«Турции никогда не нравилось то, что Россия пытается делать в Сирии. И дело здесь не кончается потенциальным конфликтом с США, ситуация явно глубже. Турция неоднократно предупреждала россиян, что она не потерпит вторжения в свое воздушное пространство, и в какой-то момент Эрдоган должен был сказать: «Мы посылаем сообщение о том, что мы серьезно относимся к защите наших интересов». Русские не имеют технологий и мощности, чтобы запустить реальную кампанию в Сирии. Они взяли на себя безумные риски; в воздушном пространстве Турции они вели себя как неоколониалисты, думая «мы можем делать все, что мы хотим». Как и в ситуации с Украиной, они полностью недооценили мощность противника. Если турки не извинятся, мы можем увидеть дополнительную поддержку Россией экстремальных курдских движений. Классическая русская технология — поддержка злейшего врага своего противника… предположение заключается в том, что Франция будет сердиться на Турцию, Германия возьмет на себя роль осторожного посредника (более сочувствующего Путину — у Меркель и Эрдогана натянутые отношения), а Великобритания и США будут пытаться держаться особняком настолько, насколько это будет возможно», — считают американские аналитики Radio Liberty.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Было множество случаев нарушения воздушного пространства и еще больше взаимных обвинений, но это первый инцидент со стрельбой боевыми снарядами более чем за пятьдесят лет. И дело это нешуточное. И хотя здравый смысл подсказывает, что относительно быстро будут предприняты шаги по «деэскалации», и напряженность между Россией и Турцией пройдет, реальная опасность заключается в том, что мы уже почти оказались на грани (если еще не переступили ее) того, что принято считать «здравым смыслом». Все это не перерастет в широкомасштабную войну между Россией и НАТО: на это нет особого желания сторон — и еще меньше возможностей. Но при этом не стоит рассчитывать на то, что этот инцидент будет быстро и аккуратно улажен без далеко идущих последствий… Учитывая наблюдаемый сейчас накал страстей, нетрудно представить себе будущее, в котором русские будут оказывать содействие курдам, а турки — боевикам на Северном Кавказе», — пишет Forbes.

Однако есть и более скептично настроенные издания, которые утверждают, что «опасность заключается не столько о войне между Россией и Турцией. Реальная опасность заключается в разжигании войны между США и Россией», — пишет издание Сounterpunch. Напоминает газета и о провокациях США в отношении России, отмечая, что эти факты"либо уже забываются или умышленно игнорируется западными журналистами. Провокации неоднократно происходили на Украине». Журналист Сounterpunch отмечает, что российский самолет стал всего лишь «первой ласточкой» в нынешней Сирийской кампании. «На самом деле Обама и другие западные лидеры считают, что реальная угроза западной цивилизации — это Россия. Миллиарды долларов, которые США тратит на военную оборону не предназначены для противодействия случайным террористам, число которых совсем недавно, в сентябре 2014 года оценивается ЦРУ примерно в 21.000 — 31.500 бойцов. Эти деньги тратятся на то, чтобы держать Россию под контролем. США и их союзники гораздо больше озабочены возрождающейся Россией, чем исламским терроризмом. Сильная Россия за пределами собственных границ — это то, с чем США ни за что не будут мириться. Для этого США опасно провоцировали русских на Украине с 2013 года и возложили вину на русских за сбитый малайзийский лайнер в июле 2014 года. И не секрет, что лидеры США хотели бы разместить свои силы (силы НАТО) прямо у российской границы. Маловероятно, что Турция стала бы сбивать российский истребитель без какой-то консультации с союзником в НАТО. С первых бомбардировок России в Сирии в сентябре стало ясно, что подобный «несчастный случай», может произойти и конечно может привести к конфликту между США и Россией. США должны действовать осторожно. Россия — это не небольшая радикальная группа регионального значения, разжигающая террор с элементами насилия. Это мощная сила с атомным оружием, которую загнали в угол и которая пытается из этого угла выбраться. США и их союзники по НАТО прежде чем нажимать на Россию, должны подумать о последствиях, которые они могут спровоцировать в регионе и в мире», — пишет Сounterpunch.

