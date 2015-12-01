Информационной бомбой в Афганистане стала новость о том, что командиры экстремистской группировки ИГИЛ (организация, запрещенная в России и других странах) пользуются покровительством Совета национальной безопасности республики. По клятвенному заявлению первого заместителя спикера нижней палаты афганского парламента Абдула Захира Кадира, «некоторые командиры ИГИЛ проживают в Кабуле и нередко посещают иностранные посольства и государственные учреждения, в том числе правоохранительные органы». В какие зарубежные посольства они вхожи, Абдул Захир Кадир не уточнил. Однако некоторые члены кабульского экспертного сообщества предполагают, что речь может идти, в частности, о посольстве Турции, для которой определили роль задирающего прохожих мальчишки, которого за углом опекают здоровенные дяденьки. Во всяком случае известно, что на карте «переформатирования Ближнего Востока» авторства американского стратега Ральфа Петерса и для Турции заготовлено место.

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Абдул Захир Кадир сообщил также, что обладает свидетельствами вмешательства Совета национальной безопасности в дела провинции Нангархар, интересы которой он представляет в парламенте. Сенатор выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем оснащения местных боевиков ИГ, которые, по его словам, получают бронированные машины и оружие, и которым «недостает только танков и вертолётов».

Накал страстей вокруг этого заявления поднялся до того градуса — почти кипения, что президент Ашраф Гани поручил комиссии государственных чиновников высокого уровня начать расследование относительно предполагаемой поддержки ИГИЛ его сторонниками в правительстве. В заявлении президентского дворца Арг говорится, что декрет относительно создания комиссии связан с «особой важностью и негативным воздействием», которое данное сообщение могло оказать на общественное мнение. Подобные обвинения могут также оказать «отрицательный эффект на силы безопасности, ослабляя их дух в ходе национальной и глобальной борьбы с терроризмом», говорится в документе.

С таким мнением согласны и некоторые члены кабульского экспертного сообщества. Так, по словам политобозревателя Акбара Орья, если обвинения о возможном сотрудничестве властей с командирами ИГИЛ подтвердятся, то это бросит тень на Афганистан как на соучастника мирового терроризма со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и заблокируют начавшуюся в последнее время активизацию российско-афганского военного сотрудничества. (Россия решила поддержать афганские силы безопасности в борьбе с терроризмом и поставить в Афганистан 10 тысяч автоматов Калашникова. Москва будет готова также обеспечить Кабул тремя запрошенными ранее боевыми вертолётами на коммерческой основе). Между тем, официальный представитель Совета национальной безопасности Афганистана Таваб Горзанг назвал заявления Абдула Захира Кадира безосновательными, выразив мнение, что подобным образом заместитель спикера стремится к созданию подконтрольных ему вооружённых формирований. Такая точка зрения вполне обоснована.

Дело в том, что в последнее время в Афганистане появилась практика использования в определенных целях фактора угрозы ИГИЛ. Этим грешат не только политики мелкого масштаба. К примеру, не так давно состоялся первый официальный визит президента Ашрафа Гани в Казахстан, в ходе которого он старался преувеличивать реальные угрозы со стороны боевиков ИГИЛ, чтобы компенсировать потери из-за сокращения размеров западной помощи, связанной с объявлением США об уходе из Афганистана. Теперь, наладив отношения с Казахстаном, он может просить помощи якобы для эффективного противостояния угрозам и их консервации внутри страны. Возможно этим же путем решил пойти и парламентарий Абдул Захир Кадир. Однако он не лукавил, когда заявил, что более чем 20 000 пакистанских беженцев обосновались в районе Шинвари восточной провинции Нангархар, которая превратилась в фабрику, «производящую» сторонников ИГ, а правительство Афганистана не только не подавляет их, но оказывает им поддержку. Заместитель спикера выразил несогласие с отчётами по недавним операциям зачистки в Нангархаре, в ходе которых, по данным официальных властей, были убиты до 600 боевиков ИГИЛ.

