



Иван Шилов ИА REGNUM Приразломная

Запасы нефти в регионе превышают 200 миллиардов тонн. Разведанных запасов нефти и газа в Арктике хватит, чтобы полностью обеспечивать энергией все человечество на протяжении трех лет. Значительная часть этих богатств находится на российской части арктического шельфа. Правда, против российской нефте — и газодобычи в Арктике активно выступают защитники природы. По мнению зампреда правительства и председателя Арктической госкомиссии Дмитрия Рогозина, экоактивисты на самом деле действуют в интересах западных спецслужб. «Целенаправленно используется сегодня экологическая тема, и наши действительно ошибки прошлого и некоторые недочёты сегодняшнего дня активно и системно используются специальными службами Запада в политике настроенных недружественно по отношению к России государств для того, чтобы вытеснить нас из Арктики или показать, что мы не заслуживаем рассмотрения заявки, которую мы через ООН уже подали в отношении зоны нашей географической ответственности», — уверен Рогозин.

Почти два года назад, 24 ноября 2013 года, Городской суд Санкт-Петербурга выпустил на свободу под залог гражданина Австралии Колина Кейта Рассела. Радист Рассел входил в команду ледокола «Арктик санрайз», принадлежащего международной экологической организации «Гринпис». В сентябре 2013 года активисты «Гринписа» приблизились на своем судне к нефтедобывающей платформе «Приразломная» и предприняли попытку проникнуть на нее. В ответ команда была арестована, а судно отбуксировано в Мурманск.

Рассел стал последним членом команды ледокола, выпущенным под залог российским судом, после активной кампании в западной и либеральной российской прессе. В 2013 году Россия недвусмысленно показала, что будет жестко защищать свой суверенитет в Арктике. Позиция властей, озвученная на «Днях Арктики», стала знаковым подтверждением, что курс РФ на освоение Арктики неотвратим.

Среди обсужденных тем — либерализация арктического шельфа, геологические исследований ресурсного потенциала недр, разработки отечественных компаний для освоения нефтегазовых ресурсов Арктики.

Выступая на форуме по перспективам развития региона. Рогозин был прямолинеен: «Здесь сойдутся шпаги, надеюсь, только политические и дипломатические шпаги, всех государств, ибо Арктика — это богатейший регион, здесь сосредоточено 80% месторождений углеводородов».

Две крупнейшие растущие экономики мира, Индия и Китай, не обладают достаточными запасами собственных ресурсов. Объемы потребляемых нефти и газа ими будут только расти, и расти многократно. Весь вопрос в том, кто заработает на этом. Россия, за счет своих Запасов в Восточной Сибири и Арктике, арабские монархии, или США, со своими сланцевыми углеводородами?

В Арктике решается и другой важнейший вопрос геополитики: кто будет контролировать мировую торговлю. По оценке специалистов, глобальное потепление вскоре сделает Северный морской пригодным для коммерческой навигации. Сейчас товары из мировой фабрики — Китая, поступают в Европу не по южному пути — через Южно-Китайское море, Индийский океан, Суэцкий канал. Треть всей мировой торговли — это обмен грузами между Европой и Азией через Индийский океан. Но конфликты на Ближнем Востоке с каждым годом делают этот путь все опаснее. Достаточно вспомнить, что именно над территорией Египта была подорвана бомба в аэробусе «Когалымавиа». Кроме того, мировой океан практически полностью контролируется флотом США. Кроме Арктики, где сильнее позиции российской армии и флота.

С 2012 года реализуется российская программа по модернизации старых и строительству новых военных объектов в Арктике. Практически завершено сооружение военной базы на острове Котельный архипелага Новая Земля, отрапортовал недавно Сергей Шойгу. Базы с причалами и аэродромами будут оборудованы практически везде — от земли Франца Иосифа до Берингова пролива и Курильских островов. Укрепляя армию в Арктике, Россия накрывает военным зонтиком Северный морской путь, делая его безопасным и, самое главное — резко снижая зависимость Китая и Европы от Америки.

Освоение Арктики — это наше преимущество на глобальной шахматной доске. Есть политическая воля и план действий. Но «зеленые», финансируемые из-за рубежа, продолжают активно противодействовать. Важно, чтобы правительство сохранило стратегическое видение и не поддалось на экологический шантаж. Устав от «зеленого» саботажа промышленных проектов, недавно Индия отозвала регистрацию «Гринписа». А как поступит Россия?