Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов после заседания исполкома РПА сообщил, что встреча президентов Армении и Азербайджана, скорее всего, состоится в начале декабря. В последний раз лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян провели встречу 27 октября 2014 года в Париже при посредничестве президента Франции Франсуа Олланда. В то время во французских СМИ допускались утечки относительно вроде бы наметившихся подвижек в карабахском урегулировании. Говорилось о том, что Минская группа ОБСЕ подготовила какой-то базовый документ по урегулированию конфликта. Такой вывод действительно напрашивался, если анализировать заявления послов США в Армении и в Азербайджане. Они рассуждали о возвращении Азербайджану некоторых районов за исключением Лачинского района, о том, что «согласно шести согласованным элементам в рамках Обновленных Мадридских принципов, окончательный статус Нагорного Карабаха будет решен посредством свободного волеизъявления населения Карабаха, который должен получить промежуточный статус».

nadasuge.ru Дудук

Отметим в этой связи еще один момент. В контексте предполагаемого урегулирования Франсуа Олланд принимал в Париже Реджепа Тайипа Эрдогана, занимавшего в то время пост премьер-министра, что создавало ощущение подготовки Парижем «пакетного соглашения»: наряду с урегулированием карабахской проблемы на основе Мадридских принципов — договориться и о ратификации Цюрихских протоколов, предусматривающих восстановление дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном и открытие между ними границ. При этом Баку подчеркивал: «Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Естественно, к этому вопросу можно подходить только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Восстановление территориальной целостности возможно в результате различных концептуальных подходов. Кто-то предлагает поэтапное урегулирование конфликта, а кто-то представляет это в виде пакета. Азербайджан неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу. Что касается возвращения именно семи районов, мы можем принять это как этап обеспечения территориальной целостности Азербайджана». Но парижский саммит не дал никаких результатов. На наш взгляд, тут свою роль сыграло заявление Саргсяна о готовности вступления Армении в Евразийский союз (ЕАЭС), что, по мнению экспертов, выводило Ереван на переговоры с Азербайджаном по карабахскому урегулированию с сильных позиций. Хотя доцент кафедры политологии Академии госуправления при президенте Азербайджана Елена Касумова парижскую неудачу связывала с тем, что предлагаемая МГ ОБСЕ «трактовка Мадридских принципов по разным причинам не устраивает и Ереван, и Баку». Поэтому обе стороны решили сохранить статус-кво в регионе, а переговоры зашли в фазу стагнации, хотя после появились сообщения о возможности встречи встреча Алиева и Саргсяна во время юбилейного заседания Генассамблеи ООН.

Из этого так ничего и не вышло. Последовал инцидент с армянским вертолетом, активизировались вооруженные столкновения между конфликтующими сторонами на линии их соприкосновения. Переговорный процесс был не просто сорван — посредническую эстафету Олланда не приняли ни в Вашингтоне, ни в Москве, а МГ ОБСЕ стала продвигать сценарий подписания специального соглашения по соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном. Именно в таком контексте сейчас воспринимаются сообщения о готовящемся саммите Алиев-Саргсян. Однако складывается впечатление, что Баку намерен вернуть в качестве предмета переговоров парижский проект. По словам замглавы администрации президента Азербайджана Новруза Мамедова, хотя действительно «сопредседатели Минской группы ОБСЕ стараются организовать такую встречу, причем в этом году», тем не менее, «чтобы диалог между двумя лидерами состоялся, азербайджанская сторона должна иметь уверенность, что встреча приведет к прогрессу в урегулировании нагорно-карабахского конфликта». Однако, как говорили древние греки, дважды войти в одну и ту же реку еще никому не удавалось даже при помощи многосюжетной интриги.

Первый сюжет: в российские СМИ был осуществлен информационный вброс, согласно которому Москва якобы инициировала закулисные переговоры по передаче Арменией нескольких районов Азербайджану. Такой комбинационный ход получил «прикрытие» со стороны Баку на официальном уровне. Мамедов уточнил: «Суть переговоров вокруг Нагорного Карабаха состоит в том, чтобы Армения сначала вернула хотя бы три-пять оккупированных района Азербайджана. Позже освобожденные земли должны будут разминированы для возвращения беженцев. Второй этап — в течение определенного периода времени должен быть определен формат Лачинского коридора и вопрос возвращения еще двух районов. В это время, параллельно, может быть немного раньше или позже, (будет решен) вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих войск. То есть, это то, чего они хотят — обеспечение фактора безопасности. Последний этап предусматривает возвращение беженцев в Нагорный Карабах, проживание их там на протяжении долгого времени, а только потом должен состояться референдум в рамках азербайджанского законодательства».

Второй сюжет связан уже с состоявшимся визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван: мол он «пытался уговорить Ереван сдать Азербайджану несколько районов, прилегающих к Нагорному Карабаху», взамен получая «согласие Баку на вступление в Евразийский экономический союз». В этой связи посольство России в Ереване заявило, что «вопрос территориальных уступок в контексте карабахского урегулирования не обсуждался», кроме того, что Лавров «выразил поддержку приверженности Еревана исключительно мирному урегулированию конфликта». Это подтвердил и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью газете «Аравот». В свою очередь, пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян «заземлил» интригу, заявив, что все разговоры по поводу возвращения территорий являются «чистыми спекуляциями», которые «постоянно пытаются осуществить некие силы».

Но окончательную «ясность» внес все же постоянный оппонент ИА REGNUM, глава бакинского Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу. Согласно его заявлению, которое мы цитируем по бакинской газете «Эхо», «у Азербайджана есть политическая воля для урегулирования конфликта, которую он неоднократно демонстрировал», но, во-первых, «если Владимир Путин — первый президент России, вокруг которого нет армян», то пока «главным актором в политике между Азербайджаном и Россией является российский МИД — совместная структура армян и русских, а «нынешний глава МИД Сергей Лавров не скрывает свое армянское происхождение». Соответственно, «политика России по Азербайджану будет двухголосной: Кремль старается развивать отношения с Азербайджаном, а российский МИД подходит к российско-азербайджанским отношениям с армянской призмы». Что же касается официального представителя МИД Марии Захаровой, то она, по словам Ахмедоглу, «со времени проживания в Китае попала под сильное влияние армян и другом ее семьи, а также крестным ее ребенка является армянин».

Этим Баку и пытается объяснить прежде всего своим гражданам причины сорвавшейся очередной внешнеполитической интриги на карабахском направлении. Как говорится, приплыли…