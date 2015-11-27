В Баку прибыл новый глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Причина визита и программа встреч не раскрывается. Однако можно смело предполагать, что в центре внимания находилась тема обострения турецко-российских отношений. Скорее всего, перед Чавушоглу стояла задача убедить Азербайджан занять в сложившейся ситуации более четкую позицию, либо содействовать снятию напряженности в отношениях Москвы и Анкары. Кстати, такую идею озвучил заместитель руководителя администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов, по словам которого «Турция является нашим самым близким союзником, а Россия тоже является близкой и дружественной для нас страной». Но удержаться на платформе «и нашим и вашим» Азербайджану не удастся, поскольку интересы России и Турции стали расходиться на принципиальной основе, и можно согласиться с заявлением вице-спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадовой о том, что «ухудшение российско-турецких отношений не сулит ничего хорошего для и без того нестабильного региона».

armenianreport.com Ильхам Алиев, Чарльз Виндзор и Реджеп Эрдоган

По большому счету существовавшее торгово-экономическое партнерство между Анкарой и Москвой было выгодно Баку, так как это создавало для него благоприятные возможности в разыгрывании армянской «карты» в целом, и карабахской — в частности. Но Турция и Азербайджан оказались неспособными разложить собственный геополитический пасьянс в Закавказье. Сейчас с выходом на сцену Ирана появились первые, но заметные контуры кардинального изменения в региональной геополитике, когда Азербайджан, зажатый между Россией и Ираном, лучшим для себя выходом из ситуации может иметь смену потенциально формировавшегося «российско — турецко-азербайджанского альянса» на более реальный «российско-азербайджанско-иранский», потому, что выход России из первой оси обозначает Азербайджан как союзное Турции государство, оказывающей поддержку террористам «Исламского государства» (ИГ — структура, запрещенная в России). Помимо этого, исходя из развития событий на Ближнем Востоке, Турция выведена или будет выведена из стратегической энергетической связки с Россией. Что касается Азербайджана, то аналитики американского центра Stratfor уверены: азербайджанский газ не поможет Турции, если Россия пойдет на радикальные меры, ведь она поставляет около 55% (около 27 млрд кубометров) необходимого для внутреннего потребления Турции топлива. Более того, Иран, будучи союзником России, может блокировать газопровод «Тебриз — Догубейазит».

Очевидно и то, что попытки Баку подыграть «турецкому маршу» с помощью «фронтовой карабахской флейты» в формате многолетнего азербайджано-турецкого сотрудничества развяжут руки Москвы в осуществлении новой геополитической перспективы в регионе. Может случиться и так, что Москва будет вынуждена создавать закавказские транспортно-логистические схемы для продолжения сирийской операции. Пока такой сценарий некоторым представляется маловероятным, однако еще недавно резкое обострение российско-турецких отношений из-за действий Анкары тоже казалось немыслимым.

«Что же делать в таких условиях Азербайджану, который с севера граничит с Россией, с юга — с Ираном, а Турция является его главным и самым надежным союзником? — задает риторические вопросы портал Haqqin.az. — Первое, что можно отметить, поддержка только одной стороны конфликта наверняка сделает республику объектом давления со стороны остальных. Например, однозначная поддержка Турции приведет к конфликту с Россией и Ираном, у которых достаточно рычагов политического и экономического воздействия на Баку. Оставаться нейтральным тоже не резон», если, конечно, Азербайджан считает себя «важным и самостоятельным региональным игроком». В противном случае Баку превращается в составную часть проблем закавказской геополитики, но не частью их решения, поскольку Турция на своих «союзных плечах» заносит в Азербайджан вирус ближневосточного хаоса.

Сейчас турецкие политики упражняются в риторике. Премьер Ахмет Давутоглу заявил, что «Турция выступает за мирное разрешение конфликта на Южном Кавказе и будет впредь стремиться к деоккупации азербайджанских земель, в том числе и Нагорного Карабаха, и устранению напряженности в отношениях Баку и Еревана». Так Анкара демонстрирует свои намерения втянуть Баку в зону ситуативных действий, за которыми последуют признание независимости Карабаха и права курдов на создание своей национальной государственности.

В июне 2015 года президент Эрдоган обвинил Запад в том, что он «поддерживает курдов, но они террористы», теперь он сам объявлен пособником террористов. И тут возникает вопрос: о чем же вел переговоры глава МИД Турции Чавушоглу со своими азербайджанскими коллегами в режиме тет-а-тет, когда действия Анкары спутали многим игрокам «карты». «Как бы не были дороги и ценны для Азербайджана союзнические отношения с Турцией, — пишет Haqqin.az — все прекрасно осознают, что, когда речь заходит о национальных интересах Азербайджана, президент Ильхам Алиев становится абсолютно бескомпромиссным политиком. И лучше всех об этом знают в Анкаре». Посмотрим!