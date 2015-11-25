Тяжело писать об энергетике, когда на Ближнем Востоке царит война, но приходится. Тем более что геоэкономику не стоит отделять от большой политики, где господствует язык выгод и интересов. Следуя древнеримскому завету «разделяй и властвуй», Запад пытается всеми силами развести Москву и Тегеран, играя на идее о конкуренции двух стран в Европе. Вот что пишет по этому поводу агентство Bloomberg Business: «Конкуренция за крупнейший для России экспортный рынок нефти (Европа — С.Ц.) возрастает. Несмотря на то, что внимание приковано к Саудовской Аравии, главную угрозу для российских интересов представляет Иран». Издание напоминает о том, что Москва контролирует 70% нефтяного рынка Старого Света, а нефтеперерабатывающие заводы Восточной Европы (Польша, Швеция), на которые претендует Эр-Рияд, ориентированы именно на сорт Urals, близкий по составу с иранской нефтью, резюмирует старший аналитик Stratfor по Ближнему Востоку и Южной Азии Майкл Найеби-Оскуи (Nayebi-Oskoui). Позиция Тегерана понятна: министр нефти Биджан Зангане намерен восстановить присутствие в Европе до показателя в 600 тыс. баррелей в сутки или 17% рынка, утраченных после введения санкций в 2012 году. Но при чем тут Россия?

Александр Горбаруков ИА REGNUM С чистыми руками

Международное энергетическое агентство (МЭА) опровергает в своем докладе тезис Bloomberg о российско-иранском противостоянии, указывая на возросшую за последние годы активность Ирака в Европе. МЭА расставляет приоритеты следующим образом (внимание на очередность стран — С.Ц.): «Европа превращается в поле битвы главных нефтепроизводителей — России, Саудовской Аравии, Ирака и Ирана. Тем временем рынки Азии становятся все более «людными». По данным агентства, в июле и августе Багдад обогнал Эр-Рияд, увеличив поставки нефти в страны ЕС до 1 млн баррелей в сутки (при совокупном ежедневном импорте Евросоюза в 9 млн баррелей). Поэтому, как говорил основатель Standart Oil Джон Рокфеллер, саудовцам придется «пропотеть». Если ранее Иран стремился полюбовно решить вопрос с квотами в ОПЕК, то теперь он готов в одностороннем порядке повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сути — как только с республики будут сняты международные санкции. Причем Тегеран учитывает негативное влияние этого маневра на нефтяные цены. «Падение цен не будет проблемой для нас. Это должно беспокоить тех, кто заменил Иран на нефтяном рынке», — пригрозил министр нефти ИРИ. Что тут еще можно добавить?

Глобальная нефтегазовая битва обострилась до предела. Саудовская Аравия объявила России ценовую войну в Европе, предложив Старому Свету дисконт в $4,75 за баррель. Едва ли Москву можно испугать подобным маневром, особенно когда дефицит королевского бюджета за 2015 год приближается к отметке в $100 млрд. И это не предел, как ранее предупредили в Международном валютном фонде. В сложившейся ситуации Эр-Рияду сыграет на руку только ослабление Москвы на сирийском театре военных действий, чему могла бы поспособствовать дестабилизация армяно-турецкой границы. Разумеется, в эту линейку интересов следует включить и Катар, который на протяжении последних пяти лет безуспешно пытается проложить через египетский Синай так называемый Арабский газопровод. Участие ВКС России в антитеррористической операции в Сирии лишает Катар надежды на транзит через арабскую республику, которому препятствует президент САР Башар Асад. Не случайно бывший главный редактор газеты Sabah Эргюн Бабахан заявил в пресс-центре ИА REGNUM, что «президент Турции Реджеп Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хаммад аль-Тани встречаются почти каждый месяц». Анкару и Доху объединяет не только ненависть к дееспособному Дамаску, но и общие газовые интересы, по которым больно ударило свержение режима «Братьев-мусульман» в Каире (июль 2013 года), этой салафитской секты, растянувшей свою сеть на весь Ближний Восток.

Лондон обеспокоен, он всячески пытается насолить Каиру, который отправил салафитов на скамью подсудимых, не позабыв также о роли катарского телеканала Al Jazeera в перевороте 2011 года. Поэтому английский премьер Дэвид Кэмерон настоятельно убеждал международную общественность в том, что катастрофа с российским лайнером в небе над Синаем является терактом, опираясь на данные израильских спецслужб. И откуда Туманный Альбион узнает все первым? Интересно, не так ли? Однако интрига состоит не только в этом. 23 ноября, меньше чем за сутки до агрессии турецких ВВС в отношении СУ-24 ВКС России, кабинет министров Великобритании публикует «Обзор стратегической обороны и безопасности», в котором заявляется, что Россия якобы планирует напасть на страны НАТО. Вопрос: как Лондон пришел к этому заключению, если само руководство Североатлантического альянса двумя месяцами ранее приветствовало операцию Москвы против ИГИЛ? Не исключено, что британцы были заранее осведомлены о готовящейся провокации Анкары. Поэтому в своей стратегии они поместили Россию в список «угроз высшего уровня». Предоставим слово агентству Би-би-си, которое обращает внимание на детали: «Слово «Россия» упоминается в докладе 29 раз. Отмечается, что использование Москвой «тактики гибридной войны, манипуляции и отрицания фактов показали желание России подорвать международные стандарты сотрудничества для обеспечения собственных интересов».

Не стоит обладать даром предвидения, чтобы понять: Великобритания и ее сателлиты на Ближнем Востоке пытаются внести раскол в российско-иранский альянс, объединенный сирийским политическим контекстом. В этом варианте Анкара, грубо разыгрывающая курдскую карту на своих юго-восточных рубежах, выступает в качестве «тарана». И вот почему: ирано-турецкий газопровод, будучи единственной сухопутной артерией ИРИ в Европу, проходит по территории компактного проживания иранских и турецких курдов. Таким образом, Эрдоган лишает Тегеран выхода в Старый Свет. В черный список Анкары попадает и Баку, который с подачи ВР уже несколько лет тешит свое самолюбие проектом Трансанатолийского газопровода (TANAP). Не исключено, что Турция умышленно отрезает Иран и Азербайджан от Европы в надежде продвинуть именно катарский проект. Как же все красиво начиналось. «Анкара может покупать иранский газ и сама его реализовывать в ЕС, или же ограничиться транзитом по собственной территории, получая от Тегерана соответствующую плату», — отмечал ранее министр нефти ИРИ, обозначив в качестве возможной альтернативы экспорт сжиженного природного газа (СПГ) по морю. По словам Зангане, Ирану пора задуматься об «увеличении экспортных альтернатив», «не ожидая решения Турции по транзиту газа из исламской республики в Европу», передает Fulton News. Ответ Анкары, призвавшей Тегеран присоединиться к TANAP, не устроил руководство исламской республики.

Основная схватка впереди. И решатся она будет уже не в Лондоне, Тегеране, Анкаре и Дохе, а в Вашингтоне. Если Федеральная резервная система США увеличит ставку рефинансирования в ближайшие месяцы, как это предполагают некоторые члены Совета управляющих американского регулятора, то нефтяные цены вполне могут опуститься до $20 за баррель. Азия рухнет. И тогда Саудовской Аравии и ее клиентам из Персидского залива будет очень сложно удержаться на плаву. А Россия выживет — мы выдержим даже планку в $10.