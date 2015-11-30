



liveinternet.ru Европа уже не та

В то время как Европа признала несостоятельность политики мультикультурализма, основанной на толерантности, в России очередной раз отметили Международный день толерантности (16 ноября) проведением различных мероприятий. В том числе — уроков толерантности по всем школам страны.

А что такое толерантность, что именно отмечаем?

Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО говорит, что любые «формы самовыражения» и «способы проявления индивидуальности» равноправны, то есть ставит во главу угла отказ от абсолютизации истины. Соответственно, заявляется о недопустимости традиционного, веками выработанного человечеством подхода к различению добра и зла, который основан на существовании категорий абсолютного добра и зла. На базе них человек веками определял грань между допустимым и недопустимым. Инцест, людоедство и подобные им нечеловеческие «формы самовыражения» считались недопустимыми и неприемлемыми в обществе с традиционными ценностями. Такой порядок закреплён во всех мировых религиях, откуда он перешёл в сформировавшуюся на их основе светскую культуру.

Идеология толерантности не дает оценку конкретных «форм самовыражения», говоря, что вот это теперь — плохо, а вот то — хорошо. Она всё считает и хорошим, и допустимым, и за всем признаёт право на существование. Но при этом отрицает право давать оценку происходящему по традиционным общечеловеческим критериям, вместо которых предлагает применять нормы, заданные международными правовыми актами. Один из этих актов — всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном многообразии — говорит об обеспечении «всем культурам доступа к средствам выражения и распространения идей» (ст. 6). И явно оговаривает такое право для меньшинств (ст. 4). А как мы знаем, меньшинства бывают самые разные. В том числе и такие, идеи которых прямо противоречат традиционным ценностям. А в определённых случаях — и общечеловеческим. Например, легко себе представить такое меньшинство, как людоеды — оно что, тоже должно иметь равный со всеми «доступ к средствам выражения и распространения идей»?

В России распространением и продвижением толерантности занимается «Институт толерантности». Это наследник российского отделения «Института «Открытое общество», более известного у нас как Фонд Сороса, деятельность которого в России признана 30 ноября «нежелательной». «Открытое общество» — это общество, признающее «что ни у кого нет монополии на истину» — активно продвигаемый Соросом концепт. Именно из концепции «открытого общества» появилась идеология толерантности, в которой толерантность рассматривается как основополагающая ценность, которая должна подменить собой все остальные.

Для реализации своих целей «Институт толерантности» открывал в регионах России Центры толерантности на базе библиотек и вузов. Основная задача Центров толерантности — приучить людей к тому, что быть толерантным — красиво и правильно. В пропаганде толерантности активно эксплуатируются традиционные для нашего общества ценностные установки, такие как дружба народов, свобода вероисповедания и т. д. Когда же тезис «толерантный — хороший, нетолерантный — плохой» прочно закрепится в сознании людей, в общество можно будет внедрять какие угодно идеи. Потому что любое сопротивление будет заклеймлено как движение нетолерантных — то есть плохих, неправильных — членов общества.

Нужно отметить, что существует позиция, которую по незнанию довольно часто занимают добровольные или невольные соучастники продвижения толерантности. Она звучит примерно так: «Мы понимаем толерантность только в хорошем смысле. Дружба народов и т. п. А то, что вы включаете туда что-то плохое, так это — дискредитация. У нас такого никогда не будет». Увы, такая позиция совершенно несостоятельна. Во-первых, сугубо «хорошее понимание» одних людей вовсе не означает, что его же придерживаются все остальные. А чёткого определения у толерантности на этот счёт нет.

И никто не ходит с наклейкой, на которой зафиксирован его список «хорошестей». При этом мы прекрасно знаем, что у определённого рода меньшинств, у иностранных агентов и субъектов этот список весьма широк, и даже подпадает под закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Во-вторых, на дворе информационный век. Даже если мы сумели достаточным образом оградить детей от общения с носителями вредных идей в реальной жизни, то в «интернетах» этого сделать невозможно по факту. Посмотрит ребёнок какой-нибудь западный фильм, узнает много нового про толерантность и примет как должное, потому что научен: «быть толерантным — правильно и хорошо».