Похоже, что во многом именно такими соображениями руководствовался Барак Обама. Главный тезис, подхваченный многими американскими изданиями выглядит примерно так: «Президент Обама призвал Россию и союзников по НАТО «ослабить любую эскалацию» после того как русской военный самолет был сбит на границе Турции и Сирии», — пишет Washington Post.

«Когда Турция уничтожила российский военный самолет, появился такой осадок, который угрожает уничтожить шансы на создание сколько-нибудь значимой коалиции международных сил против хаоса в Сирии, по крайней мере сейчас», — пишет The Wall Street Journal.

Сбитый самолет, вероятно, перечеркнет все линии взаимодействия в Сирии и повлияет на восприятие россиянами степени вмешательства в дела своей страны — сходятся во мнении американские аналитики. Визит Олланда в Москву на этой неделе должен был стать решающим моментом для плана Путина по привлечению стран для борьбы с общим врагом. Такой шаг стал бы первым этапом на пути сближения с Западом после кризиса на Украине и присоединения Крыма. Теперь сделать это будет не так-то просто. «Российские операции проходят очень близко к турецкой границе, подбираясь к позициям умеренной оппозиции, которые поддерживаются не только в Турции, но и в целом ряде стран», — цитирует президента Барака Обаму издание The Daily Beast.

Поражает и степень адекватности некоторых американских журналистов, которые пишут о том, что «в общей борьбе против фундаменталистов Москва и ее союзники в Дамаске, Тегеране и Бейруте считают себя дистанцированными от западного заговора, и в то же время поддерживают фундаменталистов. (Это особенно странно, учитывая, что ИГИЛ видит глобальный заговор во главе с Соединенными Штатами и Россией, за которым, конечно, стоят евреи и шииты, жаждущие изгнать мусульман-суннитов). И дабы пресечь подобные спекуляции Россия и Соединенные Штаты должны оформить союз образца Второй мировой войны против ИГИЛ», — пишет The Daily Beast.

«Кому-то было бы слишком удобно, чтобы противостояние Россия-НАТО пришло из Турции. Учитывая, что ни Путин, ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не особенно стремятся бороться или «сдерживать» ИГИЛ на полную мощность. Обе стороны скорее используют его в качестве дубинки для продвижения своих геополитических интересов на Ближнем Востоке», — констатирует The Daily Beast.

«Президент США Барак Обама заявил, что Турция имеет «право на защиту своей территории и своего воздушного пространства», и подобный инцидент обращает внимание на проблемы с российскими военными, которые подобрались так близко к границе с Турцией. Президент Франции Олланд сказал, что он постарается оказать влияние на Владимира Путина и убедит переориентировать российские удары по Исламскому Государству в ходе встречи с российским лидером в Москве. Президент Обама заявил, что своим «главным приоритетом» он считает задачу по предотвращению противостояния Турции и России. Вместо этого президент предлагает сосредоточиться на уничтожение групп джихадистов. Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО заявил, что «общий враг» — исламское государство, и призвал к расширению контактов между Турцией и Россией, чтобы решить возникший спор» — пишет Boston Globe.

Накануне возможной перспективы создания подобия международной антитеррористической коалиции сбитый самолёт России, кажется, стал не «первой ласточкой» в ходе провокаций, а убитой в зародыше синей птицей. Ее никто не видел, но очень многие надеялись, что создание коалиции возможно, что разобщенные народы смогут договориться и настроиться на конструктивный лад. Конечно, не все потеряно и, приложив усилия, достичь компромисса все еще возможно. Но ситуация все более напоминает открытую операцию на сердце, где любое неправильное движение скальпелем может стать последним.