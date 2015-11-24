«Удар в спину»

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ИА REGNUM Турецкий нож

Число банков и небанковских кредитных организаций, которые по решению Центробанка с начала ноября лишились лицензий, приближается к двум десяткам. Всего ЦБ РФ с начала 2015 года отозвал лицензии почти у 100 кредитных учреждений по всей стране. 24 ноября объявлено об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Балтика» (г. Москва), «Связной Банк» (г. Москва), «НОТА-Банк» (г. Москва) и «Самарский ипотечно-земельный банк» (г. Самара). Стоит отметить, что по величине активов на 1 ноября «НОТА-Банк» занимал 97-е место, «Связной Банк» — 150, банк «Балтика» — 162.

Подробнее о причинах отзыва лицензий у банков: Четыре банка лишились лицензий 24 ноября

Напомним, что накануне ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Максимум». Решение принято из-за высокорискованной кредитной политики банка. Деятельность кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения, уточнили в Банке России.

Ранее без лицензий остались московские «Банк Город» и «Витязь», а также оренбургский «НОСТА». Не считая сегодняшний день, дважды за ноябрь ЦБ РФ отзывал лицензии на осуществление банковских операций сразу у четырех кредитных организаций — с 10 ноября у «РСБ 24» (Русславбанк), «Регионального банка развития», «Регионального банка сбережений» и Межрегионбанка, а со 2 ноября у «Бенифит-банка», «Джаст Банка» (Москва), «Богородского муниципального банка» (Московская область) и «Агроинкомбанка» (Астрахань).

Стоит обратить внимание, что никакой паники в связи с чисткой банковской системы не наблюдается. Выплаты вкладчикам обанкротившихся банков (входивших в систему страхования вкладов) выплачиваются согласно установленному графику.

Управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин ранее заявлял, что пора перестать удивляться ставшему уже традиционным отзыву лицензий у банков. 2−3 лицензии в неделю уже можно считать стандартным делом, по его словам.

«Стандартная «чистка» — 2−3 лицензии в неделю. Подобными темпами Центробанку предстоит еще полтора-два года напряженной работы, которая очистит банковский сектор от недобросовестных участников. Стресса от отзыва подобных лицензий сектор давно не испытывает, если это не касается участников топ-100», — пояснил Базыкин.

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Однако отзыв лицензии «Связного» в Ассоциации российских банков назвали достаточно серьезным шагом. По словам начальника аналитического департамента Ассоциации Сергея Григоряна, этот отзыв может коснуться миллиона клиентов кредитного учреждения. Он уточнил, что в случае со «Связным банком» история была достаточно длительная: ЦБ неоднократно предупреждал «Связной» по поводу весьма агрессивной кредитной политики и вводил ограничения по привлечению вкладов. К неспособности банка выплачивать по своим обязательствам привела его стратегия. «К сожалению, те продукты, которые выгодны для клиентов, не всегда выгодны кредитным организациям», — добавил Григорян. Он считает, что на основной бизнес компании «Связной» отзыв лицензии не повлияет.

«Удар в спину»

Новостью номер один 24 ноября, бесспорно, стал сбитый в Сирии российский самолет. Первоначально сообщалось, что на территории Сирии возле границы с Турцией потерпел крушение военный самолет. Позже появилась информация, что ВВС Турции сбили военный самолет после того, как он нарушил воздушное пространство страны, а пилоты истребителя катапультировались.

В интернете появились кадры падения российского самолёта Су-24.

CNN Turk сообщало, что один из 2 пилотов сбитого истребителем F-16 военного самолета попал в плен к сирийским туркменам, а судьба второго пилота неизвестна. Теперь же SkyNews отмечает, что по неподтвержденным данным, оба пилота российского бомбардировщика Су-24, который был сбит турецкими вооруженными силами в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики, погибли.

Согласно заявлению Минобороны Турции, власти Турции в течение 5 минут сделали 10 предупреждений о нарушении воздушного пространства российскому бомбардировщику Су-24 прежде, чем истребитель F-16 сбил его. В Минобороны России утверждают, что Су-24 «находился исключительно над территорией Сирии», что зафиксировано объективными средствами контроля.

Читайте подробнее: Минобороны России: Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции

Первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич считает, что ситуация со сбитым военным российским самолетом крайне серьезная и похожа на провокацию.

«Не стану гадать, как отреагирует российская сторона. Не сомневаюсь только, что решение будет приниматься с холодной головой. У нас достаточно крепкие нервы, чтобы не доводить ситуацию до взрыва», — отметил сенатор.

На 25 ноября запланирован визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию. Журналисты засомневались в том, что он состоится в связи с произошедшим. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, МИД РФ сам решит, состоится ли визит и как на ход переговоров повлияет крушение российского самолёта.

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На данный момент СМИ со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» сообщают, что глава МИД РФ Сергей Лавров отменил поездку в Турцию.

В ООН считают, что крушение Су-24 может осложнить борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом на брифинге заявил представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи.

Подробности: ООН: Крушение Су-24 может осложнить борьбу с терроризмом в Сирии

НАТО также следит за ситуацией. «Мы находимся в контакте с турецкими властями», — заявили представители альянса.

Подробнее: НАТО прокомментировало ситуацию с крушением в Сирии СУ-24

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «ударом в спину» атаку на российский Су-24 в Сирии. По его словам, инцидент с российским самолетом выходит за рамки борьбы с терроризмом. «Российские летчики и самолет, — подчеркнул глава государства, — никак не угрожали Турции». По данным главы государства, Су-24 был сбит над Сирией ракетой «воздух-воздух» ВВС Турции. Российский самолет, подчеркнул президент РФ, был атакован в 1 км, а упал в 4 км от границы с Турцией.

Путин: Су-24 сбит ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16