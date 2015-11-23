



Александр Коцебу. Бой на Чёртовом мосту 14 сентября 1799 года

Ни год, ни место его рождения доподлинно не установлены. 24 ноября то ли в 1727, то ли в 1729, а, возможно, и в 1730, вероятнее всего, в Москве, но не точно, появился на свет великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Отец его был крестником Петра I и автором первого русского военного словаря. А потому и отпрыску сам бог велел пойти по военной стезе, тем паче что назвали его в честь Александра Невского.

Впрочем, ребенком Суворов часто болел, был слаб, и отец решил пустить его по гражданской части. Вот тут и проявились гены и высокое предназначение — мальчик так любил читать в отцовской библиотеке книги по фортификации, военной истории и артиллерии, что не мыслил себя без воинской службы. А чтобы укрепить здоровье, начал усиленно заниматься физкультурой и закаляться. Своего добился — в 1742 году был зачислен мушкетером в Семеновский лейб-гвардии полк, где прослужил более шести лет. Его первая боевая удача случилась в июле 1759 года во время Семилетней войны (1756−1763), когда с эскадроном драгун Суворов атаковал и обратил в бегство немцев.

Примерно в ту пору он написал инструкцию по воспитанию солдат и боевой подготовке войск. Ее эффективность продемонстрировал поход в Польшу в 1769 году: обучение солдат по-суворовски позволило бригаде Суворова за 30 дней пройти 850 вёрст, причём в дороге было только шесть заболевших. После ряда побед над поляками в 1770 году он получил свой первый орден — Святой Анны, а спустя два года генерал-майор Суворов был удостоен самого почетного российского военного ордена — Святого Георгия.

«Истинное правило военного искусства, — утверждал он, — прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами… дело может быть решено только прямым смелым наступлением».

Триумф полководца — Русско-турецкие войны. Крепость Туртукай он взял с налета — противник этого не ожидал, а потому двойное превосходство в силе ему не помогло, да и потери у Суворова были несопоставимы — 900 павших русских против 4000 турок. В другом сражении, у Козлуджи (1774), Суворов разгромил все войско Абдул-Резака, потеряв двести бойцов, против турецких 1200 убитых. Это сражение решило ход кампании и закончилось Кючук-Кайнарджийским мирным договором, причем, действия Суворова определили победу русской армии. Впоследствии город назвали в его честь — Суворово, он носит это имя и по сей день.

Во второй Русско-турецкой войне (1787−1791) в сражении при Рымнике Суворов прибег к своей коронной тактике: внезапность нападения, учет особенностей местности позволили ему провести успешные атаки на укрепления и лагерь турецких войск. При отступлении турки понесли бо́льшие потери, чем во время боя. Значительная часть войск рассеялась, преследуемая русскими отрядами. А в декабре 1790 года за 2,5 часа русские под командованием Суворова взяли неприступную крепость Измаил, что и стало одним из решающих факторов победы в войне.

После смерти императрицы Екатерины именитый полководец попал в опалу. Наследник престола Павел I обожал все прусское, с чем Суворов был категорически не согласен.

«Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?», — говорил он. За что и был отправлен в отставку без права ношения мундира, а затем сослан в новгородское имение под присмотр местного городничего.

Вернул полководца в строй австрийский монарх: от имени коалиции против Франции, включающей Россию, Англию, Австрию, Турцию и Неаполитанское королевство, он попросил Павла I назначить командующим Суворова. Вызванный из ссылки полководец прибыл в Вену в марте 1799 года, где император Франц I присвоил ему звание австрийского фельдмаршала. Вскоре союзная русско-австрийская армия под началом Суворова одержала ряд блестящих побед, разгромив три французских армии. В короткий срок Северная Италия была освобождена от французского господства.

В сентябре 1799 года начался знаменитый Швейцарский поход Суворова, за который он получил звание генералиссимуса. Переход армии полководца через Альпы, взятие перевала Сен-Готард и Чертова моста — беспрецедентная страница военной истории. В своем донесении Павлу I после завершения операции Суворов писал:

«На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти… Все опасности, все трудности были преодолены и, при такой борьбе со всеми стихиями, неприятель, согнездившийся в ущелинах и неприступных, выгоднейших местоположениях, не мог противостоять храбрости воинов, явившихся неожиданно на этом новом театре… Войска Вашего Императорского Величества прошли через темную горную пещеру Урзерн-Лох, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор сооруженный и проименованный Тейфельсбрюкке. Оный разрушен неприятелем. Но сие не останавливает победителей. Доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду».

Особое место в Швейцарском походе занимает сражение в Мутенской долине. Из-за предательства союзников армия Суворова оказалась в каменном мешке, в окружении превосходящих сил противника, без продовольствия, с ограниченным количеством боеприпасов. Сам полководец признавал, что никогда еще не находился с таком тяжелом положении:

«Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире!, — обратился он солдатам, — Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог!»

Солдаты бросились в рукопашный бой. Наступали так яростно, что сражение переросло в истребление французских войск. Унтер-офицер Иван Махотин добрался до командующего французской армией Андрэ Массена, схватил его за воротник и сдёрнул с лошади. На помощь командующему бросился французский офицер. В то время, как Махотин, повернувшись к нападающему, ударил его штыком, Массена успел бежать, оставив в руках суворовского воина золотой эполет, опознанный попавшим в плен генералом Ла Курком и предъявленный Суворову. Французские войска охватила паника, они обратились в бегство. Поражение было сокрушительным: потери французов составили от 3 до 6 тысяч, русских — около 700 человек убитыми и ранеными. Потрясенный случившимся и едва спасшийся сам, Массена не решился на новое наступление со стороны Швица.

«Я отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова», — сказал позднее Массена, узнав о смерти Суворова.

В октябре 1799 года Россия разорвала союз с Австрией. Суворову было приказано возвратиться в Россию. Его снова ждала опала. Повод был пустяшный в сравнении с заслугами полководца: неудовольствие Павла I вызвало то, что в Итальянском и Швейцарском походах Суворов держал при себе дежурного генерала, что полагалось иметь только монарху. Такой несправедливости полководец не перенес — весной 1800 года он скончался в Петербурге, и был погребен в Александро-Невской лавре.

«Здесь лежит Суворов. Генералиссимус, князь Италийский, граф Александр Васильевич Суворов Рымникский… Тезоименитство его ноября 24-го», — написали на его могиле. Однако сам полководец завещал сделать простую надпись.

Его воля позже была исполнена внуком: на надгробии осталось только «Здесь лежит Суворов».

Суворова высоко оценила история и потомки: во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден орден Суворова трех степеней, которым награждены свыше 7 тысяч человек. Постановлением ЦК 21 августа 1943 года созданы суворовские военные училища. Александр Васильевич Суворов — один из наиболее любимых национальных героев русского народа. Кто не знает его слов:

«Пуля — дура, а штык — молодец», «Тяжело в учении — легко в сражении».