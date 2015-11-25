Диверсия против жителей Крыма стала одной из главной тем обсуждений украинскими региональными изданиями на неделе с 18 по 24 ноября. «Херсонцы» (Херсон) цитируют председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Путилова, отметившего главные риски, связанные с энергетической блокадой полуострова, которые реально угрожают Херсонщине. В частности, возникла угроза выхода из строя оборудования Каховской подстанции через возросшую нагрузку и невозможность перенаправить излишки электроэнергии, которые ранее сбрасывались в единую энергетическую систему, разрушенную в результате подрывов ЛЭП. Кроме того, отсутствие электроэнергии и подкормки газораспределительных станций может привести к тому, что потребители Каланчацкого и Чаплинского районов почувствуют перебои с газом. Аналогичная проблема касается и Генического района, потребители которого обеспечиваются от газораспределительной станции, расположенной в Крыму. Сейчас Каланчацкий и Чаплинский районы запитаны от подстанции Виноградово (Цюрупинский район) и Дудчино (Каховский район). Такая схема вполне приемлема для нынешних осенних плюсовых температур, однако если температура снизится, то система может не выдержать. Кроме того, данная схема временная, поскольку летом с началом работы оросительной системы и ростом потребления в связи с работой насосов она не выдержит нагрузки.

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Тем временем директор Днепровской электроэнергетической системы Валерий Гапонов, как пишет «Индустриалка» (Запорожье), заявил, что подрыв «крымских» электроопор не повлияет на ситуацию в Запорожской области. В то же время он отметил, что все линии и подстанции Днепровской системы оснащены релейной автоматикой, которая позволяет вовремя среагировать и отключить линию, когда возникает короткое замыкание в результате форс-мажорных ситуаций. Однако даже резкое отключение и срабатывание автоматики может привести к возникновению внештатных ситуаций на подстанции. Поэтому то, что при отключении двух линий Южной энергосистемы сработала автоматика и не осталась без света Херсонская и часть Николаевской области, он считает чудом.

«ОстроВ» (Донбасс) решил выяснить у жителей Крыма, кого они винят в том, что полуостров остался без электричества и как они это восприняли.

«Я работаю учителем в симферопольской школе, и с понедельника нам сказали не выходить на работу, так как на нашу школу не будет подачи электричества. Дома у меня в воскресенье дали свет на 2 часа, мы зарядили мобильные устройства и быстро посмотрели новости. Как я могу к такому относиться? Конечно, это безумно некрасиво со стороны Украины такое нам сделать. Ведь страдают, прежде всего, дети, старики. На улице уже осень, не лето, темнеет рано, и без света очень тяжело. С другой стороны, у нас в семье все вспомнили, где лежат книги, и начали читать при свечах, мне как преподавателю приятно такое наблюдать. Но нельзя забывать, что больницам едва хватает энергии для работы, а там же есть больные и тяжелобольные люди. Это все нужно прекращать. Украина должна смириться, что крымчане больше не хотят быть ее частью, отпустить и жить своей жизнью», — Николай Николаевич из Симферополя.

«Я патриотка Украины, и с первого дня до сегодняшнего я не поддерживаю аннексию Крыма Россией. Я всегда защищаю Украину перед своими коллегами и друзьями, стараюсь открывать им глаза на то, что происходит на самом деле, в противовес тому, что сообщаю российские СМИ по зомбоящику. И если транспортную и продовольственную блокады я поддерживала, то с отключением электричества — это явный перебор, это бесчеловечно. Почему-то, когда Украине не хватало угля и газа, Россия им все продавала в прошлом году, и благодаря этому они прошли отопительный сезон и не замерзли. А ведь могла и ничего не продавать. Что бы тогда было? Холод в украинских домах, где дети и старики. То же самое и сейчас происходит, мы ведь не бесплатно берем у Украины эту электроэнергию, мы ее покупаем, мы платим, и платим большие деньги. Так нельзя. Нам и так тут нелегко, сами знаете: туристов нет, продукты, транспорт, лекарства дорогие, многого нет, мировая изоляция, за границу нормально не поехать, а тут еще и такое. Я понимаю, что это не решение украинского правительства или всего народа в целом, это просто горстка активных людей, но с этим нужно что-то делать. Мы люди или кто в конце концов?» — говорит Екатерина из Севастополя, активный участник проукраинских акций до оккупации Крыма.

