Лимитрофы против сюзерена

readthebooklist.com «Майн Кампф»

Еврокомиссия получила письмо от восточноевропейских стран с призывом блокировать «Северный поток — 2». Официальный представитель Еврокомиссии пообещала, что ведомство на него ответит.

«Я могу подтвердить, что комиссия получила это письмо. Как на любые другие письма, полученные Комиссией, на него последует ответ. Что касается комментариев по его содержанию, я не могу ничего сказать», — заявила официальный представитель ЕК по энергетике Анна-Кайсе Итконен.

Вторая попытка воспротивиться взаимодействию Германии и России в строительстве прямого газопровода. Первая была, когда строился «Северный поток — 1». Газопровод работает, все предыдущие крики и официальные письма ушли «в никуда».

Пухнущее НАТО

2 декабря в Уэльсе на саммите министров иностранных дел стран НАТО было принято решение о приглашении Черногории стать членом альянса.

В Совете Федерации РФ считают, что в НАТО, помимо пособницы терроризма Турции, может войти страна с сомнительной репутацией — Черногория. Об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Приглашение Черногории в НАТО не может не беспокоить Россию, поскольку речь идет о стране, которая экономически, а главное — исторически очень близка России», — заявил Клинцевич, напомнив, что отделение Черногории от Сербии в свое время было поддержано Россией.

В политическом классе Черногории радость и ликование.

Сколько надо еще украин, черногорий, латвий и эстоний, чтобы понять, что все наши финансовые подачки и попытки «решить вопросики» через конкретных личностей в этих странах путем содействия их личному бизнесу с Россией — это тупиковый путь для нашей дипломатии. Нас кидали, кидают и будут кидать. На финансовый интерес всегда найдется больший финансовый интерес, и тогда «друг России» очень быстро становится врагом России.

Санкции — вечны!

Экономические санкции в отношении России могут быть продлены со стороны США. Американское руководство в качестве причины называет якобы нарушенный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) со стороны РФ. Такое заявление сделала на слушаниях в Палате представителей американского парламента заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер.

Мы не раз писали о том, что санкции — это не инструмент, а политика. Чему данная новость лучшее подтверждение.

Дизельгейт и «армянское радио»

Из-за обвинения Volkswagen в фальсификации экотестов продажи концерна в ноябре на территории США сократились на 24,7%. Сама компания подтверждает прямую связь дизельного скандала с падением продаж. При этом объемы сбыта модели Jetta в США рухнули в ноябре на 30%, а Passat — на 60%.

По мнению доктора экономики Анны Мейзер раскручивая этот скандал, «американцы решили расчистить путь к пьедесталу для GM. Сначала пострадала Toyota, теперь Volkswagen. Рыночная экономика — это для «папуасов», сами США активно защищают в своей стране своих производителей и вряд-ли откажутся от этого».

В общем это далеко не новость, что США активно используют все механизмы для предотвращения эффективной конкуренции внутри своей страны под видом различных «общественных кампаний» и «заботы о потребителе». Как предупреждало «армянское радио»: бизнес — это способ отбирать деньги без помощи грубой силы.

Завтрашнее дно Украины

До экономического краха Украине осталось примерно 6−8 месяцев. Об этом заявил в интервью «Украинской правде», опубликованном 1 декабря, народный депутат, экс-губернатор «украинской» части Донетчины Сергей Тарута.

Но, несмотря на это явное предупреждение от одного из бывших сторонников Порошенко, правительство Украины внесло на рассмотрение парламента Украины законопроект, предусматривающий введение зеркальных санкций против Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

Mein Kampf — навсегда!

Основное сочинение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера, в котором автор изложил главные положения нацистской идеологии, будет переиздано в Германии впервые после окончания Второй мировой войны. Тираж книги «Майн Кампф» («Mein Kampf» — моя борьба (рус.)) будет насчитывать от 3,5 до 4 тысяч экземпляров. Уточняется, что «Mein Kampf» будет напечатана в двух томах. Произведение Гитлера можно будет приобрести за 59 евро.