Александр Александрович Блок был единственным русским поэтом, который в школьной программе СССР по литературе не только, как Максим Горький, предупреждал и призывал «грянет буря», но и описывал её изнутри взрыва, был единственным, кому в школьном курсе литературы было позволено поставить в финале своего творчества Иисуса Христа («Двенадцать»), он был главным, кто личным присутствием вытащил и спас из забвения всю великую литературу русского начала ХХ века. Просто потому, что он ни в чём не пощадил себя. «Аще зерно пшенично пад на земли не умрет, едино пребывает».

Родители Александра Блока — Александр Львович и Александра Андреевна, Варшава. 1879

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В 1956-ом году Пастернак, для которого Блок был барометром эпохи и одним из ярчайших явлений Серебряного века, пишет о поэте:

Блок на небе видел разводы.

Ему предвещал небосклон

Большую грозу, непогоду,

Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски,

Ее огневые штрихи

Боязнью и жаждой развязки

Легли в его жизнь и стихи.

Одно из самых прекрасных стихотворений Марины Цветаевой также посвящено Александру Блоку.

Имя твое — птица в руке,

Имя твое — льдинка на языке.

Одно-единственное движенье губ.

Имя твое — пять букв.

Мячик, пойманный на лету,

Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,

Всхлипнет так, как тебя зовут.

В легком щелканье ночных копыт

Громкое имя твое гремит.

И назовет его нам в висок

Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —

Имя твое — поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век.

Имя твое — поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток…

С именем твоим — сон глубок.

Встреча Сергея Есенина с Блоком также произвела неизгладимое впечатление на 19-летнего юношу: «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта», — напишет он позже в своей автобиографии.

«Мы пили и пьянели, читая стихи Блока, как Блок пил и хмелел, создавая их», — писал Юрий Анненков.

Мальчиком Сашу называли не Блоком, а Бекетовым — по фамилии деда — профессора и ботаника. Мать его сбежала от побоев мужа, гневливость которого Блок, все-таки, унаследовал, но тщательно скрывал всю жизнь. В быту он был спокойный, сдержанный, отстраненный, и только к старости натура его прорвалась. Современникам он запомнился собранным лицом (даже в периоды веселья), светлыми глазами — скорее печальными.

«Среди этих лиц, сосредоточенных в одной черте устремленности и страстного порыва, лицо Александра Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст, оно напоминает строгую голову Праксителева Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачного тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица», — описывал Блока Максимилиан Волошин.

Примечательно, что в конце жизни Блок в ярости разобьет вдребезги статую Аполлона. К тому времени сама его жизнь раздробится на осколки. Жизнь, которая начиналась чудесно: обожающий дед, обожающая мать, обожающая тетка, обожаемая усадьба Шахматово, обожаемая жена.

О встрече с будущей женой Любовью Дмитриевной Менделеевой блок напишет: «Розовая девушка, лепестки яблони». Именно ее Блок воспринимал как земное воплощение небесной женственности. И вместе со своим поэтически товарищем Андреем Белым так к ней и относился. Культ женственности у них был преобразован в культ Любови Дмитриевны. Ничем хорошим это не закончилось. Мистическая любовь Белого к жене Блока обернулась вполне реальной, и брак и дружба были омрачены.

В 1904 году вышел первый сборник Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме», в котором чувствуется влияние мыслителя Соловьева. «Безжеланная, тающая в светлых тонах поэзия, подобная истончившемуся восковому лицу над парчой погребальной, — горящая, как восковая свеча, — загадочная, как вещий узор серого воску в чаше с чистой водой…» — так отозвался о книге Вячеслав Иванов.

Следующая книга стихотворений «Нечаянная Радость» (1906) очертила новые тенденции в поэтической системе Блока: стремление к простоте и ясности. Андрей Белый расценил этот сборник и опубликованную в этом же году и драму «Балаганчик» как измену «соловьевскому» братству и личное оскорбление.

В 1905—1907годы Блок знакомится с Ивановым, Городецким, Пястом, Чулковым, он с увлечением внимает проповеди «башенного мистагога, жреца Диониса» Иванова. «Хмель» дионисийских восторгов и экстазов, метельная зима 1907 года, образ Н. Н. Волоховой, артистки театра Комнссаржевской — все это вошло в поэтический мир сборника «Снежная маска» (1907).

В лирике Блока 1910-х годов нарастают щемящие, горестные нотки тоски, бездомности, безотчетной тревоги, ощущения грядущей гибели окружающего его мира, «страшных лет России». В 1910—1921 годы Блок работает над неоконченной поэмой «Возмездие». В 1918 году выходят в свет поэмы «Двенадцать», в которой отразилось «музыкальное» восприятие революции как разрушительной стихии, и «Скифы», статьи «Интеллигенция и революция», «Крушение гуманизма».

После революции Блок сотрудничает в Репертуарной секции Театрального отдела Наркомпроса, в издательстве «Всемирная литература», входит в дирекцию Большого драматического театра. В это время поэт почти не создает новых стихов.

Поэма «Двенадцать», ее финальный образ — Иисус Христос, возглавляющий шествие двенадцати красноармейцев, вызвал «бурю страстей» в литературном стане. Поэма была резко негативно встречена Гиппиус, Мережковским, Сологубом, но в то же время ее высоко оценили Белый и Волошин.

Справка ИА REGNUM

Александр Блок родится в 1880 году, в семье, принадлежавшей к кругу старой русской интеллигенции. Он был близок к творчеству с детства: первые стихи Блок написал в пять лет, в школьные годы увлекался театром и вместе с братьями работал над рукописным журналом «Вестник».

В 1898 году Александр Блок окончил гимназию и, решив продолжать дело отца, поступил на юриста в Петербургский университет, однако через три года, убедившись, что юридическая наука — не его призвание, перевелся на славяно-pусское отделение истоpико-филологического факультета.

В 1904 году была опубликована первая книга Блока — «Стихи о прекрасной Даме», которую он посвятил своей жене Любови Менделеевой, дочери русского учёного Дмитрия Менделеева.

Блок стал свидетелем революционных событий в России. Февральскую и Октябрьскую революции молодой поэт воспринял с восторгом и готовностью. Он отказался от эмиграции, считая, что должен быть с Россией в трудное время и он стал работать редактором в Чрезвычайной следственной комиссии. В 1918 году он создаёт свою знаменитую поэму «Двенадцать», написанную в новой, совсем не «символистской» манере.