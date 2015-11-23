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Кампания за переименование «Войковской»

Несмотря на активно продвигавшуюся позицию «за» переименование, большинством голосов победили противники переименования станции метро и транспортного узла. В опросе приняли участие 304 тыс. 038 человек, из них 35% выступили за переименование станции метро «Войковская», 53% — против, еще 7% затруднились с ответом, 5% считают, что этот вопрос должны решать специалисты, сообщает портал «Активный гражданин».

А кампания в прессе была нешуточная, и сторонники переименования высказались серьезные. Как посетовал 22 ноября в эфире радиостанции «Говорит Москва» историк, президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко, «так не бывает, чтобы после высказываний министра культуры, Алексея Пушкова, Дмитрия Киселева ничего не поменялось. Так не бывает, когда люди авторитетные призывают». По его мнению, это власти Москвы «выставили нужные им цифры на «Активном гражданине». «Это позиция мэра, которая спущена вниз», — заявил Бондаренко.

Ранее в поддержку переименования помимо телеведущего Дмитрия Киселева (у него вышло аж два сюжета про Войкова в воскресных «Вестях») высказались Российский императорский дом, Председатель Синодального информационный отдела Русской Православной Церкви В.Р. Легойда.

Кроме того, обеспокоенность православных верующих в связи с планами назвать именем Петра Войкова новые транспортные объекты выразили первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и многие другие священнослужители.

Более 60 историков и юристов подписали открытое письмо к Президенту РФ Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, в котором выразили убеждение в том, что имени Войкова, причастного к террористической деятельности и убийству царской семьи, не место на карте столицы России. Блогер Илья Варламов пошел дальше и невольно заявил цель организаторов кампании за переименование станции «Войковская» — «ленинопад».

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Скрытые диверсии сторонников переименования

Помимо открытых выступлений проходили и скрытые «диверсии». Так, на выставке «Моя история. 1914−1945. От великих потрясений к великой победе» экскурсоводы отличились изрядной осведомленностью относительно актуальных событий.

Напомним, выставка открылась 4 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Экспозиция подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке Правительства Москвы. Благотворитель выставки: Фонд Василия Великого.

«Экспозиция, которую предстоит увидеть посетителям, основана на исторических свидетельствах и документах. Уникальные материалы, немалая часть которых до последнего месяца этого года хранились в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», предоставлены Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом ФСБ России, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным центральным музеем современной истории России, Третьяковской галереей. Научное консультирование осуществляли эксперты Института российской истории РАН», — говорится на сайте pravoslavie.ru.

«1200 человек работали в течении всего года над выставкой (не прекращая работы над совершенствованием предыдущих). 30 экспертов (докторов и кандидатов исторических наук) входили в экспертный совет по подготовке выставки».

С точки зрения цифр, фактов и документов, приведенных на выставке, вопросов, действительно, практически нет. Цифры репрессий приведены верно, хоть и в двух вариантах «по официальным данным» и «по мнению историков». Каких историков — не указывается, как и не указывается то, кого эти историки имеют в виду под словом «репрессированные» в оценке 25−40 млн человек — расстрелянных, как было принято в перестройку, или осужденных? Вообще «репрессированных», например, за хулиганку (если их туда записать), то есть всех, подвергшихся уголовному преследованию, вполне, может и наберется с 1921 по 1953 год 25 млн человек.

Верна и оценка и подача исторических фактов: прекрасны экспозиции по индустриализации и Великой Отечественной войне, отдельно автора приятно удивила трактовка Февральской революции 1917 года: в первом зале стояла большая панель с причинами, которые к ней привели, в числе которых — земельный и крестьянский вопрос, отсутствие конструктивного взаимодействия с думской оппозицией, общий кризис власти и бессилие правительства перед революционной пропагандой.

Хорошо подобраны цитаты современников о своей эпохе — философов, политиков, общественных деятелей. Чего стоит одна цитата Уинстона Черчилля с крайне высокой оценки вклада И.В. Сталина в Победу. Авторы экспозиции отнеслись к эпохе СССР и ее наследию не в пример авторам «Музея ГУЛАГа» и «Пермь-36» — на редкость уважительно и в духе последних патриотических веяний. Да, как бы говорят авторы экспозиции, были трагедии и ошибки, победы и триумфы, давайте вместе на них посмотрим и придем к единой оценке нашей непростой истории — то есть к примирению — и устраним раскол общества на «красных» и «белых».

