Визит Путина в Тегеран

farsi.khamenei.ir Владимир Путин и Али Хаменеи

23 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран с однодневным рабочим визитом. Сразу из столичного международного аэропорта «Мехрабад» Путин направился на встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава государства впервые, минуя дипломатический протокол, напрямую из аэропорта поехал на встречу с рахбаром, отмечает агентство TasnimNews. Помимо встречи с лидером исламской республики, у российского президента было запланировано участие в рабочем заседании глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а также переговоры с президентом ИРИ Хасаном Рухани.

В начале встречи Хаменеи и Путина, которая продлилась два часа, верховный лидер назвал российского президента «одним из самых влиятельных людей в мире и поблагодарил Москву за приложенные усилия во время переговоров по иранской ядерной программе». Об этом сообщает сайт рахбара — Khamenei.ir. «США оказывают прямую и непрямую помощь террористическим организациям, включая ИГИЛ. Вашингтон сотрудничает с теми государствами, которые из-за поддержки и пособничества террористам утратили кредит доверия в регионе и в мире. По этой причине ни о каких двусторонних переговорах с США ни по сирийскому кризису, ни по любым другим темам не может быть и речи. Исключение составили переговоры по ядерной программе в силу специфики проблемы», — заявил Хаменеи.

Хаменеи поделился с Путиным свои видением американских стратегических целей на Ближнем Востоке. «США имеют долгосрочный план действий в регионе. Установив господство над Сирией, они хотят в дальнейшем распространить свой контроль над всем Ближним Востоком. В силу отсутствия исторического опыта господства и контроля над Западной Азией, Вашингтон не преуспел в реализации своего плана. Однако стратегия США представляет серьезную угрозу для всех народов и государств, в особенности для России и Ирана», — подчеркнул рахбар. Хаменеи отметил важную роль России в региональных вопросах. «Решительные действия России в сирийском вопросе увеличили уровень доверия к Москве и лично к президенту Путину как в странах региона, так и на международной арене», — заявил верховный лидер.

В свою очередь, глава Российского государства назвал Тегеран надежным и заслуживающим доверия союзником для сотрудничества на Ближнем Востоке и в международных делах. «Исламская Республика Иран ­ — независимое и сильное государство с хорошими перспективами развития. Мы видим в вас надежного союзника», — подчеркнул российский лидер. Стороны обозначили свою принципиальную позицию по Сирии, отметив, что «свою судьбу сирийский народ должен решать самостоятельно». В завершении встречи Путин подарил Хаменеи старинный рукописный экземпляр Корана.

Советник по международным вопросам верховного лидера ИРИ Али Акбар Велаяти в общении с журналистами TasnimNews прокомментировал встречу президента России и верховного лидера. «Визит Владимира Путина демонстрирует понимание российской стороной стратегического значения отношений между Россией и Ираном. Президент РФ откровенно заявил о желании выстраивания стратегических отношений с Ираном во всех сферах. Стороны обсудили рост уровня сотрудничества, особенно в военно-политической сфере. Вопреки протоколу, встреча продлилась два часа. Она прошла в рабочей обстановке и не носила формальный характер. Нарушение регламента подтверждает важность прошедших переговоров, — заявил Велаяти — Можно сказать, что за 37 лет истории Ирана, начиная с исламской революции, не проводилось переговоров такого уровня важности, содержательности и качества».

После участия в ФСЭГ Путин провел переговоры с президентом Ирана. Стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов. В присутствии глав государств подписано семь межгосударственных документов (соглашения, меморандумы, контракты, договор) в области железнодорожного строительства, энергетики, инвестиционной деятельности, здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля. Подписан проект документа о предоставлении Ирану кредита в $5 млрд. В этот день агентство TasnimNews сообщило со ссылкой на посла Ирана в России Мехди Санаи о начале процедуры поставок комплексов ПВО С-300 в Иран. Отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень.

Неделя сил сопротивления «Басидж»

20 ноября в провинции Кум завершилась двухдневная крупномасштабная военная игра под кодовым названием «На Иерусалим». Маневры организованы силами сопротивления «Басидж». Этими учениями дан старт «Неделе сил народного ополчения Басидж». На маневрах присутствовали высокопоставленные военные чиновники, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Мохаммада Али Джафари, заместителя командующего КСИР генерала Хоссейна Салами, командующего аэрокосмическими силами КСИР генерала Амира Али Гаджизаде, командующего Сухопутными силами КСИР генерала Мохаммада Пакпура, командующего силами сопротивления «Басидж» генерала Мохаммада Резы Накди. Об этом сообщает агентство TasnimNews.