В последнее время активизация боевиков ИГ в Афганистане наблюдается не только и не столько в восточной провинции Нангархар. Происходит их активное перенаправление в сторону севера страны. По мнению депутата нижней палаты афганского парламента, доктора Мохуддина Мехди, «Саудовская Аравия, Пакистан и Турция хотят, чтобы ИГИЛ закрепился в северо-западных провинциях Афганистана: Балхе, Фарьябе, Джаузджане, Сари-Пуле и Бадгисе. «От этих провинций через территорию Туркменистана пролегает ближайший путь к северу Каспия и Кавказу, а одной из важных целей усиления ИГИЛ в Афганистане как раз и является дестабилизация Средней Азии, России и Кавказа», считает Мехди. По словам политика, вербовка молодежи в ряды ИГИЛ среди народностей тюркского происхождения является еще одной угрозой для России и одной из важных целей Турции и США. Разумеется, взращивание ИГИЛ также преследует цель ослабления Китая. По Китаю хотят нанести удар, посредством присоединения к ИГ уйгурских мятежников.

В пользу версии о перенаправлении активности боевиков ИГИЛ в сторону севера говорит и следующий немаловажный факт. Беспристрастные свидетели недавних боев в Кундузе рассказывают, что управление операцией по захвату этого важного стратегического района севера Афганистана осуществлялось именно ИГИЛ. Однако, по их мнению, в настоящее время боевики этой организации из-за своего крайне негативного имиджа у соседних стран предпочитают находиться в тени. По словам Мохуддина Мехди, вначале операции в Кундузе боевики сражались под знаменем ИГИЛ, и только когда правительство перешло в наступление и организовало против них кампанию в прессе, вновь были подняты белые флаги «Талибана». Это свидетельствует о том, что, хотя обе группировки в настоящее время находятся в состоянии «взаимного джихада», тем не менее их деятельность представляет растущую опасность для стабильности как в Афганистане, так и в соседних странах Средней Азии. Такая версия подтверждается и фактом недавнего визит туда госсекретаря США Джона Керри, который охарактеризовал его как «весьма своевременный». Наблюдатели справедливо расценили эти слова как конкретную заявку Вашингтона на дальнейшее сохранение своего присутствия в Средней Азии в ответ на активные действия российской дипломатии в Сирии и на центральноазиатском направлении.

Конечно, преувеличивать исходящую от ИГИЛ степень угрозы для стран Средней Азии вряд ли стоит. В конце концов это не монолитная конструкция: в нем появятся большевики и меньшевики. Однако то, что «Талибан» и ИГИЛ «являются двумя сторонами одной медали» и что освобожденные из американских тюрем Гуантанамо и Баграма талибы занимаются сбором помощи в пользу ИГИЛ и рекрутированием боевиков в его ряды, настраивает на другой лад. А именно — нельзя и недооценивать потенциал «Союза меча и орала».

Сегодня в связи с терактами в небе над Синаем и Сирией, где Россия понесла первые за два месяца военно-воздушной операции потери, условия несколько изменились, однако цели американцев остались прежними. Хотя в Белом доме считают, что присутствие огромного количества войск в Афганистане не рационально, а Пентагон просит «сэкономить» на Афганистане, тем не менее, совсем терять контроль над регионом американцы не могут себе позволить, только теперь они стараются действовать через «исламский фактор» чужими руками. Или штыками.

На днях, давая характеристику президенту Турции Эрдогану, писатель Эдуард Лимонов написал в одной из своих публикаций: «Мечети — это наши казармы, их купола — наши каски, минареты — наши штыки, и верующие — наши солдаты». Думается, что это образное сравнение еще в большей степени применимо к тем джентльменам, которые с большим интересом наблюдают за нарастающим трагизмом мировых событий с безопасного расстояния.