И эта конечная цель инициаторов продвижения толерантности заявлена ими в открытую. Вот что говорила Екатерина Гениева, глава Фонда Сороса в России, затем — глава «Института толерантности»: «И если думать, к кому обращен наш Институт толерантности, то прежде всего к людям молодым, даже к детям. Потому что не только людям нашего возраста, но и тем, кому 30−40 лет, очень трудно глубинно менять свою идентичность. Все это закладывается в детстве (выделено мною — Е. Т.)».

Мы видим, что речь идёт о коренном изменении нашей идентичности, основанной на традиционных ценностях. Потому Гениева также утверждала, что «Возрождение русской православной церкви — это один из вызовов толерантности». Ведь полная отмена монополии на истину касается и божественной истины, непреложной для всех верующих.

«Истина одна» — такой ответ на вопрос «Что есть истина?» дал протоиерей Всеволод Чаплин в авторской передаче «Комментарий недели» на телеканале «Союз» 16 мая 2015 года. Он говорил о распространённой сейчас позиции: главное для верующего — понравиться. «Не раздражайте аудиторию, нравьтесь людям, в том числе тем, которые хотели бы вопрос «Что есть истина?» навсегда для себя и для общества закрыть, сделав так, чтобы на этот вопрос никто даже не посмел ответить. Есть даже официальные международные формулировки в частности, содержащиеся в Декларации принципов толерантности, о том, что претензии на монополию на истину являются чем-то недопустимым, противоречащим идее толерантности, которая сегодня возведена многими в ранг некой идеологии, обязательной для принятия (выделено мною — Е. Т.)». Но путь всякого верующего заключается в том, чтобы не только знать божественную истину, но и свидетельствовать о ней. «Спокойно, мирно, не вступая в бесплодные, озлобляющие людей агрессивные перепалки, но очень твердо, так, чтобы те, кто пытается заставить нас подстроиться под чуждую для нас логику отрицания истины и забвения истины, увидели: вот люди, которые истиной живут и которые понимают, что без неё никто не увидит ни Бога, ни Божьего Царства».

Президент тоже однозначно высказал свою позицию ещё в 2013 году, обращаясь к Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что наше отношение к традиционным ценностям «абсолютно объективно и объяснимо для такого государства, как Россия, с её великой историей и культурой, с многовековым опытом не так называемой толерантности, бесполой и бесплодной, а именно совместной, органичной жизни разных народов в рамках одного единого государства». И отметил, что сегодня во многих странах проводится антидемократичная властная политика по разрушению традиционных ценностей. «От общества теперь требуют не только здравого признания права каждого на свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательного признания равноценности, как это не покажется странным, добра и зла, противоположных по смыслу понятий (выделено мною — Е. Т.)»

Казалось бы, с толерантностью уже всё ясно. О ней много сказано, в том числе на официальном уровне. Овечья шкура с волка сорвана. Тем более непонятна позиция, занимаемая некоторыми чиновниками и организациями, которые несмотря ни на что продолжают с упорством, достойным лучшего применения, внедрять в общественное сознание понятие толерантности.

Вернёмся к упомянутым в начале статьи урокам толерантности, которые были организованы по всем школам и многим учебным заведениям страны «в честь» дня толерантности 16 ноября. Мы же понимаем, что такая организованность невозможна без содействия чиновников с самых разных уровней системы образования. Благодаря чему, вопреки словам Президента, начинает складываться антидемократичная политика, направленная на разрушение традиционных ценностей посредством толерантных технологий.

Так чего же добиваются люди, до сих пор продвигающие у нас понятие «толерантности»? Они стремятся разрушить нашу национальную идентичность? Или это просто глупость, инерция мышления? Или материальная заинтересованность со стороны иностранных агентов?

Нам всем пора уже осознать, какая опасность стоит за модным и многозначительным словом «толерантность». Потому что игнорирование, нежелание осознать проблему на деле уже ведёт к закладыванию мины под нашу национальную идентичность и традиционные ценности нашего общества.