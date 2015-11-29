



Папа Франциск и Петр Порошенко

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 22—28 ноября стали: турецкий президент Эрдоган взял на себя большой риск; французы просят англичан — придите к нам на помощь; Церкви в Сирии грозит «суицидальный выбор»; членов Коммунистической партии Китая обвиняют в поддержке «уйгурских террористов»; халдейский католический патриарх предупреждает Запад в отношении беженцев с Ближнего Востока; американского военнослужащего судят за цитату из Библии и другое.

Папа римский Франциск по возвращении из Африки объявит о кадровых перестановках и структурной перестройки Римской курии, считает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Прежде всего, в сфере коммуникаций. Похоже, что отец Федерико Ломбарди, который возглавляет Зал печати Святого престола с 2006 года, собирается уйти в отставку в конце декабря. Пока не ясно, кто именно его заменит. Поговаривают о двух кандидатах — иезуите Антонио Спадаро и василианце Томасе Росице. Спадаро является главным редактором журнала Civiltà Cattolica (издается итальянскими иезуитами). Как говорят в Ватикане, папа часто подставляет ему свое ухо. Росица свободно владеет несколькими языками, имеет впечатляющее богословское образование и обширный опыт по разработке и запуску высокоскоростной коммуникативной сети. У него двойное американо-канадское гражданство, и Франциск знает его уже несколько лет. Ожидаются изменения в Государственном секретариате (правительство Ватикана). Архиепископ Анджело Бечу, министр внутренних дел, будет назначен префектом Конгрегации по канонизации святых. На смену Бечу может прийти архиепископ Габриэле Качча, в настоящее время — апостольский нунций в Ливане. Монсеньор Питер Уэллс из Оклахомы, возможно, сменит архиепископа Сильвано Томази, который в настоящее время представляет интересы Святого престола в офисах ООН в Женеве. Отделы по делам мирян, семьи и жизни сливаются в один. И, кажется, нынешний глава Папского совета по делам мирян польский кардинал Станислав Рылько не станет руководителем новой структуры, а уедет в Краков, где сменит кардинала Станислава Дзивиша, возглавившего епархию после смерти его патрона — папы Иоанна-Павла II. А кандидатами на пост президента нового Папского совета по делам мирян, семьи и жизни называют сегодня в Ватикане немецкого архиепископа Йозефа Клеменса и итальянского архиепископа Винченцо Палья. Хотя, отмечает издание, папа Франциск может остановиться на кардинале Оскаре Родригесе Марадиаге, который является одним из самых важных союзников понтифика.

Нападение Турции на российский самолет не оставило равнодушным католическую прессу. Radio Vaticana (Ватикан) побеседовало с Альдо Феррари, руководителем отдела России, Кавказа и Центральной Азии миланского Института международных политических исследований (ISPI). В течение многих десятилетий Турция могла наслаждаться выгодным геополитическим расположением, будучи оплотом против СССР в биполярную эпоху, а теперь как оплот — реальный или предполагаемый — против исламского радикализма. Это часто позволяло Анкаре проводить политику, которую другим странам не простили бы. Но, к сожалению, Турция является одной из стран, ответственной, даже самой ответственной, за обострение сирийского кризиса: без Турции был бы невозможным переход добровольцев и поставка материалов для самозваного «Исламского государства». Возможно, Россия преувеличивает, когда говорит, что это подтверждает союз между Турцией и ИГ, однако если это и не союз, то определенно неформальная и косвенная поддержка. Эрдоган таким образом взял на себя большой риск: ему удалось отчасти предотвратить сближение между Россией и Западом, которое бы могло изменить немного ситуацию — и не только с военной точки зрения — в Сирии, но он также поставил НАТО в неудобное положение.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) увидела за российско-турецким кризисом войну «верующих султаната с союзниками царя». Анкара хочет свергнуть сирийского президента Башара Асада, чтобы превратить Сирию в суннитское государство, основанное на принципах мусульманского братства, и стать основным региональным игроком, учитывая слабость арабских стран. Москва, поддерживая Асада, нацелена на политическую и военную победу, чтобы утвердиться на Ближнем Востоке за счет США. Россия обвиняет Турцию в ведении бизнеса с «Исламским государством», контрабанде нефти и произведений искусств, прохождении через турецкую границу иностранных боевиков и транспорта. Эрдоган в свою очередь продолжает тренировать ополчение, воюющее с Асадом, в согласии с Саудовской Аравией. И в то же самое время бомбит курдов. Бойцы пешмерга (курдские силы самообороны) являются главными врагами ИГ и нанесли ему несколько поражений на поле битвы, благодаря поддержке американской авиации. Цель Анкары — предотвратить усиление влияния курдов, принизить их военные заслуги, которые могли бы стать аргументами в пользу права курдов создать свое государство между Сирией и Ираком в будущем.

