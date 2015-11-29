Россия выступила с предложениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые были представлены в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион. Об этом сказал в пятницу глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам переговоров с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. «Было также предложено организовать встречу президентов Азербайджана и Армении, и мы дали на это свое согласие. Ожидаем, что эта встреча состоится в скором времени», — заявил Мамедъяров. Конъюнктурно это заявление воспринимается как контрход на ранние заявления Минской группы ОБСЕ о том, что именно она готовит и является инициатором саммита Алиева и Саргсяна. Сопредседатели МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андрийе (Франция) еще 26−28 октября посетили регион конфликта. По итогам визита посредники выступили с заявлением, в котором сообщили, что президенты Азербайджана и Армении подтвердили свою готовность провести встречу на высшем уровне «до конца года».

hayastannews.com Владимир Путин и Ильхам Алиев

С другой стороны, слова Мамедъярова могут восприниматься и как реакция Баку на заявление Анкары о готовности главы правительства Турции «освободить карабахские земли». Турецкий премьер Ахмет Давутоглу говорит, что Анкара выступает за мирное разрешение конфликта на Южном Кавказе и будет впредь стремиться к «деоккупации азербайджанских земель», в том числе и Нагорного Карабаха, и устранению напряженности в отношениях Баку и Еревана. «В ближайшей перспективе мы также будем предпринимать шаги в направлении нормализации отношений с Арменией», — сказал премьер, что воспринимается как анонсирование намерения Анкары вмешаться в урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Наконец, сообщалось во время посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым региона, будто бы Москва выработала ряд мер, которые позволят продвинуться в решении вопроса Нагорного Карабаха. Каких именно, увы, не уточняется. Но министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян призвал не представлять подходы Азербайджана как позицию стран-сопредседателей Минской группы, а пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян дезавуировал заявление Мамедъярова о том, что «Сергей Лавров якобы выступил с каким-то предложением по карабахскому урегулированию, в соответствии с которым, по утверждению азербайджанской стороны, «нужно сконцентрироваться на выводе армянских вооруженных сил, возвращении вынужденных переселенцев и налаживании контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха».

Первоначально говорили, что саммит Алиева и Саргсяна должен состояться в первых числах декабря в Париже. Если речь идет о реализации предложенного Россией «плана по карабахскому урегулированию», то это выглядит странно. По данным газеты «Грапарак», ни в администрации президента Армении, ни в МИД эту дату и место встречи не подтвердили, что издание связывает с «изменениями, которые произошли в свете последних развитий в мире». Но в целом можно согласиться с мнением доктора философии, руководителем экспертной группы Baku Network Эльханом Алескеровым, который сказал, что «уничтожение российского военного самолета Су-24 турецким истребителем F-16 на сирийской границе не только отодвигает на задний план процессы по Карабаху», но и «негативно отразится на этих переговорах».

Геополитическая ситуация в Закавказье меняется. Как считает первый президент Армении Левон Тер-Петросян, логика развития событий в Сирии, да и на всем Ближнем Востоке сейчас выстраивается таким образом, что «с целью укрепления своих тылов Россия будет наращивать свое присутствие в регионах, непосредственного прилегающих к этому региону». Одним из этих регионов Тер-Петросян называет Закавказье, где Москва, по его словам, «намерена решить карабахский конфликт». Но как? Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая турецкую делегацию во главе с Чавушоглу, заявил, что ухудшение отношений между Москвой и Анкарой вызывает у Баку сожаление и обеспокоенность, осторожно высказываясь по этому поводу по принципу «мы не против Турции и не против России».

Тем не менее в ходе Межпарламентской ассамблеи СНГ на фоне консолидированного осуждения главами делегаций стран-членов атаки на российский самолет своим молчанием выделился глава азербайджанской делегации, председатель парламентского Комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде. Он стал единственным из присутствующих, отказавшимся от выступления по данному вопросу. В свою очередь глава МИД России подчеркнул, что «турецкое руководство перешло грань допустимого, рискует завести страну в тяжелейшую ситуацию — и с точки зрения долгосрочных национальных интересов, и с точки зрения положения в регионе». Как считает турецкий политолог Хакан Аксай, «кризис трудно разрешить на двустороннем уровне, ведь руководство Турции не сделало нужные шаги немедленно, не установило контакты с российскими властями». По его словам, «нужны посредники, а Азербайджан, как и некоторые другие страны, может помочь лидерам Турции и России урегулировать конфликт».

Однако Баку пока что сужает свои возможности для компромисса, что, по мнению профессора Западного университета Фикрета Садыхова, «становится или еще только может стать дополнительным фактором регионального напряжения». Не исключено, что Анкара попытается использовать против Москвы все инструменты, имеющиеся у нее в руках, в частности, инициировать напряжение на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения в самом Карабахе. Однако, на наш взгляд, на данном этапе на прямую конфронтацию с Арменией Азербайджан не пойдет, поскольку ему придется иметь дело уже с Россией, которая иначе оценивает азербайджано-турецкий военно-политический альянс. Процесс перегруппировки сил в Закавказье находится в самом начале. Вслед за визитом Чавушоглу в Баку в Азербайджан 3 декабря намерен прибыть премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Это будет первый официальный зарубежный визит Давутоглу после утверждения кабинета министров. По всем признакам, он попытается разыграть с Алиевым «отчаянный гамбит» с целью во что бы ни стало удержаться в Закавказье, где действительно усиливаются позиции России и Ирана. Получится ли?