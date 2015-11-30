Хотя глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров и подчеркнул, что российский военный ответ Турции не рассматривается, вопрос о жестких экономических мерах воздействия прорабатывается весьма активно. В частности, речь идёт о сворачивании туризма, приостановлении торговых и экономических связей. «Премьер-министр Турции заявил 30 ноября о том, что его страна не будет извиняться перед Россией за сбитый военный самолет. Премьер Турции Ахмет Давутоглу также заявил, что «Турция также надеется, что Москва пересмотрит экономические санкции против Турции, о которых было объявлено на прошлой неделе. Давутоглу заявил журналистам, что «ни премьер-министр Турции, ни президент не будет извиняться за выполнение своего долга. Турция по-прежнему открыта для переговоров с Россией о том, как избежать подобных инцидентов в будущем», — цитирует Давутоглу издание Boston Globe.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Свой среди своих: «друзья-джихадисты»

Также премьер Турции отметил: «Мы говорили нашим российским друзьям, что их бомбардировки против гражданского населения вдоль нашей границы создают новые волны беженцев, которые не направляются в Россию или другую страну, но попадают в Турцию», — цитирует турецкого премьера издание Associated Press.

«Россия представила список экономических санкций против Турции в отместку за сбитый военный самолет Су-24 возле сирийской границы. Чартерные рейсы в Турцию в настоящее время запрещены, ограничен турецкий импорт, безвизовый режим отменен, российским туристическим компаниям запрещено продавать турпакеты, включающие проживание в Турции, а турецкие фирмы уже очень скоро столкнутся с ограничениями в экономической деятельности. «Не только Турция имеет экономические интересы; у России в отношении Турции они тоже есть», — сказал турецкий премьер Ахмед Давутоглу, добавив, что он надеется, что президент России Владимир Путин будет действовать «хладнокровно». Россия действительно имеет экономические интересы в Турции. Анкара выплатила «Газпрому» 10 миллиардов долларов в прошлом году — на Турцию приходится почти треть экспорта газа компании», — пишет издание Zerohedge.

«Способность Турции влиять на события в Сирии крайне ограничена…» А что касается России, то «на данный момент «русское возмездие» заключается в экономических санкциях, развертывании дополнительных зенитных ракетных систем в Северной Сирии и, по некоторым данным, удвоение мощности бомбовых ударов в туркменских горах. Эрдоган не сможет эффективно отреагировать, не предпринимая еще более безрассудных и рискованных действий в бою, в котором ему все равно не дано выиграть», — пишет издание Bloomberg.

«Такие экономические меры могут навредить самой России, говорят аналитики. Инфляция, которая и так составляет уже около 15%, может быть ускорена запретом на импорт турецких фруктов и овощей, хотя российские чиновники отрицают подобные угрозы. «Мне кажется, что мерами такого рода Россия просто усиливает собственную международную изоляцию», — говорит Тим Эш, экономист Nomura International в интервью The Wall Street Journal.

Турецкий рынок акций переживает огромное падение. «С августа перспективы возобновления переговоров о членстве страны в Европейском союзе укрепило доверие инвесторов, но оно было подорвано из-за сбитого российского самолета. Еще недавно «чиновники ЕС обязались помочь Турции возобновить членство и предложили пакет помощи в 3 млрд евро, чтобы помочь стране решить проблему притока беженцев из Сирии. На прошлой неделе зафиксирован самый большой спад с 2013 года: лира упала до рекордной мартовской отметки, едва Россия ввела ограничения против торговых компаний Турции и пригрозила ответными мерами против любых будущих инцидентов. «Турция должна будет иметь новую инвестиционную историю для того, чтобы привлечь иностранных вкладчиков», — говорит Мехмет Герц, главный инвестиционный директор агентства Ata Portfoy Yonetimi AS в интервью изданию Bloomberg.

Некоторые американские обозреватели ставят вопрос о необходимости членства Анкары в НАТО. American Thinker опубликовал статью «Нужно обменять Турцию на Россию», где называет Турцию «трудным ребенком НАТО». «Возможно, наивная вера НАТО в Турцию была простительна в XX веке, но когда эта страна в начале 2000-х начала подавать четкие сигналы о своей склонности к исламизму, это должно было стать громким предостережением. Пора исправить траекторию движения и вступить в союз с Россией против исламистов, в чьи ряды, по сути дела, входит исламское государство Турция. Время пришло. Турцию следует исключить из состава НАТО, а на ее место пригласить Россию. С Россией у Запада гораздо больше общего, чем с исламским миром».

Издание Politico в свою очередь подвергает сомнению адекватность решений, принимаемых турецким лидером: «Те решения, которые принимает Эрдоган и высокопоставленные турецкие руководители, способствуют росту насилия и экстремизма, ставших повседневностью в Сирии. Эрдогану не приходится расплачиваться за такие решения ни у себя дома, где он выхолостил турецкие политические институты ради укрепления собственной власти, ни за рубежом, где союзники Турции по НАТО в силу обстоятельств и географии вынуждены делать вид, что Анкара разделяет их цели», — отмечает журналист издания.

На форумах ведущих американских СМИ читатели также массово выражают возмущение действиями Турции. «Непонятно, на чьей стороне Турция сейчас. Вне зависимости от того, нарушил российский самолет воздушное пространство страны или нет, сам этот факт мало что значит, если учесть, что у Су-24 не было каких-либо целей внутри Турции. Это была до абсурда избыточная реакция со стороны турецкого правительства и явная попытка помочь своим друзьям-джихадистам», — заявил один из читателей онлайн-версии американского журнала The National Interest.

По всей видимости, подобная реакция — не совсем то, чего ожидало руководство Турции, принимая решение уничтожить российский самолёт. И несмотря на то, что Обама озвучил «право Турции на оборону», в общественном мнении США оправдать произошедшее и сформировать в умах логичную картинку «защиты ущемленных интересов Турции» не удалось.