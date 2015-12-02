Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу с 3 по 4 декабря будет находиться с визитом в Азербайджане. В ходе пребывания он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Артуром Расизаде, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на турецкое посольство в Баку. Стороны обсудят ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, Давутоглу выступит с докладом на конференции в университете АДА.

euroradio.fm Ильхам Алиев

Ранее Баку принимал нового главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Азербайджанским властям предлагают выступить посредником в конфликте Турции с Россией. Они не готовы однозначно занять пророссийскую позицию, хотя это не значит, что режим Алиева собирается перейти на сторону Эрдогана. Киргизия, Узбекистан и Туркмения и вовсе пока делают вид, что ничего не произошло. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать двустороннюю комиссию для полного выяснения инцидента с Су-24М и поиска выхода из сложившейся ситуации. Это означает, что он не принимает полностью российскую версию инцидента. Не случайно, видимо, и то, что президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Назарбаевым подтвердил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в «самое ближайшее время для выяснения инцидента с российским бомбардировщиком».

В целом президенты Азербайджана и Казахстана не прямо, но косвенно, демонстрируют общую тюркскую солидарность, что обязана иметь в виду Россия при выстраивании своих отношений с Баку и Астаной уже в новых условиях, определяя для себя их статус — союзники они или просто партнеры. С другой стороны, Баку и Астана осознают, что Эрдоган поставил их всех в неловкое положение, поскольку Россия — как ведущий партнер этих стран — поощряла развитие их экономических, политических и других отношений. К тому же Москве было даже выгодно, что в так называемом альянсе тюркоязычных стран по мере ослабления регионального значения Турции возрастала роль Казахстана. Президент Казахстана, как пишет Astana Times, сейчас говорит так: «Я тот человек, который много лет работал для того, чтобы сблизить позиции России и Турции, сделать их дружественными. Начиная со времен Демиреля, начиная с президента Ельцина. Не нужно пускать под откос то, что строилось в течение многих лет». По сообщению Trend, Назарбаев сказал и другое: «Пока что все нюансы нам не известны. Но факт состоит в том, что российский бомбардировщик не шел на Турцию, шел воевать с террористами».

Однако, как пишет бакинский эксперт Намик Гусейнов, «тренд, который существовал в турецко-российских отношениях, начиная с 2000-х годов, изменился в одночасье», потому что Анкара, считавшаяся еще недавно чуть ли не стратегическим партнером России, полностью утратила политическое доверие Москвы. Правда, концептуальные интерпретации феномена утраты политического доверия во взаимоотношениях между государствами или лидерами государств представляют собой широкое комплексное понятие. Если лидеру того или иного государства оказывают политическое доверие, значит он воспринимается не только как хороший организатор и как достойнейший представитель своего государства. Признаками такой ответственности являются точность, пунктуальность в исполнении обязанностей и готовность отвечать за последствия своих действий, а также честность, справедливость и принципиальность.

Анкара же Москве все время врет. После инцидента с российским бомбардировщиком Давутоглу предложил создание канала связи с российским военным руководством с целью координации воздушных операций в небе над Сирией и призвал «держать дипломатические каналы открытыми» во избежание повторения инцидента со сбитым Су-24. Он попросил Россию вновь запустить военную связь между двумя странами. Ему ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по словам которого «такие каналы уже существовали и они не сработали не по вине российской стороны, причем не сработали умышленно или неумышленно». Более того, «обстоятельства произошедшего указывают, скорее всего, на то, что никто и не собирался прибегать к использованию существовавших на тот момент каналов».

Еще один пример. После того, как президент России заявил на пресс-конференции в Париже, что у нашей страны есть доказательства поставок нефти от террористов ДАЕШ (или ИГИЛ — запрещенная в России экстремистская группировка — ИА REGNUM ) в Турцию, Эрдоган заявил о готовности уйти в отставку, «если подтвердится, что его страна закупает нефть у ДАЕШ». Но проблема в том, пишет Forbes, что «еще до официального заявления российской стороны британское издание Guardian неоднократно публиковало материалы о том, что нефтяной бизнес с ДАЕШ процветает и приносит дивиденды ряду заинтересованных стран, в числе которых была и Турция. Кроме того, существуют документальные подтверждения того, что Турция предоставляет военную техническую и медицинскую помощь боевикам ДАЕШ в обмен на энергоресурсы. Оказалось, что незаконные поставки осуществляются с помощью мальтийской транспортной компании, которой владеет Билал Эрдоган, третий сын нынешнего президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана». Тогда ни турецкий президент, ни Запад, ни Россия никак не реагировали на сложившуюся ситуацию. Сейчас, когда Москва стала активно бороться с международным терроризмом в Сирии и когда она практически столкнулась с фактом участия Турции на стороне террористов, Эрдоган стал пытаться свести все к «своему личному конфликту с Путиным». В этой связи пресс-секретарь Кремля Песков уточнил, что «информация о закупках Анкарой нефти у ДАЕШ нужна для борьбы с терроризмом, а не для уличения турецкого руководства».

Однако на Востоке почти всегда внутренняя и внешняя политика персонализированы. Высказанные обвинения в адрес Эрдогана, который болезненно относится к своей репутации в тюркоязычных странах мира, имеют серьезный характер, так как после этого Анкаре трудно будет удержать на высоте статус «главного защитника тюрок». Поэтому есть ли смысл для Назарбаева и Алиева спасать турецкого президента, и не лучше ли самим набирать баллы среди тюркоязычных стран и общин мира, а проблемы Турции превратить в сюжет внутренней повестки? Ситуация меняется радикально и не в сторону предложений выбора только российской идентичности, как утверждают некоторые эксперты, а в сторону появления нового, не сопричастного с радикальным терроризмом, евразийского тюркизма. Кстати, такой сценарий отрабатывали большевики в Евразии вплоть до развала Советского Союза, ведь историческая родина тюрок — не Анатолия, а Центральная Азия.