе; признание геноцида черкесов… Украина должна помочь Северному Кавказу вернуться в Европу». Заявление подписали Юрий Шухевич (председатель группы) и депутаты Евгений Рыбчинский, Игорь Луценко, Владимир Парасюк, Ярослав Маркевич, Оксана Корчинская.

А на первой сессии Черкасского областного совета самым ярким событием стало выступление с трибуны бойца по прозвищу Друг Немирный. Его слова цитирует «Провінція» (Черкассы): «Я рос в харьковской оккупации москальской. Всю жизнь проходил хохлом, мне чужого не надо. Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам. Мной лично созданы ячейки, о которых никто не знает. То мои ближайшие собратья, которых я вытаскивал, которые вытаскивали меня. Мной проведена черновая работа по созданию тайной организации «Холодного Яра». Я не позволю вам обманывать нас. Я призываю руководителей, которые у меня за спиной, которые не дают нам слова — опомнитесь, ибо беда вам будет. Я не кричу, не запугиваю. Я просто предупреждаю, что есть люди, которые ждут команды. Которые хотят кровью собачьей собак напоить. Еще раз говорю… Если вы сидите сейчас в роскошных апартаментах и у вас «все получается», то это ненадолго. Если вы не начнете нормально управлять — падет на вас кара от моих товарищей и от меня лично». После этого, продолжает издание, присутствующие в сессионном зале бойцы «Правого сектора» (так они себя называют) взялись не выпускать депутатов, требуя, чтобы те поддержали зачитанное радикалами неустановленного происхождения обращение, которое осуждает «режим внутренней оккупации Порошенко — Яценюка». В зале, кроме депутатов, присутствовали председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко, начальник областного управления Службы безопасности Украины Олег Бойко, начальник управления МВД по Черкасской области Владислав Пустовар, областной прокурор Сергей Овчаренко. Абсурд того, что развернулось у них перед глазами, парализовал их волю. Пока руководители милиции и СБУ застыли соляными столбами, сопровождение этого Друга Немирного могло элементарно достать из рюкзаков все что угодно и превратить Черкасский облсовет во второй «театр Батаклан».

В Запорожье на вокзале военных «вырубают» при помощи клофелина, обозначает новую тенденцию «Индустриалка» (Запорожье). По словам волонтеров, которые дежурят в открытом на привокзальной территории центре «Солдатский привал», работают несколько преступных схем. Одна их них: участника «АТО» приглашают выпить, подсыпают ему клофелин, вытаскивают жетон от ячейки в камере хранения, из рюкзака забирают личные вещи, а сам вещмешок оставляют в ячейке. Или подходит девушка с парнем, показывает на военнослужащего и говорит: «Вася, он меня избил». И на нормального, трезвого бойца налетают трое. «Очень часто военные сами дают слабину, — комментирует заместитель начальника управления СБУ по Запорожской области Дмитрий Иванов. — Анализируя случаи, мы пришли к выводу, что в 70% случаев предпосылки созданы самими солдатами. Мы будем просить, чтобы полицейские патрули на вокзалах выставляли, будем также подтягивать военные патрули, причем не только на железнодорожном, но и на автовокзале. А то завтра Запорожье, несмотря на мощное волонтерское движение, может прослыть городом, в котором беспредел по отношению к «АТОшникам». Волонтеры также с возмущением говорили о случаях избиения участников «АТО» на улицах города, которых только на Космосе за последнее время было три. Один из самых «свежих» случаев — 3 ноября трое негодяев зверски избили военнослужащего 81-й десантно-штурмовой бригады Александра Федонюка.

На Полтавщине прихожан храма Украинской православной церкви Московского патриархата назвали «сепаратистами», им обидно — ведь их дети воюют в «АТО», а сами прихожане активно помогают воинам на Востоке, информирует «Полтавщина» (Полтава). Оскорбление нанесли общине храма Рождества Пресвятой Богородицы, возвышающегося на холме в сердцевине Великой Богачки. Возмутительно было гражданам, которые всю свою жизнь, сердце свое положили на развитие Украины и родной общины, услышать слово «сепаратисты». Даже на уровне районной власти. Растерянность быстро переросла в требование справедливости: «Нам говорят, что мы России служим, но мы же поддерживаем свой народ, свое государство, свою Украину. Помогаем в «АТО» нашим ребятам. И погибших так много — помогаем семьям, и службу отбывает отец Василий. У нас единая вера, единая Украина, и мы все под Богом единственным ходим».