«Господа англичане, придите нам на помощь!» — с таким обращением, пишет La Croix (Париж, Франция), к соседям обратился министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, призвавший британские войска поддержать французскую армия в войне против терроризма. Необычная просьба французского министра прозвучала на фоне раскола в рядах лейбористов, главной оппозиционной британской партии. И на следующий день после того, как в парламенте выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, призвавший поддержать удары по «Исламскому государству» в Сирии. Ожидается, что депутаты проголосуют за инициативу премьера не позже 17 декабря. Теракты в Париже коренным образом изменили восприятие англичанами сирийского конфликта и риска терроризма в самой Великобритании. Общественное мнение, кажется, готово к вмешательству, несмотря на страх возможных террористических атак в стране. По данным социологических опросов, опубликованных накануне дебатов в парламенте, 58% британцев одобряют проведение бомбардировок в Сирии.

Церкви в Сирии грозит «суицидальный выбор», говорит маронитский архиепископ Дамаска Самир Насар. Об этом сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Архиепископ обратился с предрождественским посланием к пастве, в котором сделал акцент на исходе христиан из страны, многие районы которой находятся под контролем исламистских групп, как «Исламское государство» и связанная с «Аль-Каидой» группировка «Фронт аль-Нусра». Молодежь уезжает, а без молодежи у Церкви не будет будущего. По словам Насара, варианты, стоящие перед христианами на Ближнем Востоке, — это исход, поиск союза с другими меньшинствами, чтобы защититься от «засилья нетерпимого ислама», получение защиты от властей или «пребывать под сенью ислама и получить жизнь, полную трудностей и проблем». Последний выбор требует возврата Церкви к первым векам ее истории, что символизирует скрытая жизнь Иисуса Христа в Назарете.

AsiaNews (Рим, Италия), рассуждая о террористических угрозах, отмечает два региона — Китай и Бангладеш. Издание рассказывает, что власти китайской провинции Синьцзян обвиняют некоторых членов Коммунистической партии Китая в поддержке «уйгурских террористов». Такого мнения придерживается, в частности, глава регионального отдела по борьбе с коррупцией Сюй Хайронг, который утверждает, что некоторые политические лидеры в Синьцзяне выигрывают от столкновений между уйгурами-сепаратистами и Пекином. По словам Хайронга, некоторые чиновники «не верят в марксизм-ленинизм, но верят в духов, и у них отсутствует лояльность к партии». А в Бангладеш растет религиозная нетерпимость, чем пытается воспользоваться «Исламское государство». Насилие в отношении лидеров религиозных меньшинств и мусульман-шиитов возрастает. Католический священник получил sms-сообщение с предупреждением, что его жизнь в опасности, такие же послания содержались в письмах, направленных десяти баптистским пасторам, а также боевики открыли огонь в шиитской мечети в Богра. Однако, хотя ответственность за эти преступные действия взяло на себя ИГ, собеседники издания не особо верят в это, считая, что религиозную нетерпимость в стране разжигают местные радикальные силы, а «Исламское государство» лишь хочет воспользоваться ими и приписать себе проведенные акции.