«Украина просто бесится от того, что в Крыму все хорошо, что жизнь налаживается, вот и вставляет нам палки в колеса. Сначала устроили нам транспортную блокаду, но мы ее пережили и приспособились, потом продовольственную, но мы не умерли с голоду, а теперь решили нас оставить без света. Ну что ж, решили так решили. Только никаких плюсов Украине за это не будет, только растущий негатив в ее сторону. Ведь по сути за все время, как Крым отошел России, Украина не сделала ничего положительного нам, только ограничения, запреты, блокады и угрозы. Даже на Донбасс идет какая-то помощь, сотрудничество и так далее, а нам с каждым днем больше отгораживают. Украинское правительство уже не верит, что вернет Крым, вот и хочет оправдаться перед своими гражданами, делая всевозможные блокады. А это мы переживем. Люди ко всему приспосабливаются, мы же не в пустыне живем. Путин не допустит полной остановки жизни в Крыму. Нужно будет танки пустить, чтобы починить эти линии передач, пустит, ему важны люди, а не политика. А Украина пусть подавится своим светом», — считает Михаил из Евпатории.

«Мне плевать на Украину, на Россию, на всю политику, вместе взятую. Я просто хочу нормально жить. Я простая жительница Севастополя, ни на какой референдум я не ходила, на митинги тоже, просто жила своей жизнью. Да, с приходом российской власти пришли только трудности, но у меня нет возможности выехать из Крыма, просто нет, у меня в селе живет больная мать и дочка маленькая. Я пытаюсь приспособиться к жизни, как бы тяжело мне ни было. Кто-то там ходит и рассказывает, как хорошо стало жить при России. Да бред все это. Я работаю продавцом в магазине, и при Украине я могла обеспечивать сама семью, зарабатывая 4−5 тысяч гривен в месяц. Сейчас я от силы получаю 15 тысяч российских рублей, и вы даже не представляете, что такое сейчас в Севастополе 15 тысяч рублей! Это копейки, но я должна жить, должна зарабатывать. А теперь мы остались без света. В магазин я вчера пришла и работала при свечах в прямом смысле этого словам, холодильники не работают, генераторов хозяин не смог найти, вся мясные и сырные продукты пришлось чуть ли не за полцены продавать, хорошо хоть люди пошли скупать продукты в панике. Дочку в садик не могу отдать, объявили, что в понедельник наш садик не будет работать, до мамы в село я не могу дозвониться, не знаю, как там она, связь работает очень плохо. Вот и скажите, за что это мне? Чем я провинила бога? Или чем я виновата перед Украиной или Россией, или теми, кто подорвал нам свет? Неужели им от моих слез и страданий станет легче жить? Пожалуйста, передайте кому-нибудь, донесите до людей, до украинцев, до всех, что нам просто хочется спокойно жить. Мы уже наказаны за все и без отключений света, тепла и воды», — рассказала Ирина из Севастополя.

«Я изменил свое мнение об Украине после отключения света в городе. Я раньше еще как-то ее защищал, считал ее проевропейской страной, жалел из-за войны на Донбассе. А теперь я считаю, что Россия не только на Донбасс должна идти, но и на Херсон, чтобы защищать и отстаивать свои интересы. Хочет или не хочет, но Украина потеряла Крым. Мы тоже тут, хотим или не хотим, но уже живем в России, и раз уж так вышло, то мы хотим жить максимально комфортно. И если для этого нужно будет идти войной на Херсон или Киев, то тут все это поддержат. Сострадания вы не увидите. Нужно быть полным идиотом, чтобы, живя в Крыму, радоваться, что тут отключили свет по вине Украины. В глазах крымчан вы все больше и больше теряете, Украину уже ненавидят тут. Вы бы послушали, что сейчас говорят об Украине в очередях за свечками или хлебом, уши в трубочку сворачиваются. После такого вы уже никогда не вернете Крым, даже теоретически. Люди все это вытерпят, переживут, но не забудут», — говорит Антон из Ялты.

