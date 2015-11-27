В Германии побывал с первым визитом новый министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. То, что между Варшавой и Берлином с приходом к власти партии «Право и Справедливость» (PiS) выросла стена, было понятно и раньше. После переговоров Ващиковского с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером стало ясно — стена растет дальше. Слишком разные вещи волнуют две страны, а там, где встречаются общие вопросы, способы решения их являются противоположными. Накануне поездки в Берлин польский дипломат обозначил свои подходы в отношении проблемы с размещением в странах Евросоюза беженцев, укрепления так называемого «восточного фланга НАТО», урегулирования на Украине, взаимодействия с Россией (частью чего также можно назвать проект строительства газопровода «Северный поток 2»). Ничто из перечисленного не способно открыть конструктивный диалог Варшавы с Берлином, так как исходные позиции польских и немецких партнеров слишком далеко находятся друг от друга, чтобы можно было безболезненно и при помощи компромиссов дойти до медианной точки. Помимо того, политические изменения внутреннего характера в самой Польше становятся камнем преткновения для немецкой прессы, настороженно воспринимающей любые попытки своих соседей отойти от «демократии» в сторону «авторитаризма», что в случае с Восточной и Центральной Европой получило название «орбанизации» в честь венгерского премьера Виктора Орбана.

steel-mastery.com Доспехи немецкого рыцаря

Европе сейчас непросто. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, страны, заступающей в течение шести месяцев на председательство в Европейском союзе, предупреждает: ЕС может постигнуть та же участь, что и Римскую империю, если он не восстановит контроль над своими внешними границами и «массовым притоком беженцев». По словам Рютте, только общеевропейская солидарность поможет справиться с проблемой терроризма или вынужденных переселенцев. Когда у тебя на Юге есть уже один большой «горячий» фронт, по своей инициативе открывать новый на Севере — далеко не лучшая идея. Но этим занимается Варшава, которая ради реализации лозунга «Польша — это вам не второй сорт», систематически ставит на повестку дня НАТО вопрос о потенциальной опасности России для себя и Прибалтики, что должно заставить Североатлантический альянс принять решение об укреплении так называемого «восточного фланга». К чему может привести рост напряженности в этом регионе, можно сегодня видеть на примере Турции. Руководство НАТО и ключевых стран альянса просит не допустить эскалации конфликта между Анкарой и Москвой. Вместе с этим в таких членах НАТО, как Болгария и Греция, оживились антитурецкие настроения. И уже совсем неопределенными стали перспективы газопровода «Турецкий поток». Экстраполируя на так называемый «восточный фланг», давление Варшавы может привести к всплеску антипольских настроений, причем не только в России, и возникновению сложностей в реализации совместных между европейскими и российскими концернами проектов в сфере энергетики.

Евросоюз уже недополучает прибыль от торговли с Россией из-за санкций. Новое ухудшение контактов поэтому должно быть серьезно аргументировано. Однако польская дипломатия пока ведет себя противоречиво. Так, 25 ноября Ващиковский в интервью Gazeta Wyborcza выступает с конфронтационным заявлением. ВОПРОС: «Пан требует признания соглашения НАТО — Россия 1997 года недействительным?» ОТВЕТ: «Да. Это было соглашение политического характера, юридически необязательное, принятое в других международных реалиях». На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на брифинге: «Хотела обратить внимание на заявления главы МИД Польши относительно стремления признания недействительным основополагающего акта Россия — НАТО, принятого в 1997 году. Рассматриваем эти заявления как чрезвычайно опасные и крайне провокационные». После этого на сайте МИД Польши появляется заявление его пресс-секретаря Артура Дмоховского, в котором тот говорит, что «госпожа Мария Захарова, по-видимому, неправильно поняла заявление во вчерашнем интервью министра Витольда Ващиковского», так как он говорил не о самом основополагающем акте, а о «политической декларации, которая касалась, среди прочего, неразмещения больших военных подразделений в Центральной Европе». Однако именно в главе IV «Военно-политические вопросы» основополагающего акта идет речь о неразмещении ядерного оружия и отказе от постоянного существенного увеличения вооруженных сил и военной инфраструктуры. Трудно понять, о какой тогда «политический декларации» говорил Ващиковский и как признание ее недействительной может отменить зафиксированное в основополагающем акте? Или это была словесная перепалка с госсекретарем МИД Германии Штефаном Штайнлайном, который несколько дней назад на конференции в Берлине настаивал, что не может быть и речи о несоблюдении «меморандума Россия — НАТО, предусматривающего сдержанность»?

Всего через две недели после вступления во власть национально-консервативная партия «Право и Справедливость» предприняла в стране и за рубежом не только символические акты для дистанцирования от прежней власти, замечает немецкая газета Frankfurter Rundschau. В Польше бушует «грязная борьба» за контроль над Конституционном судом. Этот спор подверг критике комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. Евросоюз занимает «оборонительные позиции» в отношении польской политики по беженцам и в области климата, чисток в разведке и контрразведке, спорном решении президента Анджея Дуды, который помиловал бывшего руководителя Центрального антикоррупционного бюро Мариуша Каминьского, благодаря чему тот получил возможность стать в кабинете министров куратором спецслужб. «Критики опасаются теперь не только массивного сдвига вправо а-ля Виктор Орбан, но также изоляции Польши в ЕС», — констатирует издание. Варшава в свою очередь делает ставку на прочные экономические связи. Ссылаясь на эксперта из берлинского фонда «Наука и Политика» Кая-Олафа Ланга, польская газета Rzeczpospolita говорит о «стратегическом партнерстве», которое, несмотря на расхождения интересов, есть в области экономики. Но замечает при этом, что сохранение его будет трудной задачей, учитывая, что Германия не намерена уступать Польше в таких важных для нового правительства вопросах, как безопасность, беженцы и строительство второй линии «Северного потока». Поэтому представляющий интересы ведущих немецких деловых кругов ежедневник Handelsblatt требует немедленной встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с президентом PiS Ярославом Качиньским, напоминая, что ЕС очень много вложил в Польшу, которая также является «крупнейшим рынком для немецкой продукции в Восточной Европе — более крупным, чем даже Россия».

Однако, как показывает опыт, масштабные экономические проекты и выгодные контракты вкупе с политикой «личных связей» в обход традиционных институтов — вовсе не являются гарантией сохранения прекрасных отношений с канцлером Германии. В случае, когда она чувствует противление по ключевым для нее вопросам, Меркель способна мгновенно разворачиваться на 180%. Это способно осложнить и сковать инициативу Ярославу Качиньскому, если он решит в Евросоюзе сыграть в турецкого президента Эрдогана и пойдет перпендикулярным курсом по отношению к Берлину. А если Германия выставит счет Польше, да еще потребует чаевые, расплатиться Варшаве будет трудно.