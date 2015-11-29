



Карта сражения при Синопском рейде. 30.11.1853

«Лебединой песней парусного флота» называют Синопское сражение, ставшее последней битвой парусных флотов. В честь этой победы русских моряков в Крымской войне 1 декабря объявлен Днем воинской славы России. В сражении между русской и турецкой эскадрами были уничтожены все, кроме оного, корабли турок. Русский флот потерь не понес.

Английская пресса весьма негативно оценила действия русских моряков, назвав сражение «Синопской резней». Пущена была даже ложная информация о том, что русские расстреливали в воде турок, пытавшихся спастись с тонущих судов. В конечном итоге события 30 ноября подтолкнули Великобританию и Францию к вступлению в войну (в марте 1854) на стороне Османской империи.

В сражении на рейде турецкого порта Синоп всего за 4 часа удалось победить противника — столько длился бой. Началось все с того, что русские патрульные корабли обнаружили морские суда турков в Синопской бухте. Те намеревались перебросить силы на Кавказ — к Сухуми и Поти. Командующий российским флотом, адмирал Павел Нахимов приказал блокировать выход из бухты и вызвать подкрепление из Севастополя. Эскадра двумя колоннами, одну из которых вел Нахимов, вторую — контр-адмирал Федор Новосильский, вошла в бухту. Под шквальным огнём неприятеля российские корабли приблизились к турецким судам и только с расстояния 300 метров точными бортовыми залпами уничтожили все корабли Осман-паши. Лишь один смог выйти из бухты, оторваться от преследования, дойти до Стамбула и сообщить о крахе эскадры. Турецкий адмирал попал в плен, его палаш до сих пор хранится в музее Севастополя. Потери противника составили более 3000 человек убитыми и ранеными. Со стороны России погибли 38 матросов, чуть больше 200 были ранены.

У турок было численное преимущество — 16 кораблей против 8 русских судов. Правда, у них не было ни одного линейного, что в общей сложности давало 500 орудий, против 720 у россиян, имеющих 6 линкоров. И даже помощь 38 пушек береговой охраны не спасла турецкий флот от гибели. Стоит добавить, что русские впервые применили 68-фунтовые бомбические орудия, которые стреляли разрывными снарядами. Именно это оружие во много определило столь блестящую победу России. Залп из бомбических пушек мог отправить на дно любой из существующих на то время кораблей. Применения такого оружия стало фактически концом для классических парусных деревянных военных судов.

Адмирал Нахимов командовал сражением с корабля «Императрица Мария». Флагману досталось больше всех — его буквально засыпали вражеские ядра, была перебита большая часть мачт и рангоута. Тем не менее, «Императрица Мария» шла вперед, сокрушая на своем пути турецкие корабли. Подойдя к турецкому флагману «Ауни Аллах», российский флагманский корабль встал на якорь и в течении получаса вел бой. В результате «Ауни Аллах» загорелся и выбросился на берег. После этого «Императрица Мария» победила еще один турецкий фрегат «Фази Аллах» и отправилась на сражение с пятой батареей.

Отличились в бою и другие корабли. Нахимов во время боя обычно выражал благодарность морякам за хорошее сражение. На этот раз ему понравились действия линкора «Париж». Стоя на якоре, корабль открыл батальный огонь по корвету «Гюли-Сефид» и фрегату «Дамиад». Взорвав корвет и отбросив на берег фрегат, поразил огнем фрегат «Низамие», судно сдрейфовало к берегу и вскоре загорелось. Командующий приказал просигналить свою благодарность команде, но сигнальные башни на флагмане были разбиты. Тогда он отправил шлюпку с моряками, которые лично передали благодарность адмирала морякам «Парижа».

Окончив сражение, корабли русского флота начали исправлять повреждения, и через два дня снялись с якоря, чтобы следовать в Севастополь. Около полудня 4 декабря при общем ликовании они победоносно вошли на Севастопольский рейд. Адмирал Нахимов, который добился этой блестящей победы, погиб через полтора года во время осады Севастополя.

Синопское сражение увековечило российских моряков в истории. Именно благодаря ему Запад заговорил о мощи российского флота. Кроме того, эта морская битва стала одним из наиболее ярких примеров полного уничтожения неприятельского флота на его собственной базе.

Узнав о победе под Синопом, знаменитый маринист Иван Айвазовский немедленно выехал в Севастополь, куда вернулись суда Черноморского флота. Художник расспрашивал обо всех деталях боя, о расположении кораблей, о том, что Нахимов завязал бой «на самой близкой дистанции». Собрав необходимые сведения, художник написал две картины — «Синопский бой днем», о начале сражения, и «Синопский бой ночью» — про его победоносное окончание и разгроме турецкого флота. «Картины чрезвычайно верно сделаны», — отозвался о них адмирал Нахимов, герой Синопа.

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