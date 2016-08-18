«Во всей стране регионального закона о такси не имеют только Петербург и Республика Саха. Рады, что наша исполнительная власть, наконец, озаботилась этим вопросом», — заявил директор по развитию ГК «Петербургское такси 068» Виктор Соловьев в ходе встречи, посвященной обсуждению недавней инициативы властей об установлении максимального количества легковых такси в Петербурге. На ней побывал корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР «Кто заказывал такси на Дубровку?»

На сегодняшний день деятельность такси регламентируется Федеральным законом № 69, и, как рассказала начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Петербурга Ольга Морозова, каждый субъект РФ может ввести ограничения на максимальное количество выдаваемых разрешений на перевозку и цветовое оформление такси.

«Мы считаем предложенный метод регулирования актуальным для Петербурга. При этом установление максимального количества не означает ограничение этого количества. Последующая выдача разрешений будет производиться посредством аукциона», — пояснила Морозова.

Как сообщили на днях в комитете по транспорту, прорабатывается вопрос установления максимального количества легковых такси в Петербурге. «Расчет максимального количества легковых такси на территории Санкт-Петербурга планируется выполнить исходя из региональных нормативов градостроительного проектирования: 4 автомобиля на 1000 жителей. С учетом указанных нормативов и текущей численности населения Санкт-Петербурга — 5 197 114 человек, оптимальное количество легковых такси должно составлять 20 800 единиц», — подсчитали в комитете.

При этом на встрече с таксистами и экспертами представитель комитета по транспорту подчеркнула, что норма об ограничении «поголовья» такси в Петербурге, по сути, не начнет действовать до 2017 года. Дело в том, что комитет начал выдавать лицензии для такси сроком на пять лет в сентябре 2011 года, поэтому их действие истечет не раньше 2017 года.

Кроме того, по её словам, ранее Госдумой были приняты в первом чтении поправки в ФЗ № 69, предусматривающие не менее трех цветов для раскраски машин такси и исключающие возможность субъектов Федерации устанавливать количественные ограничения. Поэтому в настоящее время Смольный ждет принятия окончательного решения на федеральном уровне и лишь выражает готовность сразу же запустить свой законопроект о такси.

Впрочем, эксперты сошлись во мнении, что петербургскому бизнесу в сфере такси никакие цветовые или количественные ограничения всерьез не угрожают. «Будут куплены белые машины: такси «6 000 000» на них наклеят красную пленку, а представители «068» — свою рекламку с видами Петербурга. Формально закон будет соблюден: по документам машины белые, и автомобиль используется как рекламоноситель», — пояснил способы обхода «цветовых норм» член совета Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Александр Холодов.

По мнению генерального директора компании «Такси 6 000 000» Алексея Эвентова, хорошо, что Смольный, наконец, проявил интерес к рынку такси, но взялись за него совершенно не с той стороны. Главной проблемой для Петербурга остается наличие большого количества нелегальных перевозчиков и деятельность посредников, уводящих, по мнению таксистов, деньги с этого рынка за пределы Петербурга и страны.

«Рынок такси каким был 10 лет назад, таким и остался. Никто не понимает, что такое такси на самом деле и как оно должно работать. Покрасим такси, потратим деньги. Но с какой целью? Подоплека понятна: наверное, эти машины должны где-то пропускать, должны быть какие-то преференции. Но об этом же никто не говорит! Кто и что от этого получит? Сейчас же работает «черное» такси, являясь иностранным агентом, не платя налоги в Российскую Федерацию, ломает рынок. Вот эта ситуация критична», — считает представитель бизнеса.

Поясним, о чем идет речь: общественная организация «Реальные Питерские Таксисты» недавно обратилась к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с требованием запретить на территории города иностранный онлайн-сервис заказа такси Uber и его российские аналоги — Gett и «Яндекс.Такси». Как считают авторы обращения, бюджет Петербурга недополучает налогов от работы этих сервисов на сумму 350 млн рублей в год. В администрации Петербурга таксистам заявили, что у нее нет полномочий по запрету подобного бизнеса. Тогда общественники пожаловались уже президенту РФ Владимиру Путину.

Александр Холодов для наглядной иллюстрации проблем от нелегалов предложил обратить внимание на сегодняшнюю ленту новостей Петербурга, в одной из которых сообщалось, что таксист изнасиловал севшую к нему в машину пассажирку. «Вот это яркая ситуация, обрисовывающая то, что творится на этом рынке. С большой вероятностью можно говорить, что это частник, который каким-то образом легализовался», — считает эксперт.

Еще одним показателем опасности теневого сектора рынка является, по его мнению, так называемое крышевание. «Ради эксперимента я прикинулся таксистом: через 10 минут мне предложили уйти, через 20 минут — «крышу». Это еще один пример того, как функционирует наш рынок такси. Каждая вторая машина — с нелегальным разрешением», — уверен Холодов.

Если тот или иной легальный перевозчик по причине не того цвета машин или лимита на количество такси не получит разрешение на работу от городских властей, то он уйдет в теневой сектор, и город столкнется с новыми проблемами, вызванными работой «бомбил», отмечает эксперт. По словам Холодова, необходимо в первую очередь разобраться с нелегальным сектором, а легальным перевозчикам — помогать.

«Если так будут гайки затягиваться в отношении «легалов», то буйным цветом будут расцветать нелегалы. Необходимо давать льготы. У нас есть возможность ездить по выделенным полосам. Нужно использовать метод пряника, тогда уже можно будет вести диалог. А сегодня, когда в одном месте такси предлагают «крышу», а в другом — таксист насилует пассажирку, говорить о необходимости перекрашиваться — нет смысла», — заключил эксперт.