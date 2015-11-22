Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 15—21 ноября стали: министры внутренних дел и юстиции ЕС провалили план создания Европейского агентства по разведке; вопрос генерала — а кто объявил войну между «Исламским государством» и Западом и напал первым; если заменить Асада кем-то другим — придется начинать с нуля; епископы Ливана не верят в способность властей региона обеспечить безопасность своим гражданам; в чем разница между приоритетами папы римского Франциска и приоритетами американских епископов; глава пастырского округа Римско-католической церкви в Республике Крым поблагодарил правительство Севастополя за сотрудничество и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что верующие не должны платить за неврозы священников, передает Radio Vaticana (Ватикан). Священник — это не строгий «пастырь-профессионал», а человек, всегда близкий к народу, для которого является отцом и братом, но прежде всего апостолом радости Евангелия, напомнил понтифик. Он подчеркнул, что «священник должен быть человеком умиротворенным, уметь распространять покой вокруг себя и даже в трудные моменты отражать красоту взаимоотношений с Господом». И это «ненормально», когда священник часто бывает печальным, нервным, с тяжелым характером, что не приносит пользы ни ему, ни народу. Священник должен «быть твердым, но не жестоким, радостным, но не легкомысленным, иными словами, быть пастырем, а не чиновником». Суровых же священников надо остерегаться — они «кусаются», добавил папа Франциск. И раскритиковал заодно епископов, которые часто отдаляются от своих священников и выезжают за пределы епархии. Понтифик рассказал, как в 1970-е годы, будучи наставником новициата (период послушничества перед вступлением в монашеский орден — ИА REGNUM), показал психиатру результаты тестов некоторых юношей, и врач указала ему на тех, кто не сможет стать хорошим священником. Речь шла о психически хрупких юношах, которые неосознанно ищут безопасности в «сильных структурах».

Католическая пресса продолжает обсуждать теракт в Париже и изменения геополитической ситуации в мире после этих трагических событий. La Croix (Париж, Франция) посвятила этому несколько материалов. Изданию дал интервью государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Монсеньор заявил, что ответом на теракты должна стать «всеобщая мобилизация во Франции, Европе и во всем мире, мобилизация всех служб безопасности, полиции и разведывательных сил для искоренения зла терроризма, мобилизация духовных ресурсов». По его словам, случившееся во Франции показывает, что никто не может считать себя в безопасности. Из-за своей религиозной значимости мишенью может стать и Ватикан, но «мы не будем парализованы страхом». Бывший чиновник управления французского МВД по делам религий Бернар Годар в разговоре с журналистом издания подчеркнул, что «Исламское государство» является скорее «кровавой утопией, чем идеологией». Он говорит о важности демонтажа мифа о «великой арабской империи, разрушенной соглашениями Сайкса — Пико» в 1916 году. Напомню, отмечает Годар, что в первую очередь ИГ — это инициатива суннитских иракских офицеров, которых удалили от власти шииты после вторжения США. Короче говоря, этот так называемый халифат не имеет легитимности, потому что не получил поддержку достаточного количества верующих мусульман. Еще одна тема, привлекшая внимание газеты, — трудное сотрудничество спецслужб в Европе. Расследование терактов 13 ноября помогла продвинуть бельгийская, марокканская, турецкая и американская специнформация. Она позволила получить сведения о террористах. Но этот прогресс не отменяет других сложностей. Американская разведка уже в мае предупреждала о возможной комплексной атаке в Европе, упоминая Абдельхамида Абауда (которого считают организатором терактов в Париже — ИА REGNUM). Что касается Турции, она уведомляла дважды Францию о деятельности террористов, напавших на театр «Батаклан». Обмен информацией между спецслужбами в настоящее время более или менее формализован и, как правило, носит двусторонний характер. Но требуется большее. В январе следующего года в Европоле начнет работать антитеррористический центр. Однако появится ли Европейское агентство по разведке? В пятницу, 20 ноября, данную инициативу обсуждали на внеочередном заседании министров внутренних дел и юстиции ЕС в Брюсселе. Против нее выступил немецкий министр внутренних дел Томас де Мезьер, сказавший, что «я не могу себе представить, что мы можем отказаться от нашего национального суверенитета» в этом вопросе.

