Чуть больше месяца назад МИД РФ заявило о готовности сотрудничать с Анкарой, чтобы предупредить ошибки в войне против «Исламского государства». Однако в это время на горизонте замаячил «гешефт» с Берлином: в обмен на облегчение процесса вступления в ЕС и 3 млрд евро Турция обязалась сдерживать потоки беженцев из Сирии. Затем 1 ноября при «молчаливом согласии» Брюсселя руководящая Партия справедливости и развития победила на досрочных парламентских выборах. DeutscheWirtschaftsnachrichten (DWN) пишет, что «Эрдоган использует беженцев как пешек для вымогательства ЕС». Зависимое положение Евросоюза выражается в некритичной реакции на сбитый бомбардировщик Су-24. Дональд Туск призвал к «трезвости», Вальтер Штайнмайер — «осмотрительности», а Дэвид Кэмерон встал на защиту турецкого «суверенитета». Находившийся тогда в Вашингтоне Франсуа Олланд предостерег от «эскалации». Чувствуя опору Европы, Реджеп Тайип Эрдоган отказывается от официальных извинений. Почему же Брюссель закрывает глаза на ошибки партнера, когда угроза террора больше недели парализует столицу ЕС?

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Авантюра Анкары нацелена на блокирование евро-российского сотрудничества на Ближнем Востоке. Кто заинтересован в этом? Еще 21 ноября немецкий политический журнал Telepolis передавал: «Турецкие власти хотят предотвратить, чтобы провинция Роджава и Африн [курдские территории на турецко-сирийской границе—К.Г.] соединились и, таким образом, единственный контролируемый ИГИЛ переход через границу Джераблус попал под контроль Роджавы» [т.е. курдов—К.Г.]. После летних операций 2015 г. курды взяли под контроль участок между городами Камышлы и Кобани вдоль турецкой границы. Если курды продвинутся западнее р. Евфрат, то замыкается коридор, по которому идут нефть и раненые боевики в одну сторону, и оружие и деньги в другую. На днях Олланд предложил взять под контроль сирийско-турецкую границу, чтобы остановить поток террористов в Европу. Это, если говорить о партикулярных и узкорегиональных интересах.

В глобальном смысле, происходящее — попытка предотвратить 1) появление «доминирующей внешней державы на Ближнем Востоке« (доктрина Вулфовица) и 2) выдавливание США из Евразии (доктрина Бжезинского). С постепенным уходом американцев с ближневосточного региона на роль новых лидеров претендуют сразу несколько игроков: Иран, Россия, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и Египет. ИГИЛ должен стать тем фактором, который вносит раздор между ними, не давая утвердить свое лидерство ни одному из них. Что касается второго пункта, то после парижских терактов вырисовываются перспективы российско-европейского альянса, к которому может присоединиться и КНР. Но трения между членом НАТО и Россией должны остановить «дрейф» ЕС в сторону Москвы. Слабым звеном в цепи оказывается Турция, которая, за исключением Саудовской Аравии и Катара, не имеет ни с кем стабильных отношений в регионе. DWN приводит слова бывшего турецкого военного пилота: «Они хотят остановить сближение Турции с Россией и Китаем и вернуть Турцию в атлантический лагерь». Перспективы вступления Турции в Евразийский Союз и ШОС наносили серьезный урон американской стратегии на континенте. Вашингтон эксплуатирует и китайско-турецкие разночтения, связанные с критикой Пекином планов по созданию «зоны безопасности» в северной Сирии. Турция намеревалась приобрести китайскую систему ПРО за $3,4 млрд, но в последний момент отказалась от сделки из-за несовместимости с требованиями НАТО. Американцы предложили альтернативу от фирмы Raytheon.

Пентагон отрицает свою причастность к подбитию Су-24, но некоторые факты заставляют сомневаться. В середине октября США начали выводить две ракетные батареи Patriot из турецкой провинции Газиантеп, близко расположенной от места крушения самолета (район гор Кызылдаг). Вывели ли они окончательно свои ПРО, мировые СМИ молчат по этому поводу. Учитывая версии о том, что удар мог быть нанесен «с земли», американское прикрытие исключать нельзя. Отечественный военный эксперт Алексей Леонков, отметил, что «…точность выхода истребителей F-16CJ дополнительно обеспечивали наземные комплексы ПВО Patriot США, размещенные в Турции». С трудом верится, что страны НАТО самолично и без координации принимают решения по столь ключевым вопросам.

Что до самой Европы, то в ней растет понимание позитивного вклада России в сирийский конфликт. «Россия становится фактором порядка», пишет HamburgerAbendblatt. Бывший французский дипломат в интервью Politico открыто заявил: «Чтобы вы ни думали о русских, факт в том, что только они способны и готовы вложить значительные средства в борьбе [c ИГИЛ—К.Г.]». Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер обвиняет Запад в демонтировании Совета России и НАТО, который был создан «как раз для кризисных моментов». Ишингер считает, что Россия нужна для решения ближневосточных конфликтов. Сможет ли ЕС взять инициативу в свои руки и создать альянс с Россией ради общих целей? Париж готов на это, даже с учетом расхождений о роли Асада в транзитном периоде. 26 ноября Олланд и Путин условились координировать авиаудары по ИГИЛ. Британцы согласны воевать бок о бок с французами, но не приемлют вмешательства России. А Берлин хоть и дал согласие на военную операцию, но опасается, что кооперация с Москвой в Сирии может расшатать жесткую позицию ЕС по Украине. Кооперационный «пыл» Олланда не совместим с проатлантической линией его влиятельных партнеров. По всей вероятности, Су-24 для того и сбивали, чтобы этот самый пыл остудить. Не удалось.