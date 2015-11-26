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Танцы и дикость

США располагают информацией об убийцах российского летчика, уверены в МИД России. Москва ждет от Госдепа данных убийц пилота Су-24.

«Я бы хотела привлечь внимание Госдепа США к тому, что в соцсетях есть все данные на тех людей, а также их фотографии, которые с земли расстреливали российского летчика. Мало того, у нас есть все основания полагать, что Штаты располагают точной информацией, кто эти люди», — заявил Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Москва ждет от Госдепа соответствующих заявлений, «кто же все-таки «танцевал» вокруг тела российского летчика».

Захарова также возмутилась «дикими» комментариями Госдепа о расстреле катапультировавшегося пилота.

Напомним, комментируя инцидент со сбитым Су-24, представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что боевики, расстрелявшие в воздухе летчика, имеют право защищать себя.

«Представители Госдепа, НАТО, ЕС — вы не знаете о международном гуманитарном праве?» — спросила Захарова.

Су-24 был сбит в воздушном пространстве Сирии. Один летчик был убит, другой выжил. Последнего вызволяли сирийские и российские военнослужащие.

Читайте подробнее: МИД РФ назвал «животными» боевиков, расстрелявших российского лётчика

Для защиты от подобных инцидентов РФ перебросила в Сирию зенитно-ракетные системы С-400.

ЗРК С-400 уже развернут и готов к обеспечению безопасности полетов самолетов Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), выполняющих боевые задачи на территории Сирии.

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В атаке Турции на Су-24 участвовали США и Саудовская Аравия

Пакет санкций

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал два дня на подготовку предложений по ограничительным мерам в экономической и гуманитарной сферах против Турции. По его словам, эти меры не будут ограничены каким-либо сроком.

«Предлагаю всё это сделать в 2-дневный срок, для того чтобы максимально быстро перейти к соответствующим процедурам. Срок будет зависеть и от международной ситуации, и от вопросов обеспечения безопасности в рамках закона о специальных экономических мерах, ну и, наконец, от наших отношений с Турцией», — заявил Медведев, добавив, что решения будут приняты на основании закона о специальных экономических мерах от 2006 г.

Он также отметил, что ограничительные меры РФ в отношении Турции коснутся реализации совместных инвестпроектов, работы турецких компаний в России и поставок товаров.

Санкции снимут только после того, как наладятся отношения между Россией и Турцией, подчеркнул Медведев.

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не исключил, что Россия приостановит воздушное сообщение с Турцией.

«Закон даёт право на ограничение использования воздушного пространства и аэропортов. То есть, конечно же, может идти речь об ограничении как регулярных рейсов, так и чартерных», — сообщил он.

Ограничения в отношении Турции могут коснуться газопровода «Турецкий поток»

Более подробно о вводимых ограничениях рассказали в профильных ведомствах. В Минэкономразвития подчеркнули: эти меры полностью соответствуют правилам ВТО — там есть статья, где прямо сказано, что санкции в сфере торговли и инвестиций вводить можно в случае угрозы нацбезопасности. А последние события, по словам главы ведомства Алексея Улюкаева, именно такой случай.

Читайте подробнее: Медведев: Ответные меры против Турции должны быть подготовлены за два дня

Эрдоган отказался извиняться

Анкара не планирует приносить Москве извинения за сбитый турецкими ВВС бомбардировщик Су-24, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

«Думаю, что если кто-то и должен извиняться, то это не мы», — сказал он, подчеркнув, что извинения должны приносить те, кто вторгся в воздушное пространство Турции.

«Наши пилоты и вооруженные силы просто выполняли свои обязанности, которые состоят в том, чтобы отвечать на нарушение правил. Я думаю, что в этом и есть смысл», — заключил он.

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Вопрос не стоит

Вопрос вступления Украины в ЕС не стоит в повестке дня, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Речь идет о реформировании страны, чтобы приблизить ее к европейским стандартам», — сказал он после переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте в Гааге.

Тем временем в сафари-парке

В приморском сафари-парке тигр подружился с козлом. Хотя изначально козёл должен был стать для хищника обедом.

По программе размножения амурских тигров в неволе, хищникам дают живой корм, чтобы они могли охотиться. За три года тигр по кличке Амур съел много кроликов и коз, а вот этого козла не трогает.

Говорят, он покорил Амура своей смелостью — он перехватил инициативу и на каждое нападение дает отпор. Теперь звери ходят парой.