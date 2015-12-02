



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Главным событием, попавшим почти во все заголовки американских СМИ, стали долгожданные комментарии Барака Обамы по поводу конфликта Турции и России. Президент США не стал, как ожидалось, оправдывать Анкару в ситуации со сбитым российским самолетом Су-24. Президент действовал аккуратно и дипломатично, чтобы не разозлить ни Россию, ни Турцию и не обострить и без того непростую ситуацию. «В своих заявлениях Обама выделил определение путей снижения напряженности в отношениях между Анкарой и Москвой, которые в последние дни обмениваются риторическими эскападами и торговыми санкциям. Вашингтон нуждается в помощи президента России Владимира Путина, чтобы добиться окончания войны в Сирии дипломатическим путем. Это означает, что нужно быть осторожным и не зайти слишком далеко обвиняя Россию. В то же время, Турция является ключевым региональной державой и, что самое главное, членом НАТО. И если не поддерживать версию событий, выдвигаемую Анкарой, то существует опасность ухудшения отношений с важным союзником США», — пишет издание Foreign Policy.

Некоторые обозреватели говорят, что отказ Обамы от абсолютной поддержки действий Турции и осуждения России станет контрпродуктивным для отношений с обеими странами. «Вашингтон может потерять уважение одновременно и Анкары и Москвы», — говорит в интервью Foreign Policy эксперт по Сирии из Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Тэблер. «Это заставит русских думать, что ради мира в Сирии Обама готов пойти на все», — добавил эксперт.

Однако ряд политологов сходится во мнении, что у администрации нет выбора, кроме как попытаться снизить напряженность между двумя сторонами. «Ставки слишком высоки, и нельзя допустить, чтобы из-за враждебных отношений между Эрдоганом и Путиным сотрудничество США и России было сорвано. Еще один фактор, который несомненно влияет на принятие США именно такой позиций — тот, что в операциях против ИГИЛ Турция не проявляет особого стремления к сотрудничеству. Анкара не торопится закрывать участок границы с Сирией протяженностью около ста километров, через который, как считают США, боевики ИГИЛ имеют возможность беспрепятственно проникать на территорию боевых действий и обратно», — резюмирует Foreign Policy.

«Дело не только в самолюбии двух очень властных людей. Путин понял, что Турция пытается помешать ему стабилизировать режим Асада, поддерживая оппозицию, а турки поняли, что российская интервенция в Сирии угрожает их интересам, поскольку усиливает Иран. Спустя несколько месяцев обе стороны сообразили, что у них возник конфликт интересов», — говорит доктор Алон Лиэль, бывший посол Израиля в Турции, в беседе с Bizportal.

«Несмотря на утверждения Эрдогана о том, что произошедшее было всего лишь ужасной ошибкой, президент России Владимир Путин не «покупает» то, что Эрдоган «продает». По словам Путина, произошедшее не было несчастным случаем. И сейчас он делает все возможное, чтобы Турция почувствовала «ответный удар».

На самом деле, поспешная реакция Эрдогана отменила любые надежды на сотрудничество между американской коалицией и «сирийским альянсом». Лидер Турции не только обратил на себя гнев Москвы, он также виноват в том, что Россия создала де-факто закрытую зону для полетов над большей частью Сирии. А это положит конец дальнейшим совместным авиаударам коалиции против предполагаемых подельников исламского государства и самого ИГИЛ.

Одним движением, с непревзойденной стремительностью Эрдоган снес карточный домик, который весь мир во главе с США пытался с таким трудом построить в Сирии. Тот факт, что Эрдоган также был обвинен в криминальных сделках на черном рынке нефти с ИГИЛ, не улучшает дело.

Зовите это балансированием на грани войны. Зовите это «мачизмом». Называйте это как хотите, но прямо сейчас Путин защищает свои интересы в пресечении незаконных поставок нефти ИГИЛ, и в этом он прав. Существует свидетельства того, что Турция занимается двурушничеством и использует сотрудничество с НАТО, чтобы оградить себя от подозрений. Вопрос в том, будет ли НАТО и далее закрывать глаза на то, что происходит? Россия ввела санкции против Турции. Эти санкции означают потерю серьезных доходов прежде всего для самой России… Обострение отношений взвалило ещё большую нагрузку на, и без того сложные, отношения между США и Россией. И чего после этого хочет Эрдоган? Являются ли подобные действия действиями лояльного партнера по коалиции, или они служат его личным интересам? Кроме того, кто теперь должен разбираться с этим беспорядком? Почему «конечно США»? Но именно сейчас, когда администрация Обамы отчаянно пытается спасти то, что осталось от планов по прекращению войны, только господина Эрдогана стоит благодарить за разрушение последней надежды на мирное завершение сирийского конфликта», — пишет издание Examiner.

«Раскол между двумя странами угрожает подорвать усилия Обамы по расширению возглавляемой США коалиции… Обама сейчас пытается убедить Россию сосредоточить свои авиаудары в Сирии против ИГИЛ вместо повстанцев, борющихся с президентом Сирии Башаром Асадом. Во время встречи с Эрдоганом в Париже в кулуарах конференции, посвященной глобальным проблемам климата, Обама заявил, что США были бы очень заинтересованы в усилении военных отношений с Турцией. Он также высоко оценил факт приема беженцев, бегущих от насилия в Сирии, и вклад Турции в дело укрепления безопасности вдоль границы.

После окончания примерно часовой встречи Эрдоган сообщил журналистам, что Турция тоже надеется избежать напряженности в отношениях с Россией, указывая на новую встречу и применение дипломатических усилий в Вене, направленной на прекращение огня в гражданской войне в Сирии. Эрдоган выглядел оптимистично и сказал, что надеется, что новая встреча заставит «вздохнуть с облегчением весь регион».Ожидается, что в этой встречи примет участие США, Россия и Турция», — пишет Bostonglobe.

Опасения по поводу террористической угрозы и Сирийской гражданской войны вообще омрачили появление Обамы на парижской климатической конференции. «Я не ожидаю увидеть разворот на 180 градусов в их (России) стратегии в ближайшие несколько недель», — сказал Обама на пресс-конференции 1 декабря. «Они уже несколько лет вкладывают в Асада… И некоторое время потребуется, чтобы изменить их способ мышления по этой проблеме», — пишет издание The Hill.

На той же конференции президент Обама сказал, что президент России Владимир Путин своими действиями в Сирии не хочет повторения Афганистана. «Там были колоссальные человеческие потери, и я думаю, что г-н Путин понимает, что Афганистан еще свеж в памяти. И не думаю, что увязнуть в безрезультатном и парализующем гражданском конфликте — та цель, которую преследует российское руководство», — цитирует выступление Обамы на пресс-конференции в Париже Washington Times.

Надо отметить, что хотя МИД России и заявил, что формата по сирийскому урегулированию с участием России, США, Саудовской Аравии и Турции не существует, встречи в таком формате проходили дважды. В первый раз представители РФ, США, Турции и Саудовской Аравии провели переговоры по Сирии 23 октября в Вене. Затем, также в столице Австрии, был подготовлен первый раунд многосторонних переговоров, который прошел 30 октября. Второй раунд в формате «Группы поддержки Сирии», состоялся в Вене 14 ноября. Вчетвером главы МИД России, США, Турции и Саудовской Аравии больше не встречались. О проведении новой встречи «Группы поддержки Сирии» пока не известно.