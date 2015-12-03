На днях польский портал wGospodarce. pl опубликовал статью, раскрывающую подоплеку контракта на создание в стране системы противоракетной обороны. Напомним, недавно во время вступления в должность новый министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о невозможности исполнить соглашение между правительством и американским концерном Raytheon по созданию в стране системы ПРО. Эта договоренность появилась в рамках «грандиозного плана модернизации польской армии», о котором в 2012 году объявил кабинет министров Польши, премьером тогда был Дональд Туск, министром обороны Томаш Семоняк. Программа перевооружения стоила в общей сложности около 130 млрд злотых. Один из основных компонентов — система противоракетной обороны, на которую выделялось первоначально 16 млрд злотых, потом цена выросла до 23 млрд злотых, в конечном итоге торги выиграл Raytheon, предложивший польской армии архаичные батареи Patriot.

shkolazhizni.ru Афера

Как удалось выяснить изданию, 3−4 ноября, буквально за несколько дней до окончания срока полномочий старого правительства, два представителя министерства обороны (MON), статс-секретарь Чеслав Мрочек и государственный подсекретарь Роберт Купецкий, отправились в Вашингтон с «прикрытием» в лице представителей польских компаний. Предприниматели, однако, не принимали участие в ключевых переговорах. С американцами говорили только Мрочек и Купецкий. «Оказалось, что предложение американцев выглядит следующим образом: контракт будет стоит 47 млрд злотых (видимо, даже с опцией повышения до 60 млрд злотых), а первые поставки Patriot могут начаться на рубеже 2024−2025 годов и завершатся только в конце 2029−2030 годов, — рассказывает присутствовавший на переговорах источник. — Мрочек с Купецким выглядели шокированными и использовали нецензурные слова в отношении американского предложения».

Однако, пишет wGospodarce. pl, оферта американцев не должна была шокировать людей Семоняка. Особенно Купецкого, который непосредственно отвечал за контракт с Raytheon и является настоящим экспертом, о чем может свидетельствовать хотя бы книга под прелестным названием «Противоракетная оборона в польской перспективе», изданная под его научной редакцией Польским институтом международных дел (PISM). Купецкий должен был знать, что американский концерн давно ищет денег (около $5 млрд) для финансирования модернизации системы Patriot и что администрация США не настроена помочь ему в этом. Поэтому Raytheon решил привлечь средства на модернизацию из-за границы, воздействуя на лиц, принимающих решения, через ряд аналитических центров, например, Центр анализа европейской политики (CEPA). Также американцы могли оказывать влияние на политиков и неправительственные организации, не связанные открыто с лоббированием.

Что касается Польши, то первая из этих организаций — Ассоциация имени генерала Владислава Андерса. В его руководящих органах заседала Лигия Краевская, до недавнего времени депутат от партии «Гражданская платформа» (РО), и офицеры и ученые из Национальной академии обороны (AON): полковник Дариуш Козерацкий — временно исполняющий обязанности ректора AON, полковник Юлиуш Тым — руководитель кафедры военной истории, профессор Януш Жужяк — преподаватель кафедры военной истории и доктор Чеслав Анджей Жак — директор Центрального военного архива. В правлении Ассоциации сидел тоже генерал Богуслав Пацек (советник министра обороны Польши Томаша Семоняка), которого 7 ноября 2015-го отстранил от должности ректора AON Мачеревич, что стало первым кадровым решением нового министра.

Другая неправительственная организация, связанная с деятельностью Raytheon в Польше, — это Фонд имени генерала Владислава Андерса. В его управленческих структурах мы видим опять-таки Краевскую, евродепутата от РО Павла Залевского и Марчина Заборовского — до недавнего времени директора PISM, а сегодня заместителя главы вашингтонского CEPA, лоббиста Raytheon в Польше. С другой стороны, в Фонде оказались Эндрю Михта, называющий сам себя «сторонником альянса США и Польши» (старший научный сотрудник CEPA в 2013—2014 годах) и Иоланта Лапкевич, входящая в состав команды Raytheon в Польше. По словам менеджера польских программ Raytheon Пете Бата, «Иоланта работает со всеми, заботится о том, чтобы нужные люди — от правительственных чиновников до экспертов, ученых и представителей промышленности — разговаривали друг с другом, а их интересы были учтены». И как заявил изданию эксперт из министерства иностранных дел Польши, «все указывает на то, что они были очень эффективными, и если бы «Гражданская платформа» выиграла выборы, то контракт с Raytheon подписали бы на условиях, которые Мрочеку и Купецкому озвучили в Вашингтоне. То есть Польша заплатила бы за модернизацию системы Patriot».