Позиция РПЦ: необходима преемственность истории

Это соответствует позиции РПЦ. По вопросу преемственности истории и оценке исторических событий Патриарх Кирилл на XVIII Всемирном Русском Народном Соборе ее выразил более чем понятно и недвусмысленно: «Единство народа неразрывно связано с единым пониманием его истории: с почитанием общих героев, с сохранением общих памятников, с общим торжеством в годовщины побед и с общей печалью в годовщины трагедий».

Пояснил Патриарх и последствия раскола в оценке собственной истории: «Народ, разделившийся в понимании своей истории, становится неспособным сохранить единство. Единство и традиция как сила, передающая, в том числе, ценности и культурный код нации, являются непременным условием того, чтобы общество в любой исторический период сохраняло свою целостность и единство. Такое трагическое разделение, происходящее тогда, когда люди теряют общее понимание своей истории, ведущее к расколу и провоцирующее гражданский конфликт, мы наблюдаем сегодня на Украине».

Открывая выставку 4 ноября — в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, — Патриарх Кирилл сказал: «Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличился злодействами. Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политическая решимость, — мы говорим: «Да, несомненные успехи», как и в случае с победой в Великой Отечественной войне.

А там, где были кровь, несправедливость, страдания, мы говорим, что это неприемлемо для нас, людей XXI века. Мы отдаем исторические персонажи на суд Божий. Но никогда отрицательные стороны не должны давать права исключать всё то положительное, что было сделано. Как и наоборот, то положительное, что было сделано теми или иными людьми, не должно исключать критического отношения к преступлениям, которые были совершены ими же.

Я очень надеюсь, что выставка поможет нам понять всю красоту подвига нашего народа в 20-е, 30-е, 40-е годы. Она поможет нам увидеть и тяжелые страницы и понять: чтобы любить Отечество, не нужно исключать из исторической памяти ни один из периодов, но нужно воспринимать их здравым смыслом и незамутненным нравственным чувством, и тогда правда будет отделена от лжи, а добро — от зла».

Один из авторов выставки, историк Павел Кузенков, сказал следующее: «Но мы примиряем людей. Нам очень важно, чтобы осознание каких-то трагических ошибок не превращалось в ненависть к конкретным людям и не разжигало рознь между людьми. Это тоже один из духовных принципов: «Ненавижу грех, но не человека». И в истории — то же самое. Надо любить всех наших отцов, дедов, прадедов, но это не значит, что мы должны любить все те преступления, которые совершались. Поэтому мы показываем фактологию, акцентируем внимание на причинно-следственных связях — это очень важно в истории».

Тем не менее, представители общественности, явно не поддерживающие примирение, высказываются и на выставке. Группы по залу водят экскурсоводы, можно подойти и послушать. В основном, что удавалось уловить краем уха, они подавали информацию нейтрально, соответственно стендам. Однако проскакивали и откровенно спорные и антисоветские трактовки событий. Так, возле панели с фотографией семьи Николай Второго и других расстрелянных членов императорской фамилии, молодой бойкий экскурсовод, до этого рассказывавший, что империю разрушили не большевики (что святая правда), что временное правительство находилось под внешним управлением (на примере герба, этот же герб на современных монетах, провел он параллель) и так далее, с вводного полуслова начал говорить про кого? Правильно, про Войкова! Имена террористов и убийц на улицах Москвы, вы же знаете, начал мужчина.

После чего пошел целый вал «достоверной» информации, а точнее — набивших оскомину легенд. И про топор мы услышали, которым Войков рубал тела членов семьи Николая Романова, и про то, что он был не только участником, но и организатором убийства, и что вообще кроме этого он не прославился ничем. Совсем ничем. На попытку начать интеллигентную дискуссию экскурсовод потребовал дать ему высказать «свое мнение» и потом можно будет его обсудить — после окончания экскурсии.

Дело тут в том, что «своего мнения» у молодого активиста и явно историка нет. Это не его мнение, поскольку если бы оно было, оно было бы другим — как говорят факты, а не фальшивки Беседовского. Никакой другой информации возле стенда кроме Войкова мы не услышали, ее просто не было. Мы не узнали о судьбе великого князя Михаила Александровича, расстрелянного в Перми 13 июня 1918 года, великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича, а также князей императорской крови братьев Иоанна, Константина и Игоря Константиновича, которые 18 июля 1918 года были сброшены в шахту в Алапаевске.

Сui prodest?

