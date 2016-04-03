После поражения кандидата от правящей партии на президентских выборах в Аргентине, грядущие парламентские выборы в Венесуэле приобретают знаковый характер. Если оппозиции удастся набрать больше голосов, чем Единой социалистической партии Венесуэлы, это будет означать не только поражение еще одного «друга Кремля» — Николаса Мадуро, но и кризис левых движений в Латинской Америке. Накануне выборов оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Маурисио Макри делал заявления о том, что, в случае его победы, подписанные российско-аргентинские договоры могут быть пересмотрены и аннулированы. Станет ли это реальностью или речь идет о предвыборном ходе — покажет время. Но с Венесуэлой Россию также связывают плотные экономические связи. И держатся они, во многом, на личных договоренностях глав государств.

aldhairrodriguez.blogspot.com Симон Боливар. Герой Латиноамериканской национально-освободительной революции

То, что Николас Мадуро задействует огромный административный ресурс для достижения победы, очевидно не только его врагам, но и сторонникам. Подсчетом голосов выборы не закончатся. Если по результатам голосования победит правящая партия, оппозиция однозначно обвинит власти в фальсификации и без массовых беспорядков, скорее всего, не обойдется. На стороне оппозиции — пустые прилавки, тотальный дефицит, колоссальный рост преступности. Это их козыри. И они вполне реальны. Что не может не отражаться на настроениях избирателей.

Как сообщает El Confidencial, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному социологическим центром Datanálisis, рейтинг Николаса Мадуро составляет 22%, что на 8,5 пунктов ниже, чем два месяца назад, и на 29 пунктов ниже, чем в 2013 году, когда он выиграл президентские выборы. PSUV (правящая партия) поддерживают 16% опрошенных. Согласно тому же опросу, оппозицию поддерживает 40% опрошенных, и лишь 19% являются приверженцами одной из партий, входящих в Движение демократического единства». Остальные не определились с мнением.

Возможная победа оппозиции на парламентских выборах — это прямая дорога к досрочным президентским выборам в Венесуэле. А это уже ставит под угрозу российско-венесуэльский экономический диалог. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник «Роснефти», «в случае прихода к власти оппозиции, скорее всего, из Венесуэлы нам придется уходить». Отметим, что в настоящее время «Роснефть» ведет ряд крупных проектов в Венесуэле. И, как сообщало ранее РИА-Новости, ОАО «НК» «Роснефть» планирует расширение деятельности в этой латиноамериканской стране за счет реализации шельфовых проектов в венесуэльской части Карибского бассейна, в Венесуэльском заливе, а также у атлантического побережья Венесуэлы».

Что касается т.н. российских соотечественников в Венесуэле, то, как заявил корреспонденту ИА REGNUM один из официальных лидеров «соотечественного движения»: «Я — не за белых, не за красных. При американцах было гораздо лучше. Почему? А продукты были. И безопасно на улицах. Зачем в Москву езжу на конгрессы соотечественников? Билеты и гостиницы российская власть оплачивает. Чего бы не воспользоваться».

Вопрос, почему за длительный срок пребывания у власти в Венесуэле дружественных России сил, нам так и не удалось создать там эффективной сети неправительственных организаций, способных продвигать российско-венесуэльский диалог, остается открытым и возможно скоро вообще утратит актуальность. А ответить за последствия, похоже, будет опять некому.