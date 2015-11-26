Современная Россия, проводящая на международной арене политику в интересах собственной безопасности, уже привыкла жить в условиях информационной войны. На примере войны августа 2008 года в Южной Осетии и украинского кризиса, граждане страны все больше осознают ее реальность. Помним, как подавались и подаются эти события в СМИ, как их оценивают западные лидеры.

ilfoglio.it Единство противоположностей

После начала активной фазы операции ВКС РФ против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии Запад развернул новый виток информационной войны против России. Представитель так называемой вооруженной оппозиции обвинил ВКС РФ в нападении на свои лагеря. В частности, речь шла о якобы обстрелянной российскими бомбардировщиками штаб-квартире «Сирийской свободной армии» в провинции Хама. Также СМИ обвинили ВКС РФ в жертвах среди гражданского населения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 сентября заявила, что массовые вбросы ложной информации о том, что в результате российских авиаударов якобы гибнут мирные жители, начались еще до того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в Совете Безопасности ООН о начале российской военной операции в Сирии. «Я вам хочу сказать, что всё это и есть та самая информационная атака, та самая информационная война, о который мы столько раз слышали и к которой, видимо, кто-то неплохо подготовился», — заявила Захарова.

На этом фоне новая фаза ложных трактовок, провокаций и оценок в духе «двойных стандартов» со стороны западных СМИ и политиков в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким истребителем в Сирии, является предсказуемой и, страшно сказать, привычной. Если говорить о реакции западных лидеров — она более чем однобока. Не удивительно, что большинство из них предпочли вообще отмолчаться или обойтись, как глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, общими фразами.

26 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что, проанализировав реакцию других стран, «мы видим, что зачастую эта реакция носит трусливый характер». Рогозин отметил, что это попытки либо дистанцироваться от инцидента с российским бомбардировщиком, либо от «необходимости осудить это преступление». «И, безусловно, мы считаем, что маски сброшены», поскольку речь также может идти о «прямом попустительстве турецким властям, которые совершили акт, по сути дела, агрессии».

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Особенно выразительно «сбрасывание масок» выглядит на фоне аналогичного инцидента двухгодичной давности:

22 июня 2012 года истребитель F-4 ВВС вылетел с авиабазы Эрхач в провинции Малатья на юго-востоке Турции и исчез с экранов радаров около полудня по местному времени над Средиземным морем к юго-востоку от граничащей с Сирией провинции Хатай. Позже подтвердилось, что он нарушил воздушное пространство Сирии и был сбит сирийскими средствами ПВО. Реакция западных лидеров, в отличие от дней сегодняшних, была мгновенная и четкая.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила Сирию и пообещала сотрудничать с Анкарой по подготовке адекватного ответа и привлечению Асада к ответственности. По ее словам, это было «наглое и неприемлемое» уничтожение турецкого военного самолета. «Это в очередной раз показывает, что сирийские власти грубо пренебрегают международными нормами, человеческой жизнью, миром и безопасностью», — — заявила Клинтон;

Генсек ООН Пан Ги Мун выразил тогда тревогу относительно серьезных последствий, которые инцидент с самолетом может иметь для всего региона. Главы итальянского МИД Джулио Терци назвал инцидент «очередным серьезным и неприемлемым поступком со стороны режима Башара Асада». Французский министр иностранных дел Лоран Фабиус назвал действия Сирии «недопустимыми».

Осудил сирийское руководство и министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг: он заявил, что «глубоко озабочен действием со стороны сирийского режима, сбившего турецкий военный самолет 22 июня». По его словам, это «выходит за рамки дозволенного и я осуждаю подобные действия».

А что сегодня? Где осуждение турецких властей от борцов за демократию и правду, где обещания «сотрудничества в подготовке адекватного ответа»? «Партнера» по НАТО, побежавшего в первые часы после трагедии к своему руководству, нельзя подвергать критике и справедливо оценивать? Вопросы риторические.

Вот что говорят западные лидеры, если говорят.

Президент США Барак Обама заявил, что Турция имеет право «защищать свою территорию и своё воздушное пространство». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что «все страны НАТО солидарны с Турцией как членом альянса и поддерживают ее территориальную целостность».

Официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что российские истребители действуют в непосредственной близости от турецкой границы. «Россия должна признать тот факт, что… она действует очень близко к турецкой границе, и то, что она преследует сирийскую умеренную оппозицию. Эти обстоятельства могли привести к такой ситуации», — утверждал Тонер. Позже он сделал еще одно дико звучащее высказывание: сирийские туркмены могли стрелять по катапультировавшимся пилотам Су-24 в целях «самообороны». Видимо, танцевали и позировали на фоне погибшего пилота Олега Пешкова они в этих же целях.

Керри в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал к спокойствию в отношениях с Турцией после инцидента с Су-24. Госсекретарь отметил необходимость обеих сторон не доводить до эскалации напряженности отношения между Москвой и Анкарой.

Французский президент также призвал стороны избежать эскалации после трагедии с российским Су-24. «Это тяжелый и достойный сожаления инцидент. Мы должны избежать любой эскалации», — заявил Франсуа Олланд. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась двояко. Она повторила призыв избежать эскалации, отметив право страны на защиту своей территории. «Конечно, каждая страна имеет право обеспечивать безопасность своей территории, но, с другой стороны, мы знаем, как напряжена общая ситуация в Сирии и соседних регионах». «Я говорила вчера с премьер-министром Турции и попросила его сделать все, чтобы разрядить ситуацию», — сказала Меркель в бундестаге 25 ноября.

А что же ООН? Официальный представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи заявил, что инцидент с российским Су-24 «осложнит борьбу с терроризмом». Генсек ООН Пан Ги Мун призвал все соответствующие стороны принять срочные меры по де-эскалации напряженности. Он «выразил надежду, что заслуживающий доверия и тщательный анализ инцидента поможет пролить свет на то, что произошло, и предотвратить повторение подобного в будущем».

Вот такие «голуби мира», призывающие к деэскалации конфликта Москвы и Анкары, но признающие право Турции защищать свои границы и право сирийских боевиков стрелять по пилотам, спускающимся на парашютах. Права на защиту своих границ у президента Сирии Башара Асада, естественно, нет и быть не может.

Отличилось политикой «двойных стандартов» и руководство Турции

22 июня 2012 года премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «незначительное нарушение границы не может быть предлогом для такого нападения». Он пояснил, что турецкий самолет якобы совершал тренировочный полет, проверяя работу радаров в восточной части Средиземного моря.

Тогда министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу также заявил, что разведывательный самолет совершал «тестовый и учебный полет по контролю функционирования национального радара и его действия не были направлены против Сирии».

Президент Турции Абдуллах Гюль высказался еще конкретнее, эта цитата обошла все мировые СМИ: «это нормально, когда реактивный самолёт ненадолго заходит в воздушное пространство другой страны. Если подумать, с какой скоростью такие самолеты летают над морем, пересекая границы на небольшое расстояние, а затем возвращаются, это обычное дело». По его мнению, инцидент со сбитым самолетом-разведчиком является свидетельством того, «в состоянии какой паранойи находится сирийская армия».

МИД Сирии попытался оправдаться, заявив, что происшедшее ни в коем случае не было враждебной акцией по отношению к Турции — Сирия лишь защищала свой суверенитет, а расчеты сирийского ПВО сбили бы любой боевой самолет, выполняющий полет в национальном воздушном пространстве на высокой скорости на высоте менее 100 метров.

Это уже не помогло: 26 июня 2012 года вице-премьер Турции Бюлент Арынч заявил, что республика разработала комплекс санкций в отношении Сирии, ставя основной целью «ускорение ухода режима Асада».

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«Карфаген должен быть разрушен», — звучало и звучит в унисон из уст западных политиков в адрес Сирии уже не первый год. Россия, начав по просьбе Башара Асада военную операцию против террористов в Сирии, действительно «сбросила маски» — она вновь обнажила лицемерие и лживость западных политиков и СМИ.

Стоит ли говорить, что ни извинений, ни компенсации ущерба, ни хотя бы признания ошибки от Турции Россия не услышала и не услышит — Эрдоган «не смог дозвониться», а западные лидеры успешно предпочли не высказывать оценок. И это тот случай, когда молчание не станет «золотом».

Автор благодарит за идею блогера arctus