Кому же выгодны такие рассказы на выставке по поводу Войкова и скандала с переименованием? Не результаты исследования останков членов царской семьи, не краткое описание событий в Тобольске дает экскурсовод, а сходу — вводную про Войкова на актуальном фоне. Именно тем выгодно, кто недоволен результатами голосования на портале «Активный гражданин», тем, кто не намерен дискутировать с обществом и слышать его мнение не только по вопросу «Войковской», но и по всем остальным вопросам — Богданову и явно серьезно на что-то настроенной группе православных и не-православных граждан.

Если напрямую линию на раскол и ползучую «белую» интервенцию и разрыв с советским наследием определенной группе «православных» проводить уже не получается (по крайней мере, явно), то ее подадут «исподволь». Покрутят фигами в кармане? Можно и так сказать, если бы они были безобидны. Про «реверанс» на выставке с репрессиями в стиле «и нашим и вашим» я уже упомянула.

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Были и другие «фиги». Великая Отечественная война там названа «Великой войной», а цитата Владимира Ленина из статьи «Ценные признания Питирима Сорокина» «Горечь, озлобление, бешеное него­дование, вызванные этим миром, понятны, и само собою разумеется, что мы, марксис­ты, могли ждать только от сознательного авангарда пролетариата понимания той исти­ны, что мы приносим и должны принести величайшие национальные жертвы ради высшего интереса всемирной пролетарской революции» в обрезанном виде, начинающаяся с «мы приносим», помещена под фото Ленина с девочкой на руках.

Истерика с переименованием «Войковской» выгодна тем, для кого мы были и будем «быдлом», для которых любые дискуссии с «красными бесами» невозможны в принципе — а в число «бесов» попадают всё, кто не очерняет советскую эпоху и призывает к элементарной логике и опоре на факты. «Противвойковцы» не хотят примиряться.

Житель Войковского района, лидер движения «За переименования Войковской» Грилль Филипп Александрович на пресс-конференции 12 ноября в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына «Убийство Николая II и его семьи. Переименование метро «Войковская» и других объектов, названных именем П. Л. Войкова» заявил, что «борьба с этим именем продолжится. Вне зависимости от результатов голосования мы будем продолжать собирать подписи, мы будем устраивать пикеты, митинги, писать в инстанции. Ничто нас не остановит. Для нас он не является дискуссионной фигурой, а он является фигурой палача и террориста».

То же самое в эфире «Говорит Москва» заявил и Богданов. Ни мнение историков, ни позиция старшего следователя-криминалиста Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, расследующего убийство Императора Николая II и его семьи Владимира Соловьева о том, что «Войков с топором не бегал», ни то, что никто из участников расстрела Войкова не упоминает — для них не указ. Потому вопрос с примирением остается открытым. А точнее, неосуществимым, когда есть силы, искусственно и извне раскалывающие русский народ и православную церковь по вопросу событий столетней давности.

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Раскол или примирение?

Суть в том, что с ними нельзя дискутировать, а без дискуссии общественное примирение и устранение раскола невозможно. Цель кампании против имени Петра Войкова озвучил старший следователь-криминалист СК РФ Владимир Соловьев сказал в интервью газете «Совершенно секретно». «В 2011 году я прекратил уголовное дело против Войкова. Напоминаю, что в 2008 году президиум Верховного суда принял, на мой взгляд, неправильное решение: расстрел царской семьи был принят по постановлению Уралоблсовета. На самом деле ни в одном документе не значится, что было решение о расстреле всей семьи и слуг: формально к расстрелу приговаривался только один царь. Есть телеграмма, направленная во ВЦИК, и есть решение ВЦИКа, который признал правильным расстрел царя Николая II. Никаких решений в отношении всех остальных не принималось, тем более по детям царя».

» — И все-таки почему именно сегодня поднялась истерия вокруг станции «Войковская»?

— Я думаю, это часть старого замысла — выкинуть Ленина из Мавзолея. Сначала создаем истерику вокруг видных большевиков, демонизируем их, потом переходим к главному символу на Красной площади. всё же логично: Войков, по версии раздувателей истерики, расстрелял царскую семью, а Ленин, по их же версии, отдал приказ. Так что мы только в начале этой хорошо организованной кампании. Не случайно к этой кампании присоединяются и федеральные каналы, и статусные историки».

Еще раз вспомним слова Патриарха, чем такие расколы заканчиваются. Чем заканчивается разрыв исторической памяти, связи поколений и проклинание предков — фашизмом. Поэтому осуществление линии РПЦ на примирение и единство общества в вопросах истории возможна только после широкой общественной дискуссии с теми, кто готов выслушать всё точки зрения, а не разрушить российское общество и государство.