Секретарь по отношениям с государствами, «министр иностранных дел Ватикана» архиепископ Пол Галлахер в беседе с L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что в «рамках своих национальных границ государства обязаны защищать своих граждан от актов терроризма и от присутствия террористов». Но «внешнее вмешательство должно быть узаконено консенсусом мирового сообщества в соответствии с нормами международного права, решение проблемы не находится в военных действиях в одиночку». Также изданию дал интервью бывший начальник штаба обороны Италии, вице-президент Института международных отношений в Риме генерал Винченцо Кампорини. Отвечая на вопрос, можно ли теракты в Париже считать актом войны, он ответил, что произошедшие нападения являются «агрессией». Но можно ли «Исламское государство» считать государством? Мировое сообщество не признает этого. Если же принимать, что ИГ сегодня контролирует территорию, где живут люди, то оно в самом деле выглядит как государство. Но есть одно замечание, говорит Кампорини: мы считаем, что «Исламское государство», которое сеет террор и смерть в различных регионах мира, атаковало международную коалицию, членом которой является Франция. А кто объявил войну и напал первым? Кажется, что это ненужные тонкости, но не на геополитическом и дипломатическом поприще. По мнению эксперта, с военно-технической точки зрения 5 или 6 хорошо организованных бригад, при адекватной поддержке с воздуха и наличии самых современных инструментов разведки и связи, которые есть в нашем распоряжении сегодня, привели к победе в наземной операции против ИГ за несколько недель. Но за войну придется дорого заплатить. «Мы готовы? Общественное мнение Европы согласится? И политические лидеры могли бы предположить операцию, учитывая эти риски?» — задается вопросом генерал.

Католический богослов и исламовед, отец-иезуит Самир Халиль Самир в интервью RadioVaticana прокомментировал обстановку, сложившуюся после терактов во Франции. Он считает, что «у ИГ есть военный план по захвату, и оно реализует его при помощи более слабых средств, чем имеются на Западе, но они — самые жестокие, какие только могут существовать. Поэтому необходим военный ответ». Отец Самир полагает, что военные эксперты должны решить, какой метод будет наиболее эффективным и спровоцирует наименьшее число жертв при защите местного населения. Он также отметил разобщенность международного сообщества, поскольку, по его мнению, «США и Россия борются (против «Исламского государства»), но на самом деле борются между собой». Как говорит отец Самир, «существуют разногласия между теми, кто считает приоритетом борьбу с режимом Асада, и теми, кто считает приоритетом ИГ. Это чрезвычайно ослабляет ответ против джихадистов… Если заменить Асада кем-то другим, надо будет начинать с нуля, в то время как «Исламское государство» будет распространяться». Он отметил недостаточную реакцию арабских стран, а также назвал «огромной проблемой» отказ многих штатов США принимать беженцев: «Мы не можем требовать от Европы, чтобы она в одиночку принимала всех людей».

Тем временем, пишет Vatican insider (Турин, Италия), «Исламское государство» взяло на себя ответственность за покушение на итальянского католического миссионера Пьеро Паролари в Бангладеш. Жизнь миссионера-медика из Папского института заграничных миссий вне опасности, местные полицейские усилили защиту церквей и миссий и попросили священников не выходить из дома. Но миссия должна продолжаться даже в такой сложной ситуации. «Сирены ИГ пришли издалека и воспламенили местные радикальные группы», — сказал изданию миссионер Карло Дотти из Дакки. Вместе с тем, отмечает AsiaNews (Рим, Италия), посол Италии в Бангладеш Марио Пальма заявил, что он «не верит в возможность организации «Исламским государствам» серии нападений», а рассматривает версию о «попытке посеять хаос накануне исполнения приговора о смертной казни в отношении двух оппозиционных политиков, обвиняемых в преступлениях против человечности» (лидер Националистической партии Бангладеш Салахуддин Кадер Чаудри и генеральный секретарь партии «Джамаат-э-Ислами» Мохаммад Муджахид были повешены сегодня, 22 ноября, вскоре после полуночи по местному времени — ИА REGNUM).

Безопасность Ливана и сопредельных стран как международная проблема стала темой заседания Ассамблеи католических патриархов и епископов (ACPBL), информирует L'Osservatore Romano (Ватикан). Осуждая теракты в Париже, прелаты в своем заявлении требуют от мирового сообщества и ведущих держав положить конец войне и перейти к «мирному урегулированию» в соответствии с международным правом, которое обеспечивает права народов и государств и гарантирует им территориальную целостность. Ясный намек на проект разделения Сирии, против чего больше всех энергично возражают Восточные церкви, констатирует издание. С этой точки зрения епископы выражают опасения, что власти региона больше не в состоянии обеспечить безопасность своим гражданам, и поэтому «региональная безопасность становится предметом международной ответственности».