Перед участниками учений выступил командующий КСИР. «Силы сопротивления «Басидж» играют важную роль в «мягкой войне» на политическом и культурном фронтах. Вы выполняете важную работу по преодолению социальных проблем. Иран готов дать мгновенный ответ на любые угрозы. Сегодня создано 500 батальонов имени «Имама Хусейна» и 1500 батальонов «Бейт-аль-Мукаддас» по всей стране. Все они полны решимости для защиты Исламской революции. Мы надеемся, что они сохранят подобный настрой», — передает слова Джафари официальный сайт КСИР SepahNews. В ходе учений прошла имитация операции по «освобождению мечети Аль-Акса от израильской оккупации». Для этого построен макет мечети. Символическая операция прошла при поддержке вертолетов и беспилотных летательных аппаратов КСИР, осуществивших поражение позиций условного противника. Затем в ход пошли сухопутные силы, которые захватили макет мечети Аль-Акса и установили на ее вершине флаг Ирана.

25 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с командирами и руководством «Басидж». Об этом сообщает сайт рахбара — Khamenei.ir. Духовный лидер высоко оценил работу, которую ведет организация в политической, культурной, научной, религиозной и оборонной сферах. Он назвал «Басидж» «бесконечным сокровищем нации». «Люди, которые обвиняют «Басидж» в экстремизме и радикализме, являются пособниками врагов», — подчеркнул рахбар. По мнению Хаменеи, одна из главных целей врагов — формирование общественного мнения. «В своей работе враги используют два подхода: деньги и «сексуальное просвещение». Силы направлены на создание внутри Ирана сети учреждений, через которые они намереваются изменить убеждения, идеалы, веру и образ жизни народа», — подчеркнул духовный лидер.

Сложная международная обстановка требует от религиозно-политического руководства Ирана постоянно повышать боеготовность и боеспособность вооруженных сил. Силы сопротивления «Басидж» — наиболее подготовленная часть мобилизационного резерва иранского общества. Идеология «вражеского влияния» занимает все большее место в риторике иранской элиты.

«Соперничество на газовом рынке не значит противостояние»

23 ноября в Тегеране состоялся Третий газовый саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Высокопоставленные делегации были представлены главами России, Ирака, Туркменистана, Экваториальной Гвинеи, Боливии, Нигерии, Венесуэлы и Алжира. В форуме приняли участие генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла Салем аль-Бадри и генеральный секретарь Международного энергетического форума Альдо Флорес-Кирога.

С приветственным словом к участникам обратился президент Хасан Рухани, сообщает пресс-служба президента ИРИ. «Без преувеличения можно сказать, что заседание «газового ОПЕК» — одно из важнейших событий в мировой энергетике. Это первое международное мероприятия такого уровня, которое проводится в Иране после подписания соглашений по ядерной программе. Присутствие на саммите девяти глав государств свидетельствует о заинтересованности в выстраивании диалога и повышении взаимодействия в связи со сложными условиями на Ближнем Востоке и в мире», — цитирует президента агентство IRNA. Рухани выразил надежду на то, что саммит станет удобной площадкой для обмена мнениями. «В ближайшие два года Иран планирует увеличить годовое производство газа с 600 млн кубометров до 1 млрд», — заявил глава иранского правительства.

После завершения ФСЭГ министр нефти Ирана Биджан Зангане пообщался с журналистами. Он отметил, что «газ считается самым чистым видом топлива, и этому было уделено большое внимание на прошедшем саммите». Министр поделился своим видением развития отношений в Россией и расширением иранского присутствия на мировом газовом рынке. «Российская доля на газовом рынке не сравнима с иранской, которая крайне небольшая. Необходимо расширить свое присутствие на рынке. По моему мнению, рынок соседних государств и южных стран Персидского залива открывает перед Ираном большие возможности. Следует отметить, что рынок СПГ и Европы присутствует большая конкуренция. Мы не должны забывать, что существует разница между конкуренцией и противостоянием», — приводит слова Зангане агентство IRNA. По мнению министра, «Иран видит в России важного партнера. Ранее были проведены переговоры по своповым поставкам газа».

На Форуме стран-экспортеров газа был переизбран генеральный секретарь организации иранец Сейед Мохаммед Хуссейн Адели, а также принята совместная декларация. В ней говорится о необходимости сотрудничества в газовой сфере и обмене технологиями, координации действий и выработке единой стратегии стран-участниц ФСЭГ, усилении роли форума в качестве платформы для согласования энергетической политики и продвижения интересов стран-участниц на международной арене, выработке более справедливого подхода в вопросе ценообразования на газ.