



Но даже наши ведущие патриотически настроенные и прокремлевские политологи, политики и журналисты долго называли врагов России в овечьей шкуре партнерами и даже друзьями, предпочитали с подачи Запада называть его преступные действия «ошибками», «промахами», «просчетами». Интеллигент Юрий Кублановский выразился, возможно, желая соблюсти политес: мол, «растормошили Восток». Но ведь за этой художественной сентенцией — геноцид арабов. Про т.н. либералов и говорить нечего. Среди них и те, кто обрадовался сбитому российскому бомбардировщику. Недоумение и возмущение вызывает позиция европейских лидеров общественного мнения. Так, чешский журналист Иржи Юст, называет законно избранного президента Сирии «мясником». За то, что тот усмирил направленный против законной власти бунт. Но, когда-то же самое делают американские власти, когда у них вспыхивают волнения на расовой почве, то никто в мире не возмущается. Но верх изворотливости продемонстрировал американский политолог Дмитрий Саймс в последней телепередаче канала Россия 1 «Специальный корреспондент». Нейтральное отношение США и НАТО к происшедшему с российским самолетом в небе Сирии он объяснил тем, что Турция считает этот участок границы спорной, то есть часть сирийской территории своей. Ба! То есть респектабельный политолог дает карт-бланш членам-государствам НАТО — Латвии и Эстонии право сбивать российские самолеты над теми их приграничными с Россией территориями, которые тут до сих пор считают также спорными, то есть своими?!

Таллин, 26 ноября 2015 года

P.S. В медицине тоже говорят об ошибках. Но при этом четко различают ошибку врача (когда он сталкивается, например, с непредвиденной реакцией на лечение в силу индивидуальных особенностей организма) от халатности доктора, нарушения им стандартов лечения пациентов и ухода за больными. Иначе преступные действия медиков всегда оправдывали бы все теми же ошибками. Увы, как это делают сегодня сильные мира сего на Западе, когда уже невозможно скрыть насилие, неправедность, собственные амбиции, некомпетентность и алчность и остается лишь подобно фиговому листку прикрываться, якобы, ошибками, промахами, просчетами.