А что если следующее разбирательство будет касаться России и США? Про себя и вслух спрашивают себя сегодня журналисты и читатели, чиновники и эксперты.

«Ссылаясь на неназванные военные источники, информационное агентство Dogan News сообщило, что самолет был сбит по причине «нарушения границы». Из-за российской интервенции отношения между Россией и Турцией серьезно ухудшились. Турция, поддерживающая борющихся за свержение Асада повстанцев, как минимум дважды предупреждала Россию о вторжениях в ее воздушное пространство. Данный инцидент подчеркивает, насколько усилилась напряженность в и без того переполненном воздушном пространстве Сирии… Это наверняка приведет к дальнейшему усилению напряженности между Россией и Западом, поскольку Турция входит в состав НАТО», — таковы главные тезисы материала, опубликованного в The Washington Post.

«В то время как Россия показала некоторую заинтересованность в координации действий с США, обе страны продолжают действовать в сирийском небе без полной информации о планах друг друга. Но что произойдет, если ВМС России по ошибке станут причиной падения американского самолета или наоборот? Такая ситуация будет иметь взрывоопасный потенциал, особенно учитывая напряженные отношения между двумя странами… Что, если Россия ошибочно воспримет как угрозу американские самолеты, базирующиеся вблизи ее военно-морского флота в Средиземном море? Что, если Турцию ошибочно атакуют, а Анкара будет утверждать что это было преднамеренно? Что, если Турция захочет воспользоваться объединенными силами НАТО? Может быть, настало время рассмотреть эти неудобные сценарии, прежде чем стало слишком поздно?» — вопрошают журналисты издания Breitbart.

Примечательно, что как раз сейчас появилась третья сторона в лице президента Франции, который более чем заинтересован в том, чтобы две силы нашли общий язык. «Олланд хочет, чтобы возглавляемая США коалиция начала сотрудничество с Россией… На прошлой неделе Олланд призвал США и Россию отложить в сторону свои разногласия по поводу политики в Сирии и «бороться с террористической армией в рамках одной коалиции». Но даже его собственный офис признает, что слово «координация» звучит гораздо более реалистично. «Мы не говорим о командном центре. Мы говорим хотя бы о координации методов и обмене разведданными», — сказал французский дипломат в интервью американскому изданию Starsandstripes.

Начавшийся этап агрессивного противостояния, по мнению ряда изданий, может подорвать международные усилия по созданию широкой военной коалиции. Сегодняшняя трагедия также «представляет собой наиболее серьезное столкновение между мировыми державами, которые борются за контроль в запутанном ближневосточном конфликте. Америка и ее западные союзники стремились сохранить влияние на Россию и убедить сопротивляющуюся Москву играть более конструктивную роль в отношении «Исламского государства». Таким образом, события вторника еще более затруднят мировым лидерам взаимодействие с Москвой.

Риск военной конфронтации между Турцией и Россией вдоль сирийской границе также грозит ухудшением торговых связей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже призывает Москву «тщательно подумать» по поводу принятии мер относительно национальных интересов Анкары. Инцидент, как ожидается, будет в центре внимания переговоров в среду, 25 ноября, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Турцию на ранее запланированную встречу», — описывает ситуацию Wall Street Journal.

На мировой финансовой конъюнктуре подобные события уже сказываются не лучшим образом. Падение европейских фондовых рынков из-за нестабильности на Ближнем Востоке усилилось после сбитого российского самолета. «Последние геополитические события — на этот раз был сбит российский самолет, — по-видимому, напугали рынки», — говорит Коннор Кэмпбелл, финансовый аналитик Spreadex в интервью Сbs News.

«Крупнейшие туристические агентства уже говорят о приостановке продажи путевок в Турцию, ссылаясь на соображения безопасности», — пишет Associated Press.

Не лучшим образом это скажется и на энергетических отношениях Москвы и Анкары. «После первых вторжений России в воздушное пространствоТурции, в начале октября, г-н Эрдоган пригрозил Москве покупкой природного газа у других поставщиков. Этот шаг должен был обуздать Россию… Но Россия отреагировала, объявив, что сократит наполовину мощность газопровода «Турецкий поток», который Москва хочет построить в обход Украины для поставок газа в Европу. Ухудшение отношений между Москвой и Анкарой может также угрожать строительству первой в Турции атомной электростанции» — пишет Wall Street Journal.

Одно из главных опасений — это обозначившаяся возможность спровоцировать русско-турецкую конфронтацию, разобраться с которой Турция будет призывать силы НАТО. Но думать о таком варианте развития событий преждевременно. США сейчас ясно показывают, что не хотят обострять отношений с Турцией, Саудовской Аравией и Кувейтом, но в то же время стремятся победить ИГИЛ, и чтобы этого первыми не сделали русские и Асад, не будут проводить наземной операции, чтобы избежать человеческих потерь и падения внутренних рейтингов.

Как пишет одно из изданий, «антироссийский маразм, антиасадовский «бзик», преступный дилетантизм, примитивное мышление, «плейбойский» подход, безответственное и бесчеловечное отношение» пока возобладают в элите США над здравым смыслом. По-видимому, все останется на своих местах, пока крупные теракты не произойдут, не дай Бог, и в городах США.