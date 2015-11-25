После того как Турция нанесла удар по российскому самолету, несмотря на то, что Россия заключила с США соглашение о предупреждении таких инцидентов, президент Владимир Путин квалифицировал этот акт как «удар нам в спину», а тех, кто стоит за этой акцией, назвал «пособниками терроризма» и предупредил, что «трагедия будет иметь серьезные последствия». По словам Путина, «Россия относилась к Турции не только как к соседу, но как к дружественной стране, не знаю, кому это было нужно, но не нам». В свою очередь председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что «безрассудно-преступные действия турецких властей, сбивших российский самолет, привели к четырем последствиям». Во-первых, опасное обострение отношений между РФ и НАТО, которое не может быть оправдано никакими интересами, включая защиту госграниц. Во-вторых, выявление связи Турции с боевиками ИГИЛ, в-третьих, к невозможности теперь реализации ряда взаимовыгодных проектов. Наконец, подорваны долгие добрососедские отношения между Россией и Турцией, в том числе в экономике и гуманитарной сфере». И этот ущерб, считает Медведев, «будет трудно восполнить».

tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган

Режим Партии справедливости и развития (ПСР) теряет здравый смысл и внешнее политическое доверие. Если только будет точно установлено, что российский самолет, участвовавший в операциях по уничтожению джихадистов в Сирии, был сбит по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это будет означать, что Турция официально вступила в войну на стороне «Исламского государства» (ИГ — структура, запрещенная в России), став «троянским конем», при помощи которого исламский фундаментализм хотел бы, с одной стороны, совершить контрольный выстрел в Запад, с другой — максимально обострить отношения России с НАТО. Если же приказ сбить российский самолет исходил от неподконтрольных Эрдогану сил, что тоже нельзя исключать, тогда необходимо поставить более точный политический диагноз положению в самой Турции. Поэтому, чтобы без эмоций оценить ситуацию, турецкая газета Today's Zaman предлагает понять причины, которые заставляют Анкару «сбросить маску», обозначая себя как сторонника «Исламского государства», жертвуя при этом своими отношениями с Россией и, возможно, не только — с ней. «Теперь очевидно, что режим Эрдогана никогда не пытался покончить с ИГИЛ, — подчеркивает Today's Zaman, — становится более чем очевидно то, что Анкара сама прокладывала путь для появления таких террористических организаций, как ИГИЛ. Но реальная проблема еще серьезней: «сирианизация» Турции открыла путь к гражданской войне, где курды, алевиты, турецкие националисты, турецкое ответвление ИГИЛ, турецкая «Аль-Каида», пропэсээровские мафиозные группировки и пропэсээровские религиозные фанатики будут находиться в состоянии постоянной вражды друг с другом. Если ИГИЛ проиграет в Ираке и Сирии, его члены прибудут в Турцию, где уже подготовлена почва для того, чтобы продолжить свой кровавый религиозный терроризм, который разорвет страну на куски».

Короче говоря, за ситуацию в Турции отвечают две группы действующих лиц. Первая — это «непосредственные официально действующие лица», чья политика превратила Анкару в главный источник дестабилизации на Ближнем Востоке, и закулисные «косвенные действующие лица», в чьих руках находятся или в чьи руки переходят реальные рычаги власти в стране. Есть при этом и так называемая внешняя сила, которая, к примеру, способствовала тому, чтобы комиссия ЕС — международный «символ» демократии и прав человека — отложила выпуск своего ежегодного отчета по Турции, что помогло Эрдогану накануне решающего голосования по выборам в парламент, ведь никто не обсуждал невиданное нарушение демократических прав в Турции до выборов. Так, по мнению турецкого публициста Гёкхана Баджыка, это привело к тому, что «страну стало изнутри трясти такими темпами, которые наблюдались только накануне развала Османской империи». Хуже того, по оценке экспертов, Турция уже перешла роковую «красную черту»: назначение Ахмета Давутоглу премьер-министром привело к утрате устойчивости государства. Теперь, по мнению Баджыка, «происходящие события в Турции ведут за собой политиков, а не наоборот».

Сейчас же отношения между Россией и Турцией вступили в полосу острого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров отменил визит в Турцию, который был запланирован на 25 ноября. Видимо, не состоится и визит в Россию Эрдогана, намеченный после саммита G20 в Анталье на 15 декабря. Еще недавно турецкий президент приезжал в Москву, где говорил, что товарооборот России и Турции к 2023 году должен достичь $100 млрд. Турция тогда позиционировала себя как перспективный экономический партнер, а турецкий журнал Journal of Turkish Weekly прогнозировал «начало новой эпохи в турецко-российских отношениях». На кону — взаимная торговля на сумму свыше $30 млрд в год и более 2 млрд взаимных накопленных инвестиций. Турция — пятый по величине торговый партнер России с долей в 4,6% от всей российской торговли с внешним миром (по данным ФТС за январь — сентябрь текущего года). Товарооборот России и Турции за девять месяцев 2015 года составил $18,1 млрд, а с учетом торговли услугами российско-турецкие показатели еще выше: например, в 2014 году оборот товаров и услуг был равен почти $44 млрд. Стоял вопрос о зоне свободной торговли между двумя странами, Турция считалась естественным кандидатом на вхождение в перспективе в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

И все коту под хвост! Ведь Анкара точно знает, что российские самолеты в Сирии ей никогда не угрожали. По версии американской газеты Washington Post, все идет к тому, что «турецкое руководство делает шаги в сторону сотрудничества с НАТО, и соответственно, с США, а не в сторону партнерства с Россией». То есть в том направлении, которое американский Национальный совет по разведке (NIC) уже описывал сценарием потери к 2030 году Турцией территориальной целостности, и где активно и открыто поддерживают курдское движение. А пока что президент Франции Франсуа Олланд после встречи с президентом США Бараком Обамой заявил, что «необходимо закрыть турецко-сирийскую границу, чтобы не допустить проникновения террористов в Европу», то есть подтвердил позицию своего российского коллеги, Владимира Путина, о силах «содействия терроризму» на Ближнем Востоке и призвал «наносить по ИГИЛ удары повсеместно: отрезать источники финансирования, выслеживать лидеров, раскрывать сети и отбивать территории, которые оно контролирует». Турцию впереди ждут немалые потрясения. И это неизбежно.