А «Волинь» (Луцк) гадает, что кричать — то ли «слава нашим партизанам», то ли про «террористический акт». Подрыв электроопор, который, согласно законодательству, является уголовным преступлением, поддержали некоторые украинские политики. В частности, председатель партии «ДемАльянс» Василий Гацко заявляет: «То, что должно было сделать Украинское государство, делают украинские партизаны». Впрочем, существует мнение, что неактивная позиция украинской власти является сознательной, что это некий гибридный ответ России на гибридную войну. Мол, мы ни при чем, это все активисты. Одно из главных требований организаторов продуктовой, а теперь и электрической блокады Крыма — прекращение репрессий против проукраинских деятелей на полуострове, прежде всего крымских татар. Только после этого протестующие обещают допустить ремонтников к заваленнымстолбам. Хотя, с другой стороны, в условиях доминирования российской пропаганды в Крыму, когда крымчанам никто не объясняет мотивов действий активистов, отключение полуострова от света может спровоцировать еще большее озлобление против коренного народа Крыма.

И еще одно мнение с Волыни, но на этот раз не о Крыме. «Волинські Новини» (Луцк) взяли интервью у бойца, волонтера Тараса Самчука, который вернулся из зоны «АТО». Боец уверяет, что украинцы мало знают о войне на востоке, поскольку СМИ не в полной мере освещают проблематику, связанную с властью и военным руководством. Одна из причин этому, говорит солдат, страх политических репрессий. Ведь как показывают социологические исследования, на Украине количество репрессий уже превзошло то, что было во времена Януковича, отмечает издание. «Проанализировав медиапространство Волыни, я вижу, что большинство СМИ освещают события в зоне АТО так, как это выгодно нынешней власти, и мало показывают подлинность всей войны, все ее стороны, — говорит Тарас. — Солдаты много не рассказывают о том, что пережили, что видели собственными глазами, ведь боятся политических репрессий». В частности, речь идет об обеспечении военнослужащих амуницией и всем необходимым, об уровне профессионализма командования и ответственности за приказы и трагедии, которые случались в зоне «АТО».

«Таймер» (Одесса) разбирается, почему процесс мирного урегулирования войны в Донбассе застыл на месте, а украинская сторона продолжает игнорировать взятые на себя в Париже обязательства. В том, что выполнение Минских соглашений вряд ли случится до конца этого года, уверены все участники конфликта. Украинская власть уже попросту не успеет уложиться в отведенные ей сроки: лишь для того, чтобы принять пакет законов об особом статусе Донбасса, администрации Порошенко понадобится как минимум 60 дней. Похоже, что в Киеве попросту забыли о том, что для выполнения «Минска» у них теперь каждый день на счету. И этот счетчик неумолимо отсчитывает не только окончание срока переговоров, но и дни нынешнего режима. Ведь мировые партнеры украинской власти не простят ей срыва мирного процесса. И уже в январе, как не справившегося с заданием школьника, строгие европейские и американские учителя призовут Украину к ответу.

