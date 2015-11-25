В 2015 году вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе предопределило необходимость совершенствования Таможенного кодекса Таможенного союза, который уже вступил в противоречие с требованиями новых экономических реалий. Находящийся на внутригосударственном согласовании проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС) должен будет обеспечить единое таможенное регулирование на всей территории Союза (Ст. 32 «Таможенное регулирование в Союзе» Договора о ЕАЭС) с целью создания необходимых условий для достижения целей, поставленных в Договоре о ЕАЭС, — формирование единого рынка, основанного на принципе четырех свобод.

Эмблема ЕАЭС

Принимая во внимание отсутствие общей границы и соответствующих транспортно-коммуникационных возможностей между Республикой Армения и ее партнерами по интеграционной группировке, важно чтобы Таможенный кодекс ЕАЭС учитывал специфику членства страны в объединении. Эффективность формирования общего рынка напрямую будет зависеть от установленного в ТК ЕАЭС порядка и условий перемещения товаров между государствами-членами Союза.

Справедливо отметить, что в настоящее время поправки, внесенные Республикой Армения в проект ТК ЕАЭС, носят только технический характер. Одним из принципиальных вопросов является внесение изменений в порядок взимания косвенных налогов, а также устранение случаев двойного налогообложения товаров армянских производителей.

В настоящее время при совершении внешнеторговых операций, товары, подлежащие по тем или иным причинам возврату в страну, сталкивается с проблемой двойного налогообложения: сперва на территории Российской Федерации, далее на территории Республики Армения.

Учитывая сложность процедуры возврата НДС в Российской Федерации, в большинстве случаев при совершении внешнеэкономических сделок российские производители включают НДС в цену товаров, что создает существенные барьеры для развития взаимной торговли между государствами ЕАЭС.

Статья 108 проекта ТК ЕАЭС рассматривает экспорт как таможенную процедуру, применяемую к товарам Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами, а Статья 232 проекта определяет налог на добавленную стоимость как форму изъятия при ввозе товаров на таможенную территорию Союза. Таким образом, согласно положениям проекта ТК ЕАЭС, нулевая ставка НДС применима лишь при вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС, в сам НДС взимается лишь при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС, в то время как о порядке применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена ничего не говорится.

Порядок применения нулевой ставки НДС и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена Союза регулируется Приложением N 18 к Договору о ЕАЭС. В соответствии с пунктом 15 Положения суммы косвенных налогов, подлежащие уплате по товарам, импортированным на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена, исчисляются налогоплательщиком по налоговым ставкам, установленным законодательством государства-члена, на территорию которого импортированы товары (Табл. 1).

Сравнительная таблица по налогам государств-членов ЕАЭС

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕАЭС

Налог на прибыль, %

НДС

АРМЕНИЯ

20

20

БЕЛОРУССИЯ

18

20

КАЗАХСТАН

15

12

КИРГИЗИЯ

10

12

РОССИЯ

20

18

Вместе с тем Согласно пункту 5 Статьи 72 «Принципы взимания косвенных налогов в государствах-членах» Договора о ЕАЭС ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров на территорию государства-члена не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации на территории этого государства-члена.

Таким образом, недочеты в процедуре сбора и возмещения НДС с учетом существующих различий в размерах процентных ставок негативно отражаются на правоотношениях и взаимодействии субъектов внешнеэкономической детальности.

Следует также уделить внимание вопросам таможенной процедуре временного ввоза, применяемой к товарам государств — членов, в соответствие с которой такие товары временно находятся и используются на территории одного из государств-членов, в том числе с применением карнета АТА.

В настоящее время ведется работа над разработкой межправительственного Соглашения об особенностях совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых (перемещенных) через таможенную границу Евразийского экономического союза с применением карнета АТА. Однако применение системы АТА в рамках Соглашения будет затруднено, так как Республика Армения и Киргизская Республика не присоединились к Стамбульской конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 года.

Ратификация Стамбульской конвенцим о временном ввозе приобретает особую актуальность с развитием проведения международных выставок в Республики Армения, в частности ювелирных изделий и сельскохозяйственной продукции, а также в связи с расширением сотрудничества в сфере выставочно-ярмарочной деятельности и торгово-производственных отношений со странами Союза.

Мария Юрьевна Ильина — кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук, доцент кафедры «Таможенное дело» Московского университета им С.Ю. Витте