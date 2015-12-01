Мариуполь

slovoidilo.ua Избирательная урна

В воскресенье, 29 ноября, на Украине прошли очередные местные выборы. На этот раз выбирали горсовет и главу Мариуполя, а также города Красноармейска. По состоянию на ночь с понедельника на вторник подсчет голосов все еще продолжался, хотя Мариуполь — сравнительно небольшой город, а в голосовании приняло участие чуть более трети граждан.

Возможно, промедление связано с тем, что победила оппозиция. По данным экзитполов, «Оппозиционный блок» набрал более 66% голосов на выборах в горсовет, а представитель той же (немайдановской) политической позиции самовыдвиженец Вадим Бойченко — более 71% на выборах городского головы.

Экзитпол проводила известная на Украине Research & Branding Group. К тому же опросы местных СМИ показали точно такие же данные. Но Майдан перестает любить демократию, когда она сообщает о его поражении. Потому проигравшие называют публикацию экзитпола провокацией оппозиции и в свое поражение (на словах) не верят.

Обманывать себя, впрочем, не получается. И вот уже свидомые эксперты в фейсбуках и национальной прессе обсуждают, не лишить ли этих мариупольских права голоса. Может, к ним там от ополченцев какие-то вирусы залетают. Не может же здоровый человек быть против Майдана — это понятно.

Кривой Рог

Тем временем продолжается противостояние в Кривом Роге (Днепропетровская область). Там выборы прошли несколькими днями раньше. Их тоже выиграла оппозиция. Правда, с куда меньшим отрывом.

Представители Майдана ответили в уже известном стиле. Если выиграли не они, значит, выборы нечестные. Несколько сотен (позже — несколько тысяч) агрессивно настроенных «активистов» митингуют, берут здание горсовета штурмом. Отдать приказ на подавление беспорядков власть не решается. Ведь это был бы «бунт против святого Майдана».

При этом толпа у здания администрации (толпа людей, своими действиями нарушающими десяток законов) торжественно именуется народным вече. Народ — носитель власти. Кто на Майдане — тот народ (остальные еще не доросли, вроде мариупольских). Кто с нами на Майдане — тот должен быть у власти. Игра в эти три наперстка повторяется снова и снова.

Защищать избранную власть силой никто не выходит — никому из нормальных людей не хочется драться с агрессивными сектантами. Создается имидж «народного бунта» против неправедной власти. Всем понятно, что протестует меньшинство. Но это меньшинство ведет себя активно и готово идти до конца.

Выводы

Выводы из происходящего в Кривом Роге и Мариуполе позитивны и неутешительны одновременно. Несмотря на почти двухлетнее агрессивное промывание мозгов, большинство граждан голосуют против Майдана. Это означает, что со здравым смыслом у избирателей все неплохо. При этом важно, что голосуют они не за конкретную оппозицию, а против власти.

Дальше — хуже. Оппозиция не может высказываться прямо, потому что откровенно антимайдановскую партию власти запретят, как запретили коммунистов. С одной стороны, достаточно подчеркнуть в названии свою оппозиционность, чтобы выигрывать почти все выборы восточнее Киева. Но вместе с тем отсутствие ясно сформулированной протестной позиции деморализует электорат.

Выборы в Кривом Роге и Мариуполе вновь показали, что агрессивные меньшинства пытаются навязать свою позицию всем остальным. «Активистов», к тому же не вполне местного происхождения, в обоих городах немного. Но эти немногие готовы протестовать, митинговать, а если понадобится — и стрелять. А милиция, которая помнит, как Янукович сдавал «Беркут», не готова защищать власть. К тому же — против майдановских. И вот в условиях выигранных выборов оппозиционеры-победители вынуждены с майдановскими считаться.

Перспективы

Последний вывод прямо вытекает из предыдущего. Майдан пришел к власти, используя механизмы демократии. И после прихода к власти он выдавливает из политики всех не своих: официальной цензурой, запретами партий, пропагандой в СМИ, безнаказанными уголовными деяниями «активистов», шантажом, избиениями, запугиванием, убийствами.

Большинство избирателей голосуют против них. Пока еще — голосуют. Но так будет не всегда. Можно уповать на то, что с холодами и обнищанием здравый антимайдановский смысл будет только крепнуть. Но быть уверенным в этом нельзя. Иногда ухудшение ситуации приводит не к падению, а к росту поддержки сектантов у власти.

Майдан пришел к власти не демократическим путем, но используя и извращая демократические механизмы. И Майдан никогда, ни при каких обстоятельствах не отдаст власть демократическим способом. Это надо просто помнить. Единственным приемом против лома сможет стать, вы сами знаете что.