



Каспар Мембергер. Постройка Ковчега. 1588

Во времена Библейского потопа, когда бы он ни случился «на самом деле», подобные сброс и новое начало проекта «Человек» мог позволить себе только Бог. И поэтому только его мнение о том, что такое хорошо и что такое плохо, что праведно, а что грешно, имело значение.

С той поры много воды утекло… Теперь люди — потомки допотопного праведного Ноя — могут запросто устроить уничтожение большей части человечества своими силами. И, что самое важное, руководствуясь своими собственными представлениями о том, что правильно, а что нет, кто человек, а кто недочеловек.

Попытки устроить перезагрузку проекта «Человечество» в XX веке были не раз. Главную и самую страшную из них остановила только Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. В XXI веке новый античеловеческий проект развивает ИГ, вскормленное и выпестованное США, считающими себя хозяевами мира. И снова Россия — на передовой войны с этим вселенским злом, которое гораздо страшнее вселенского потопа…

Ровно (или не ровно) 4118 (или не 4118) лет произошел (или не произошел) Всемирный потоп, в котором спасся (или не спасся) только Ной (или совсем даже не Ной) и его спутники (а может, и один).

Смотрите галереи о Всемирном потопе — как это было: Строительство ковчега, Великий потоп, После потопа

Жизнь человека немыслима без воды. Она необходима ему не меньше чем воздух, и существенно менее доступна. С незапамятных времен, когда первые крупные поселения создавались вблизи естественных источников воды, и до наших дней человечество всегда пользовалось благами, связанными с водой, и страдало от связанных с ней опасностей. На протяжении всей истории вода щедро предоставляла людям питье, средство орошения, торговые пути, болезнетворные инфекции, опасных хищников и … потопы.

За последние годы произошло немало больших и малых катаклизмов, связанных с необыкновенно большими волнами, беспрецедентными паводками и другими явлениями, характерным для сложных водных систем. Многие из этих катаклизмов могли бы сильно впечатлить или даже полностью уничтожить целые цивилизации древних людей, случись они на несколько тысяч лет раньше, что, с точки истории того или иного водного бассейна — сущие пустяки.

В древности такие гидрогенные катастрофы происходили не реже, чем в современности, и часто оставляли глубочайшие следы в культуре и искусстве того или иного народа. Сведения о древнем «всемирном» потопе можно найти в преданиях множества народов по всему свету, что с точки зрения одних ученых указывает на гипотетическую возможность некоего реального исторического суперпотопа, других же наводит на мысли о чрезвычайной узости понимания древними границ их мира.

Среди мифов и преданий о потопах особое место занимает библейский миф о вселенском потопе и ковчеге Ноя. Фабула этого события в общих чертах знакома многим: люди прогневали бога своей неправедностью, и он решил перезапустить проект «Человечество». Нашел единственного праведника — Ноя, рассказал ему, как построить корабль и спастись, всех утопил, а Ной и его семья стали основой нового, более праведного человеческого рода. В деталях нет единства уже в рамках источника мифа — Книги Бытия, что же говорить о позднейших толкованиях и доработках. Пристальным изучением Вселенского потопа занимается множество ученых-библеистов, историков и даже геологов, но вопросов всё больше, а ответов всё меньше.

Библейская версия потопа имеет множество общих черт с более ранними «потопными» мифами, распространенными у соседей народа, создавшего Библию, но есть в ней черты совершенно особенные и чрезвычайно важные.

Нарождающиеся религии нуждаются в авторитете и завоевывают его всеми доступными средствами. Когда-то такой агрессивной новой религией был иудаизм, который, конечно, не имел тогда такого названия. Создатель или создатели Книги Бытия изложили уже хорошо известный и до мелочей прописанный в других географически близких и тесно связанных культурах миф с совершенно новой стороны. Он предстает не как объяснение и закрепление в массовом сознании некоего имевшего место реального события, а как мудрая притча, утверждающая всемогущество их бога, пользу праведности, необходимость точного выполнении заветов, защиту и заботу о семье, скоте и диких животных.

Библейский миф о потопе — один из древнейших примеров глобальной культурной пропаганды и «фальсификации истории». Поэтому, возможно, его намного вернее сравнивать с современными «научными» работами, обосновывающими превосходство одних народов над другими, нежели с описаниями потопов в других древних культурах.

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