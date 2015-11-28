



Флаг Австрии

Минувшая неделя была отмечена несколькими яркими публикациями австрийских газет о сюжетах, связанных с Россией и странами бывшего СССР. Местные наблюдатели почтили вниманием премьеру оперы с авантюристом Ходорковским в главной роли, озаботились отсутствием новых модификаций Су-25 в Сирии и предсказали приближение нового конфликта в связи с транзитом российского газа через территорию Украины.

Венская опера: место, где китч встречает клюкву?

«Наш компас — прибыль, наш идол — капитал, наша цель — миллиарды», — со сцены венского театра «Сирена» звучит хор российского бизнеса из оперы «Ходорковский», повествующей о борьбе за власть между президентом и олигархами. Газета Der Standard довольно лестно отзывается о последней работе режиссера Кристины Торнквист и композитора Периклиса Лиакакиса, премьера которой состоялась в австрийской столице на прошлой неделе. Издание из Вены отмечает, что постановка затрагивает нерв времени и освещает историю современной России не в привычных для западной аудитории черно-белых тонах, а скорее в оттенках серого. Все персонажи представлены скорее амбивалентно. Так, Михаил Ходорковский изображен не самоотверженным борцом за свободу, а одним из молодых авантюристов, накопивших в «коррумпированный период правления Ельцина» свои баснословные богатства. На фоне большой политики разыгрывается и тема «маленького человека», которого персонифицируют простые русские Наташа и Иван, заворачивающие хлеб в государственные акции. В завершение своего краткого обзора Der Standard рекомендует постановку всем тем, кто хотя бы немного интересуется российской политикой — таковых, судя по всему, в Альпийской республике не слишком много.

Виден конец санкциям

Экономическое издание Wirtschaftsblatt уже не в первый раз предсказывает скорое окончание антироссийских ограничительных мер ЕС. На сей раз газета цитирует министра сельского хозяйства соседней ФРГ Кристиана Шмидта: «В украинском кризисе Россия стремится к умиротворению ситуации. В этой связи санкции не останутся навечно». По мнению политика, определенных подвижек в этой сфере следует ожидать уже в следующем году. В планах министра уже значится поездка в Москву, целью которой должна стать подготовка «возобновления сотрудничества». Wirtschaftsblatt отмечает, что санкции против Москвы должны быть продлены в декабре нынешнего года. Однако примет ли Евросоюз соответствующее единогласное решение — этот вопрос остается открытым.

«Эта штуковина летала еще в Афганистане»

Не вставая с удобных австрийских диванов, местные эксперты неизвестной квалификации делают весьма смелые заключения о работе российских ВКС в Сирии. «Сейчас в интернете курсирует множество восторженных сообщений о том, какие русские молодцы и как они ровняют с землей Исламское государство. Мы пришли к другим выводам», — сообщает газете Die Presse шеф-редактор австрийского интернет-портала airpower.at Мартин Розенкранц. Несмотря на «вполне приличное» количество российских самолетов на авиабазе в Латакии, диванные аналитики сетуют на отсутствие среди них большого количества современных моделей, в том числе новых модификаций Су-25, представленных на авиасалоне МАКС. «Эта штуковина летала еще в Афганистане», — в таком ключе о российских штурмовиках говорит Георг Мадер, коллега Розенкранца, добавляя, впрочем, что для выполнения текущих задач этого и так более чем достаточно. Наибольшее удивление австрийских экспертов, по словам венской газеты вызвала фотография, на которой российские летчики поднимаются на борт без антиперегрузочных костюмов, но зато с иконами на планшетах.

WADA нацелилась на российский биатлон

По мнению газеты Salzburger Nachrichten, допинговый скандал в российском спорте может стать еще громче. Немец Гюнтер Янгер, один из трех членов комиссии WADA по расследованию фактов фильма германского канала ARD о допинге в России, рисует безотрадную картину: «Чтобы выкорчевать культуру мошенничества, понадобятся десятилетия». С точки зрения Янгера, в миру главы отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Баварии, скандал не ограничится рамками России и легкой атлетики: «Когда мы видим, что бывший главный врач Португалов занимался не только легкоатлетами, но и биатлонистами и пловцами — с чего бы ему там поступать по-другому?». Издание из Зальцбурга подчеркивает, что Янгер также призывает усилить финансирование WADA и провести масштабную антидопинговую проверку в Кении по примеру России.

Австрия готова к газовой войне

По мнению Wiener Zeitung, последние месяцы в зоне конфликта на востоке Украины выдались относительно спокойными, а в заголовках мировых новостей на первый план вышли ситуация в Сирии и проблема беженцев. Венская газета замечает, что мысли о скором разрешении конфликта на Украине оказались преждевременными. Отношения между Москвой и Киевом переживают очередной этап напряженности, обозначенный возобновлением газовых споров, при том, что Украина остается важнейшей страной-транзитером российского газа в Европу. Издание подчеркивает, что глава Газпрома Алексей Миллер говорит о «серьезных рисках» для поставок в Западную Европу, Еврокомиссия, напротив, «не испытывает никакой особой обеспокоенности» по этому поводу. В свою очередь, австрийский энергетический регулятор E-Control утверждает, что «снабжение внутренних потребителей остается защищенным». Wiener Zeitung приводит мнение E-Control, согласно которому Австрия в состоянии покрыть свою потребность в голубом топливе из собственных запасов, добычи на отечественных месторождениях и импорта по другим маршрутам.