Конференция католического епископата США (USCCB) на ежегодном сборе в Балтиморе приняла новые руководящие документы. Однако не обошлось без споров, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Одним из самых обсуждаемых стало руководство «Созидая совесть верующих граждан». Большинство проголосовало за то, чтобы этот документ, принятый в 2007 году, был еще раз подтвержден при внесении минимальных поправок. Между тем некоторые епископы призвали к принятию нового руководства, чтобы в нем можно было бы достойно отразить современные вызовы и точно изложить учение папы Франциска. Разногласия заставили National CatholicReporter (Канзас-Сити, США) сравнить приоритеты Франциска и приоритеты американских епископов. Итак, среди важных тем для USCCB, утвержденных прошлой весной, числятся: семья и брак, евангелизация, религиозная свобода, человеческая жизнь и достоинство, призвание и непрерывное делание. Для тех, кто следит за работой Конференции, эти приоритеты звучат очень знакомо — как-то, что USCCB выдвигало в течение десятилетий еще до прихода папы Франциска. Нет сомнений, что папа поддерживает все это. Но разве его главные интересы такие же? Понтифик очень ясно излагал свои приоритеты в выступлениях и трудах. Они выглядят примерно так: бедная Церковь для бедных, Церковь милости и сострадания, практика синодальности на всех уровнях Церкви, конец клерикализма и расширение прав и возможностей мирян, продвижение идей справедливости и мира и охраны окружающей среды. Будут ли епископы США способны принять эти приоритеты?

Kath.net (Линц, Австрия) считает, что на пленарной ассамблее американских католических епископов прозвучала «значительная критика» в адрес администрации президента США Барака Обамы. В начале ее работы глава USCCB архиепископ Луисвилля Иосиф Курц предупредил об «ошибочной секуляризации». Близорукие законы ограничили возможность Церкви «свидетельствовать и исповедовать нашу веру», сказал Курц. Издание напоминает, что архиепископ в прошлом неоднократно сталкивался с президентской администрацией по вопросу о правах Католической церкви и религиозных общин. Одной из конфликтных зон была реформа здравоохранения с требованием к работодателям в рамках обязательного медицинского страхования оплачивать сотрудникам контрацептивы. Церковь говорила, что это «нарушает религиозные убеждения». Курц призывал епископов протестовать против абортов и однополых браков, а также выступал в защиту иммигрантов и соблюдения «баланса между расами». Ссылаясь на энциклику папы Франциска об экологии, он предупредил об опасности «чрезмерного потребления материальных благ и уничтожения природных ресурсов».

Как информирует Radio Vaticana, 9 ноября делегат пастырского округа Римско-католической церкви в Крыму и городе федерального значения Севастополе епископ Яцек Пыль встретился с начальником по делам национальностей и религий департамента внутренней политики правительства Севастополя Владимиром Рябых. Католический прелат и представитель властей обсудили вопросы, касающиеся жизни католической общины, сохранения исторической преемственности и духовного развития города, деятельности католического прихода святого папы Климента в Севастополе. Епископ поблагодарил правительство Севастополя за содействие католикам, в том числе в юридической регистрации прихода, а также пастырского округа в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Со своей стороны Рябых подчеркнул, что католики Севастополя вносят большой вклад в воспитание молодежи и формирование духа уважения к традициям города, в истории которого яркий след оставили шотландский католик Фома Фомич Маккензи и первый директор музея в Херсонесе, почетный гражданин Севастополя католик Николай Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич. Епископ подарил представителю властей четки святого Розария, освященные папой Франциском, и иконы святого папы Иоанна-Павла II как символ диалога и заботы о мире. «Теплые отношения между христианскими общинами Католической и Православной церкви в Крыму и Севастополе, содействие и понимание представителями власти значимости духовного единства являются примером служения, веры и любви, о чем я непременно расскажу папе Франциску на предстоящей встрече», — отметил епископ. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении приходу святого папы Климента храма, который был построен с разрешения императора Николая II, причисленного Русской православной церковью к лику святых. Пастырский округ Римско-католической церкви в Республике Крым и в Севастополе образован в соответствии с соглашением между Москвой и Ватиканом и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.