О трудностях, связанных с приемом в США сирийских и иракских беженцев, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Администрации американского президента Барака Обамы предлагает предоставить в стране убежище 10 000 беженцев. Против этого выступает оппозиция, в числе которой оказались также и некоторые однопартийцы президента-демократа. Противники Обамы требуют проведения всесторонних проверок по каждой из кандидатур. Рошель Дэвис из Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета, которая занималась переселением беженцев из Ирака, отмечает, что данные разведки в отношении людей из охваченных войной и нестабильных стран вряд ли могут быть полными. С иракцами было проще, поскольку США захватили архивы партии Баас, и американская армия присутствовала в регионе. С сирийцами есть проблемы. Впрочем, говорит Дэвис, начиная с 2001 года США впустили почти 800 000 беженцев, и «у нас нет внутреннего терроризма», что говорит о хорошей работе спецслужб.

Халдейский католический патриарх Рафаэль Луи Сако в интервью KATHPRESS (Вена, Австрия) предупреждает Запад: не будьте наивными в отношении беженцев с Ближнего Востока. Нужно быть бдительным против террористов и не допускать создания параллельных «исламских структур». Теракты в Париже шокировали патриарха, но не удивили, ему было ясно, что «террор «Исламского государства» достигнет Европу рано или поздно». Мусульманские беженцы приносят свои традиции и свою ментальность, несовместимые с западными ценностями. Патриарх предостерег от слишком высокой концентрации беженцев-мусульман в одних районах. Тем более что в отличие от беженцев-христиан, исповедников ислама трудно интегрировать в западное общество.

Высший военный суд США готовится рассмотреть апелляцию морского пехотинца, которая обвинила свое начальство в дискриминации ее по религиозным убеждениям, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). В мае 2013 года младший капрал Монифа Стерлинг отказалась выполнить предписание об удалении с ее рабочего места стиха из Библии. Тогда же состоялось судебное разбирательство, которое Стерлинг проиграла. Как было сказано в решении, нахождение на рабочем месте младшего капрала религиозной цитаты может привести к разногласиям и повлиять на порядок и дисциплину, если какой-либо другой военнослужащий будет вынужден видеть эти стихи из Библии, особенно если этот военнослужащий не разделяет эту религию. Стерлинг использовала следующее высказывание — «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно» (Исаия 54:17). Когда ее начальник — старший сержант Александр — увидела эту цитату, она приказала удалить. Младший капрал отказалась выполнить распоряжение, ссылаясь на Первую поправку. «Морские пехотинцы борются за свободу всех американцев и принесли много жертв, поэтому они не должны быть лишены самой фундаментальной свободы — религиозной», — заявил изданию старший советник Института свободы Михаэль Бери, принимающий участие в деле Соединенные Штаты против Стерлинг. Его подзащитная на время рассмотрения апелляции отстранена от военной службы, ее попытки найти работу осложнены, обвинение также препятствует ей получить государственную помощь или ветеранские льготы.

Прошедшая неделя закончилась для Украины отмечанием годовщины Майдана и очередными конфликтами общества и власти, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Основной причиной этих конфликтов является то, что власть так и не выполнила основных требований общества. Особенно это касается требования справедливости. На Украине суды и в дальнейшем несправедливые; преступники, которые убивали людей на Майдане, которые разваливали страну, так и не наказаны; преступники, которые в невероятных масштабах обворовывали общество, все еще его обворовывают; преступники, которые своим равнодушием вызвали тысячи смертей военных, остались безнаказанными. Зато власть прилагает все усилия, чтобы наказать тех, кто защищал свою страну и народ перед «московитской агрессией». Власть, которая не удовлетворяет требованиям справедливости, сама становится крупнейшим и самым мощным дестабилизатором и общества, и себя. Такое положение является чрезвычайно угрожающим не только для выживания государства Украина и украинского общества, но и для физического выживания народа. Власть уже неоднократно продемонстрировала, что она не способна измениться ни под давлением общества, ни под международным давлением. Такое положение неизбежно ведет к дестабилизации общества, может вылиться или в массовые протесты, или даже в массовый бунт вроде Колиивщины. Единственным бескровным выходом из этой ситуации являются досрочные перевыборы власти по справедливым избирательным законам под усиленным мониторингом общества и международного сообщества.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.