В Луганской народной республике завершился первый этап вакцинации от полиомиелита, пишет «XXI век» (Луганск). В связи с неплановым проведением вакцинации от полиомиелита у многих жителей возникал вопрос: с чем связана такая срочная иммунизация? Министр здравоохранения ЛНР Лариса Айрапетян успокоила: поводов для переживания нет, это всего лишь предупредительные меры. Проведение внеплановой иммунизации детей в возрасте от 3 месяцев до 6 лет на территории Луганской народной республики — это ответ на вспышку полиомиелита, который был зафиксирован у двух детей в возрасте 10 месяцев и четырех лет в Закарпатской области. По словам Айрапетян, Всемирной организацией здравоохранения ситуация со вспышкой инфекции на Украине признана как критическая. Границ для вируса не существует, поэтому и было принято решение о проведении дополнительной иммунизации населения ЛНР против полиомиелита.

Экономия воды для орошения и работы турбин гидроэлектростанций стала для Днепра экологической катастрофой, рассказывает «Новий день» (Херсон). Из-за глобального потепления и отсутствия паводков в верховьях главной украинской реки объемы сбросов воды с плотины Каховской ГЭС постоянно уменьшаются, а сейчас упали до антирекордных 300−400 кубометров вместо прежних 600−1000. Если до весны 2016 года ничего не изменится, о нересте рыбы можно будет забыть. И это уже не впервые. Ведь создание оптимальных условий для метания икры обитателями Днепра предполагает сброс в пределах 2000 кубометров в секунду с середины апреля по середину июня. Это нужно, чтобы водой заполнилась пойма реки, где икра и вызревает. Однако последние 3 года о паводке можно только мечтать: больше 1000 кубометров в секунду ГЭС выдает крайне редко. Впрочем, помеха нересту — лишь одна из глобальных проблем. Ученые фиксируют стремительное обмеление Днепра, с дальнейшей перспективой возникновения на его месте обширных болот со всеми их «прелестями» в виде загнивания воды, туч комаров и прекращения крупнотоннажного судоходства. «Уже сейчас Днепр нельзя назвать рекой. Днепра в его прежнем виде больше нет. Это просто каскад озер разной величины, которые постепенно заболачиваются. В них слой донных отложений ежегодно увеличивается в среднем на 2 сантиметра, а местами и больше. Так, в озере Круглик неподалеку от херсонского Гидропарка за послед­ние 10 лет этот слой вырос на 30 сантиметров», — делится результатами научных изысканий директор Херсонской гидробиологической станции НААН Украины кандидат биологических наук Сергей Овечко. Если бы на дне бывшего Днепра накапливался плодородный ил, его можно было бы извлекать для удобрения полей и экологический вред обернуть пользой. Да только поверху нынче вовсе не ил, а так называемый детрит — неразложившаяся растительность. Раньше водоросли служили кормом растительноядным рыбам, чьи испражнения удобряли грунт. Но рыбу тоже «выбили», и воспроизводить прежнюю численность популяции в природной среде она уже не может. А масштабы искусственного ее разведения явно недостаточны. Так что отсутствие условий для нереста, вызванное уменьшением сбросов Каховской ГЭС и повторяющееся год от года, может стать последним камешком в «могилу» Днепра. Который и сорвет грозную «лавину» уже необратимых изменений среды обитания.

В играх украинских олигархов разбирался «ОстроВ» (Донбасс). Коломойский и Ахметов разошлись на ничьей или договорились — так издание оценивает результаты прошедших местных выборов в Днепропетровске и Запорожье. Суть договоренностей в разделе сфер влияния. Для бизнеса Ахметова Днепропетровск не имеет совершенно никакого значения, в отличие от группы Коломойского, для которой он базовый. Сражаться до победного сразу на два фронта не захотела ни одна из групп. Поэтому логично, что в Запорожье на пост мэра прошел кандидат Ахметова, а в Днепропетровске — Коломойского. Из предполагаемых договоренностей несколько выпадает ситуация в Кривом Роге, где уже после победы во втором туре действующего мэра Юрия Вилкула партия «Самопомощь» вдруг взялась оспаривать результаты методами «уличной демократии». Эту политсилу эксперты также связывали с Коломойским. Тем не менее ее депутаты все же не связаны с олигархом напрямую, в отличие, например, от Бориса Филатова и Геннадия Корбана. Зато обращает внимание отсутствие среди брошенных в поддержку проигравшего Юрия Милобога сил представителей партии «Укроп» и «Правого сектора», добровольческого батальона «Днепр», активно задействованных на выборах в Днепропетровске и Павлограде. Это также подтверждает наличие некоего негласного пакта Ахметова — Коломойского о распределении влияния в ключевых городах юго-восточной Украины. Итоги местных выборов, прежде всего, в Днепропетровске и Запорожье, являются тревожным звонком для президента Петра Порошенко. Его наиболее сильные и влиятельные противники доказали, что способны при необходимости скоординировать свои действия во избежание чрезмерных финансовых, имиджевых и прочих потерь. В таком случае ничто не мешает им точно так же договориться о дружбе против Порошенко и его Семьи, к которой и у Коломойского, и Ахметова уже накопилось много претензий. Войны с такой олигархической Антантой президент точно не выдержит…