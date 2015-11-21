



sport-xl.org Горнолыжный упадок

На прошлой неделе СМИ Австрии пристально вглядывались в российскую и постсоветскую проблематику. Газеты Альпийской республики отметили близость окончания международной изоляции Москвы, назвали причину награждения Сороса украинским орденом и предсказали дальнейшее сокращение числа российских туристов в предстоящем зимнем сезоне.

Конец российской изоляции?

Газета Die Presse пишет о том, что после парижских терактов 13 ноября Россия по всей видимости одерживает важную промежуточную победу. Если до этих трагических событий Россия и Запад боролись за утверждение правил игры в сирийском вопросе, то теперь даже президент США Барак Обама называет Путина «конструктивным партнером». Эти слова, по мнению венского издания, звучат как минимум необычно на фоне почти двухлетней конфронтации вокруг украинского кризиса. Шаг навстречу, полагает Die Presse, делает и французский лидер Франсуа Олланд, визит которого в Москву запланирован на 26 ноября. Издание отмечает, что президент Франции намерен «взять на борт» Россию, чье участие в операции против Исламского государства должно стать ключевым. Кремль, в свою очередь, рассчитывает на прогресс в решении вопроса о санкциях. И хотя крымская тема, как полагают венские газетчики, снята с повестки дня, для Владимира Путина санкционная проблема является не просто косметическим изъяном «возвращения России». Введенные Западом ограничения бросают тень на имидж Путина как политика глобального уровня, к тому же они ослабляют и без того изнуренную российскую экономику.

Украинские инвестиции Сороса

Газета Der Standard обратила внимание на то, что Джордж Сорос посетил Украину в рамках празднования 25-летия собственного фонда в этой стране. 85-летний миллиардер выступил с заявлением, что намерен инвестировать в Dragon Capital — крупнейшую на Украине компанию по управлению активами фондов. Стало известно и о покупке его структурами доли в украинской IT-компании Ciklum. Впрочем, венское издание ехидно напоминает, что в январе нынешнего года Сорос обещал позаботиться о том, чтобы в течение следующих десяти лет в украинскую экономику было инвестировано до 500 млрд долларов. Der Standard информирует и о том, что финансируемая Соросом интернет-газета Украинская правда писала о том, что эти средства помимо прочего должны способствовать существенному ослаблению влияния России на своего соседа. Сам миллиардер и сегодня уверен в том, что «международный частный капитал в сочетании с местным менеджментом внесет свой вклад в быстрое оздоровление украинской экономики». Австрийская газета отмечает, что киевские власти не оставили соросовский юбилей без внимания. Во время личной встречи президент Порошенко наградил Сороса орденом Свободы.

Отток по всем направлениям

Золотая лихорадка осталась в прошлом — такой вердикт российской экономике выносит Tiroler Tageszeitung. Газета из Инсбрука особо отмечает, что кризис в российской экономике вкупе с контрсанкциями сказывается и на австрийской экономике. Экспорт из Австрии в Россию сократился на 40 процентов, примерно на столько же снизилось число российских туристов в Тироле, причем наступающей зимой, по прогнозу Tiroler Tageszeitung, следует ожидать дальнейшего оттока. Сегодня около двух тысяч австрийских фирм занимаются экспортом в Россию, несколько сотен из них имеют свои российские филиалы. По сообщениям австрийского посольства в Москве, большинство инвесторов пытаются «переждать» кризисный период в надежде на постепенную деэскалацию украинского конфликта и отмену санкций, которая, на взгляд инсбрукских журналистов, возможна к осени 2016 года.

Горькая неуверенность

Европейский союз придумал два новых ключевых слова для своих соседей на юге и востоке, отмечает газета Wirtschaftsblatt. Стабилизация и дифференциация — именно этими категориями отныне характеризуется Европейская политика соседства. Венское издание не без издевки отмечает, что только после войны на Украине, серии терактов и нашествия мигрантов европейские бюрократы заметили, что старая схема не работает, и принялись мечтать о стабилизации. Впрочем, не лучше обстоят дела и с дифференциацией. Тот факт, что Украина и Грузия требуют совершенно иных инструментов, нежели Белоруссия и Азербайджан, вполне очевиден: одни желают в перспективе вступить в ЕС, для других важны по преимуществу экономические интересы. Проблема, по мнению Wirtschaftsblatt, заключается в том, что перспектива вступления до сих пор отсутствует даже для тех стран, которые этого хотят, а ведь именно будущее членство в ЕС является единственным стимулом к проведению болезненных экономических реформ, которых требует Европа. И, наконец, жалкая, по мнению венской газеты, сумма в 15 млрд евро, которая выделяется на политику соседства с 2014 до 2020 года, позволяет журналистам вынести печальный приговор: страны-члены попросту не заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был важным конструктивным игроком в регионе.

Всемирные трудности борьбы с допингом

Громкий допинговый скандал во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) это далеко не единственная проблема такого рода, отмечает Wiener Zeitung. В последнее время мировой спорт пережил целый ряд других потрясений, связанных с употреблением запрещенных препаратов именитыми атлетами. Так, на днях была лишена золотой медали чемпионата мира-2009 испанская бегунья Марта Домингес. Следом в поездке на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро было отказано всем болгарским тяжелоатлетам. Обвинения в нарушении антидопингового законодательства также выдвинуты против итальянца Готлиба Ташлера, теперь уже бывшего вице-президента Международного союза биатлонистов. По отдельности все эти события, отмечает венское издание, меркнут на фоне российского скандала, позволяя, однако, сделать неутешительный вывод относительно проблемы допинга: сегодня спортивные власти занимаются лечением симптомов, в то время как корень зла лежит значительно глубже.