«Луганский Информационный Центр» (Луганск) сообщает, что «оккупированная Киевом территория Луганщины может остаться без газа». Об этом изданию рассказал источник, близкий к так называемой военно-гражданской администрации Луганской области. По его словам, в настоящее время ПАО «Луганскгаз» практически остановило свою деятельность, так как не располагает финансовыми средствами не только для выплат зарплат, но и для поддержания работы предприятия. Отсутствие горюче-смазочных материалов и расходных материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на газопроводах и других объектах в ближайшие недели может привести к полному прекращению газоснабжения «Луганской области». Причиной отсутствия средств у «Луганскгаза» стали неплатежи потребителей, особенно промышленных. В частности, только зерноперерабатывающее предприятие «Укр-Вереск» задолжало газовщикам более 630 тыс. грн. При этом попытки представителей «Луганскгаза» отключить предприятие от газоснабжения были в прямом смысле отбиты вооруженными людьми, которые представились военнослужащими Счастьинской военной комендатуры.

Меньше повезло единственному на Украине частному горно-обогатительному комплексу по добыче титанового сырья «Велта», передает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). ГОК заявляет о давлении со стороны государства. Если у «Велта» отберут лицензию — комбинат остановится, а 500 человек окажутся на улице. Не выиграет от этого и регион, ведь предприятие является одним из мощных налогоплательщиков. Чтобы этого не допустить, работники вышли на акцию протеста. «Завтра нас могут уволить. Что нам делать? Где мы сейчас будем искать работу? Что будет с нашими семьями? Наш депрессивный Новомиргородский район живет благодаря «Велта», сотни людей зарабатывают там себе на жизнь нормальные деньги. А теперь все закрывается. Мы в отчаянии», — возмущается работник «Велта» Александр Лазарев.

Реформа децентрализации на Буковине заглохла, информирует BukNews (Черновцы). Председатель Черновицкой облгосадминистрации Александр Фищук назвал проблемы, которые должна преодолеть местная реформа местного самоуправления и децентрализации власти — зависимость территорий от центра; инфраструктурную и финансовую слабость общин; деградацию сельской местности; высокий уровень дотационности общин; низкий уровень инвестиционной привлекательности территорий и тому подобное. Но на это общины будут способны, когда им отдадут властные полномочия. А пока они не могут даже регистрировать рождение и смерть.

На Виннитчине портал «Реал» (Винница) зафиксировал сумасшедший спрос на землю. Уже 3978 винничан из числа участников «АТО» и их родственников подали заявления на получение земельных участков. Принято 3534 решения о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства общей площадью 3108,24 гектара. Другие ходатайства находятся в стадии рассмотрения. Первый заместитель губернатора Андрей Гижко на встрече с представителями участников «АТО» призвал их с пониманием относиться к тому, что в центре Винницы землю никому не дают, а для фермерства — и в Винницком районе. Тем более что власти ожидают еще 6 тысяч обращений за участками от участников АТО. А земельный ресурс не безграничный.

На Полтавщине облгосадминистрация ведет переговоры с агрохолдингами, чтобы не допустить подорожания хлеба, пишет «Полтавщина» (Полтава). Региональный резервный фонд продовольственного зерна сформирован на 83%, заготовлено 20 215 тонн пшеницы. Однако, по словам и. о. директора Департамента агропромышленного развития Ивана Ревы, главная проблема состоит в заключении сделок с компаниями, которые предоставляют зерно для резерва. Подписание таких соглашений должны согласовать крупные агрохолдинги, которым принадлежат агроформирования, работающие на территории области. Согласование происходит очень медленно, поскольку офисы холдингов находятся в Киеве, Харькове, Днепропетровске.

И о хорошем. «Тернопільські гарячі новини» (Тернополь) сообщают о запрете работникам МВД Украины иметь персональные страницы в российских соцсетях. Ранее нескольких милиционеров-полицейских из восточных областей разоблачили в симпатиях к России и «сепаратистам» благодаря публикациям в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Их уже отстранили от работы. Но отказ от вражеских соцсетей будет болезненным для тернопольских правоохранителей, говорит источник издания в местной полиции. Большинство нынешних работников — выходцы из сел, которые не умеют пользоваться западными сервисами, такими как Facebook и Instagram. Вместо этого они с удовольствием распространяют песни группы «Любэ», котиков и других домашних животных, а также собственные фото с рыбалки и за поеданием шашлыков в российских «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «МайлРу».