ИА REGNUM: Бывает так, что в трейлере собирают все лучшее, а фильм разочаровывает. В случае со «Страной ОЗ» ожидания не просто оправдались, а превзошли себя. В положительном смысле. Но еще летом какие-то деятели по поводу вашего фильма говорили об очернении страны, российской реальности и так далее. Да и сейчас продолжают стараться…

Цитата из к/ф «Страна ОЗ». реж Василий Сигарев. 2015. Россия Новогодняя ночь начинается

Василий: Мы все худшее собрали в трейлере.

Яна: Я тоже считаю, что Сигарев поступил очень мягко, когда писал историю. Он ведь прекрасно знает и любит то, о чем пишет. Всегда неприятно, когда нас ругают. Просто вижу сноба перед собой и говорю тогда: «Вот так лень разговаривать и переубеждать, что мне не стыдно за свою Родину, если что». Я к ней отношусь по-разному, но хотя бы признаю такой, какая она есть. Ну, мойте ее чаще.

Василий: На самом деле, главные-то враги Родины — люди, которые не пытаются ее лечить. Как в «Мертвых душах», когда один из героев про сына плохо не говорит, хотя знает, как тот поступает. Ведь самое страшное — когда лишь делаешь вид, а получается гораздо хуже. Проблемы копятся, а потом могут взорваться. Это нужно лечить.

Яна: А что такое лечение? Оно начинается с диагноза. Никто не хочет его признавать. Сейчас речь про тех, кто нас хает. Мы-то знаем, что обласканы интеллигенцией, серьезными критиками. У нас прекрасные поклонники. Но раз уж зашел разговор о тех, кто против…

ИА REGNUM: До «ОЗ» у вас вышло два фильма, не самых веселых по настроению и сюжету. И вдруг — комедия. Поклонники наверняка уже успели удивиться. После выхода в прокат их количество прибавится или кто-то может уйти?

Яна: Сто процентов прибавится. Никто не уйдет. У меня очень хорошая интуиция. Мы же проводим встречи со зрителями, видим реакцию, часто остаемся на обсуждения после показов. Тем более они подходят, высказывают мнение. (Василию) Да? Ведь есть такое ощущение?

Василий: Да, конечно, мы на сторону добра еще привлечем людей.

ИА REGNUM: У вас это первый фильм, где играют отечественные кинозвезды. Как договаривались с ними? Приходилось уговаривать, убеждать? Например, Инну Михайловну Чурикову.

Инна Михайловна согласилась быстро. Правда, потом ей было немного боязно. И она ждала такой… тактильности. Надо было к ней приходить, звонить по телефону и говорить, что все в силе, все хорошо. Это у нее дебют, скажем так. Вообще-то она не материлась никогда.

ИА REGNUM: Кстати, о мате. Запикивание в итоге не повредило истории?

Яна: Нам-то легло на комедию. Картинка о стране полноценная получилась. Мы бы до этого не додумались, «помогли» цензурщики.

Василий: О стране же говорим, а у нас есть цензура. В фильме-то политики нет никакой, а это добавило.

ИА REGNUM: Яна, ваши предыдущие героини — девушки сплошь деятельные, энергичные. И в глаз дать готовы, и прикрикнуть, и обед приготовить. А Ленка Шабадинова — созерцатель и все больше движется по течению. Эта роль для Вас была, скажем так, на сопротивление?

Яна: Знаете, она очень странная. Невозможно сказать однозначно. Вроде бы на сопротивление, а в итоге все прошло легко. Мне просто временами скучно было. Хотелось кому-то ответить. Инна Михайловна очень переживала, что я на нее не реагирую. Просила хотя бы подмигнуть. Евгений Цыганов тоже говорил: «Ты не могла бы сильнее толкать меня в машине?» А я отвечала на просьбы: «Не могла бы!» И продолжала сидеть. Конечно, Троянова могла бы, но Ленка — нет. При этом мне не на что жаловаться: «Ах, я так долго искала зерно роли и страдала». Не было ничего подобного. Изначально была напугана, когда прочла сценарий, — а как я это сделаю? Но Вася в меня верит и дает такие роли. Было интересно: «Ну-ка, давай, найдем светика в тебе». И считаю эту роль своей победой.

Василий: Есть ведь еще победа над собой.

Яна: Мало того, она оказалась путеводной — потом во мне случилось много изменений. Только ее отмороженность мне не нравится.

ИА REGNUM: Василий, Вы ведь не отдаете свои тексты «на сторону». Единственный пока случай — «До свидания, мама» Светланы Проскуриной. Но не беретесь ставить и чужие.

Но там от моего сценария ничего не осталось.

Я не умею работать с чужими текстами. Читаю и ничего не понимаю — о чем герои говорят, что делают. В таком виде, наверное, я бы не смог поставить, не понимаю, как актеры будут произносить эти реплики. В основном же присылаемые тексты выглядят так, словно один человек их написал. Есть такая программа «Яндекс. Автопоэт» — стихи составляет. Вот с этими сценариями ощущение такое же. Очень редко бывает, когда тексты персонифицированы, когда видишь героев, характеры прочитываешь.

ИА REGNUM: Яна, а Вы же сейчас снимаетесь для ТНТ?

Да, пошла работать в сериал. Что касается предложений — их хватает, но все неинтересные. Повторение «Волчка» и «Жить». Да и эти-то характеры не прописаны. И думаешь: «А где работать-то?» Вася часто не выпускается. Все это, конечно, печально. Пошла на ТНТ, так как под меня делается история. И он такой, к народу. Протоптана дорожка.

ИА REGNUM: ТНТ сейчас ведь называют нашим HBO. И они действительно работают так, как, пожалуй, никакой другой канал.

Яна: Да они умницы большие! Я работаю непосредственно в «Гуд Стори», с очень хорошими, талантливыми людьми, и там комфортно. Не попала в какую-то московскую требуху, которая пытается заработать денег. Авторы и продюсеры подходят ко всему с большой любовью, что для меня — очень важный критерий.

Василий: У Бориса Хлебникова была история с сериалом «Озабоченные» — им самим не понравилось как сценарно сделано 6 серий, и их пересняли.

Яна: Мы пилот переснимали, чтоб качественнее было. Там все очень любят то, что делают.

Василий: А там, где занимаются сериалами по старинке — полчаса выработки в день — из пилота выжали бы 2 серии. В этом проблема — пытаются максимум заработать, минимум потратить. В кино так не бывает, здесь каждый рубль виден на экране.

Яна: Сейчас для них Нигина Сайфуллина снимает. Тээнтэшники чувствуют время и привлекают режиссеров и актеров сегодняшнего дня.

ИА REGNUM: Роли из «Страны ОЗ» в принципе раскладываются по сказочным героям книги Фрэнка Баума или Александра Волкова. Кому как больше нравится.

Василий: Это вышло совершенно случайно.

Яна: Мы уже после съемок говорили: «Надо же, а ведь есть и Элли, и Тотошка, и волшебник, и Страшила. Все есть!»

Если про Сигарева говорить, он, конечно, проводник от Бога — через него идет информация. Пишет, а потом снимает картину. Критикам и журналистам всегда интересно там порыться — столько слоев обнаруживают, которые, клянусь, он не продумывает. Просто дар у человека. И как бы его ни хаяли за грязную Россию, конъюнктурщины никогда не было. Потому что ничего он не придумывает, просто делает и все!