



Иван Шилов ИА REGNUM Кеннеди

Во многих, возможно, даже во всех культурах смерть занимает совершенно особое место. В Китае от нее пытаются отстраниться, в Мексике и Латинской Америке ей посвящают карнавалы и праздники, в России не принято о мертвых говорить плохо, а в Японии на мертвецах по-особенному запахивают кимоно. Есть такое особенное отношение к смерти и в американской культуре.

22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. 46 лет его жизни представляют немалый интерес для историков США, внешняя и внутренняя политика Америки за без малого три года его пребывания в должности претерпела существенные изменения и вызвала бурные и совершенно разные отзывы. Но всё написанное в связи с личной жизнью Кеннеди, его общественной деятельностью, его политическими решениями и его ролью в истории и близко не сравнится по объему и культурному значению с работами, посвященными его убийству.

Смотрите фотогалерею об убийстве Кеннеди

Убийство произошло на виду у сотен людей на заранее известном и проверенном всеми возможными службами маршруте, присутствовали охрана, журналисты, обыватели и полицейские… и всё равно в деле с самого начала и до сегодняшнего дня остается много если и не необъяснимого, то как минимум не объясненного. История эта настолько мутна, что герои американского кино до сих пор, по воле сценаристов встретившись с любым оракулом или источником абсолютного знания, первым делом спрашивают: «Кто же все-таки убил Кеннеди?»

Этот вопрос без преувеличения всколыхнул США. Этим вопросом американские СМИ и правительство, как щитом, закрылись от критики политики Кеннеди, а никем не выбранный Линдон Джонсон, ставший президентом «автоматически», продолжил курс на беспредел спецслужб и внешнюю агрессию уже никем и ни в чем не упрекаемый — ведь все были плотно заняты расследованием загадочного убийства. Реальный человек и реальный президент Кеннеди был тут же подменен в массовом сознании мифом о Кеннеди — человеке и президенте.

Смертью Кеннеди, кем бы она ни была организована, воспользовались буквально все, кто мог: пресса, различные политические силы, Верховный суд, спецслужбы, подпольные группировки, Голливуд… Долгие годы, десятки лет, до сих пор, идет розыгрыш этой карты в пользу того или иного лица, той или иной силы. Может быть, в этом и заключается особенность смерти у американцев — важно не как ты жил, а как можно продать твою смерть.

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Справка ИА REGNUM

22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) был убит 35-й президент США Джон Кеннеди. В город глава государства вместе с женой отправился в рамках одного из этапов по подготовке к президентским выборам 1964 года. Вероятно, команда Кеннеди рассчитывала, что визит главы государства в столицу Техаса поможет ему победить в президентской гонке, как это случилось в 1960 году.

Еще 19 ноября в местных газетах был опубликован маршрут президентского кортежа. Планировалось, что конечным пунктом будет выставочный центр Далласа, где должен был состояться банкет по случаю приезда Кеннеди в Техас. Над разработкой маршрута работали агенты Секретной службы США, а подготовкой визита в целом занимался губернатор Техаса Джон Конналли.

Вместе с Джоном Кеннеди в машине с откидным верхом находились также его супруга Жаклин, два агента Секретной службы США и губернатор Техаса вместе с женой. Спустя час после прибытия главы государства в Даллас, когда лимузин Кеннеди свернул на пересечении Хьюстон-стрит и Элм-стрит, послышались выстрелы. За несколько минут до этого жена губернатора обратила внимание Кеннеди, что жители Далласа его очень любят, с чем согласился президент.

Показания свидетелей о количестве выстрелов разнятся от 2 до 6. По официальным данным, первая пуля попала Кеннеди в спину, однако смертельным оказался другое — точное попадание в голову. Через полчаса после случившегося в Парклендском госпитале врачи зафиксировали смерть президента.

25 ноября, в понедельник, Джона Фицджеральда Кеннеди похоронили на Арлингтонском национальном кладбище.

Убийцей Кеннеди официально признали сотрудника книгохранилища, мимо которого проезжал президентский кортеж, Ли Харви Освальда.