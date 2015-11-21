



Podrobnosti.ua Факельное шествие бандеровцев в современном Львове

Два года назад, 21 ноября, в Киеве с призыва известного украинского журналиста Мустафы Найема (ныне — депутат Верховной рады) на Украине начались события, названные вторым Майданом и давшие старт началу гражданской войны в этой стране. Два года спустя в Польше более чем скромно вспоминают о «знаменательной» дате. Как передает Зарубежная служба Польского радио, в Варшаве возле канадского посольства открыли фотовыставку раненых на востоке украинских солдат, часть которых была на Майдане, а позже пошла добровольцами на фронт. Прошел тематический круглый стол, организованный представительством Европарламента в Польше. И сегодня украинское посольство приглашает на митинг по случаю годовщины начала Майдана. Однако подавляющее большинство польских средств массовой информации ныне игнорируют как саму Украину, так и ее «праздник». Хотя два года назад от политиков и журналистов из Польши в Киеве было не продохнуть.

В начале декабря 2013 года в украинскую столицу прибыл глава партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и даже успел выступить с сольным номером на митинге. Вместе с ним на Майдане оказался вице-председатель Европейского парламента Яцек Протасевич от партии «Гражданская платформа» (PO). Накануне, 29 ноября, представители PiS провели пресс-конференцию, на которой потребовали от премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского выступить с отчетом перед Сеймом, почему в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» не было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Качиньский тем временем вступил в перепалку с МИД Польши. Мы считаем, заявил он в субботу, 30 ноября, что «в Киев как можно скорее должны прибыть не только господа Квасьневский и Кокс, но и господа Сикорский и Бильдт (министр иностранных дел Швеции — ИА REGNUM)», которые стояли во главе «евроинтеграции». Официальный представитель МИД Марцин Войцеховский на это сообщил, что внешнеполитическое ведомство все время держит на контроле Украину, а Сикорский и так «совершил много визитов на Украину и всегда встречался с представителями власти и оппозиции».

«Украина находится в очень важном месте Европы, и мы не можем ее отпустить, — говорил в те дни один из лоббистов Украины, депутат Европейского парламента Павел Коваль. — Все «красные лампочки» в Польше и в Европе, должны засветиться после заявления, что Украина отказывается от подписания Соглашения об ассоциации. Для Польши — это очень плохая новость, оно уже не касается исключительно польско-украинских взаимоотношений, это принципиальное дело национальной безопасности страны. Мы должны осознать, что происходящее сейчас на Украине — важнейшее политическое событие для Польши и ключевой момент с точки зрения стратегического будущего Польши». Но уже в феврале 2014 года в Варшаве начали задумываться, чем им грозит сложившаяся ситуация. Как предупреждала главный экономист польского Почтового банка Моника Куртек, «масштаб проблем, которые придется решать нашим восточным соседям, огромен». Силовым отстранением от власти президента Виктора Януковича новый украинский режим запустил цикл событий, которые только ухудшали восприятие Майдана в глазах польского общества и били по польским властям, пытающимся изо всех сил проводить лояльную к Киеву политику. Впрочем, нервы иногда не выдерживали и у правящей коалиции, что весной 2014 года продемонстрировал министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий, публично обозвавший «аморальными» действия своих коллег из украинского кабинета министров. Возмущение Савицкого вызвало нежелание Киева отменить запрет на поставки польской свинины

Дальше все только нарастало. Националисты из «Правого сектора» давали интервью польским газетам, в которых открыто заявляли о территориальных претензиях к Польше. Но больше всего по нервам поляков била так называемая «историческая политика» Украины, заключающаяся в поднятии на знамена лидеров ОУН и УПА, виновных в геноциде поляков в ходе Волынской резни. Апофеозом всего этого стало то, что сразу после выступления президента Польши Бронислава Коморовского в Верховной раде Украины в апреле 2015 года депутаты приняли законы о прославлении памяти убийц поляков. Отсутствие четкой реакции на подобное со стороны правящей коалиции стало пусть не главной, но одной из причин проигрыша «Гражданской платформы» на президентских и парламентских выборах. Сейчас у власти их конкуренты из партии «Право и Справедливость». Как пишет в последнем номере собственный корреспондент в Варшаве влиятельной украинской газеты «Зеркало недели» Якуб Логинов, «PiS часто считают проукраинской партией, однако не все так однозначно. Сильная и независимая Украина необходима этой команде как противовес агрессивной России, а не как самоцель. Тем временем среди новых депутатов достаточно тех, кто главной угрозой считает не Россию, а украинский национализм, конкретнее — оказание почестей Степану Бандере и красно-черные знамена. В то время как «Гражданская платформа» и умеренное крыло PiS понимают, что память об УПА не имеет антипольского характера и направлена против России, для большой части «Права и Справедливости такие настроения абсолютно неприемлемы, учитывая ассоциации с Волынской трагедией. Памятники Бандере и красно-черные флаги — для них проявление антипольских жестов, и часто звучат аргументы вроде «пока они на Украине, не следует помогать Киеву». Такие настроения особенно сильны в пограничных с Украиной Подкарпатье и Любленщине, особенно в Перемышле — в частности среди служащих Пограничного караула и Таможенной службы. Функционеры в неофициальных разговорах часто откровенно объясняют, что их грубое отношение к путешествующим и умышленно медленная работа возникают из желания насолить «бандеровцам». Аналогичные настроения и среди рядовых работников МИД и консульств».

Приведем также мнение постоянного автора польской католической газеты Nasz Dziennik, историка и руководителя отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджея Запаловского. По мнению этого политолога, Украина сегодня находится в стадии экономического упадка и прогрессирующей эрозии социальных и государственных институтов. В Европе, охваченной кризисом, нет ни больших денег, ни воли, чтобы остановить этот процесс. Немцы уже согласились с этим фактом и начинают возобновлять сотрудничество с Россией. Игроком остаются США, но они получают все больше и больше проблем на Ближнем Востоке, а также должны следить за сохранением своего влияния на Балканах. Кажется, Вашингтон понимает, что разделение влияния на Украине неизбежно. «Нам, Польше, следует принимать во внимание эту перспективу, — заключает Запаловский. — За несколько лет мы должны устроить бизнес и заиметь хорошие отношения со всеми провинциями Украины, независимо от их статуса и влияния. В настоящее время для нас партнером является Киев, но мы не можем также исключать и восстановления отношений с Донецком, который в какой-то форме будет независимым регионом, и мы этого не изменим».

Итак, за два года Польша в цикле отрицание проблемы — игнорирование и замалчивание ее — признание проблемы и поиск решения прошла первый этап, остановилась на втором и вопрос заключается в том, когда последует переход к третьему. Конечно, не факт, что такой переход будет в принципе. Но современная Польша уже однажды крупно обманывалась в Украине во время «оранжевой революции» 2004 года. Польский президент Александр Квасьневский тогда активно помогал привести к власти Виктора Ющенко. Варшава таскала за Киев из огня каштаны, однако достались они не ей. Сможет ли Польша извлечь уроки из нынешней ситуации и какие? Пока что большинство исследователей затрудняются с ответом.