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Президент России Владимир Путин сейчас на коне, «поймал волну», «пользуется своим звездным часом», — примерно так описывают положение российского лидера ведущие американские таблоиды, описывая улучшение связей с западными союзниками после терактов в Париже.

«Холодная война была Третьей мировой войной, напоминающей нам о том, что не все глобальные конфликты влекут за собой передвижения многомиллионных армий или появление линий фронта на картах. Но аналогия с холодной войной указывает на некоторые особенности такого конфликта: он будет глобальным; в нем будут сочетаться насильственные и ненасильственные действия; он потребует мобилизации если не солдат, то навыков, умений, знаний и ресурсов; он может идти длительное время; и у него идеологические корни. Не исключено, что эта война будет длиться до конца моей жизни и даже дольше… Это будет длительный, кровавый и дорогостоящий процесс. На кон поставлен не просто наш образ жизни в смысле рок-концертов и выпивки в ресторанах. Нет, решается судьба основных прав и свобод: слова и религии, равенства женщин, и что самое важное, свободы от страха и права думать», —

ошарашил общественное мнение США Элиот Коэн из авторитетного издания American Interest. На фоне подобной глобальной угрозы санкции, экономические склоки, дележ шкуры неубитого медведя в отношении общего врага… напоминают пляски дикарей перед концом Света. По известному предположению Конец света наступит на грабли. Сейчас еще можно сделать все, чтобы объединить усилия, и больше никогда не повторять старые ошибки. До некоторых горячих голов на Западе эта остужающая мысль стала постепенно доходить.

«Путин делает все возможное, чтобы выглядеть как потенциальный партнер. Его правительство вдруг подтвердило, что Исламское государство несет ответственность за взрыв российского авиалайнера в прошлом месяце, и российские войска провели серию атак на Ракку. Кремль имеет шанс получить многое: альянс может означать конец европейских санкций против России», — пишет Washington Post.

Многие американские издания сосредоточили свое внимание на реакции европейского общественного мнения по поводу событий в Париже. «Как известно, президент Франции Франсуа Олланд и президент США Барак Обама приветствовали решимость Путина бороться с ИГИЛ после терактов в Париже. Через месяц после утверждения, что Путин «не наш союзник», Олланд уже скоро посетит Москву, чтобы обсудить условия создания «большой коалиции» против ИГИЛ. Путин уже заявил о готовности «установить прямой контакт с французами, и работать с ними как союзниками», — пишет издание Buzzfeed.

The World Street Journal высказывает мнение согласно которому чиновники Евросоюза говорят, что видят «мало веры в Берлине, Лондоне и Париже в выигрыше от российской помощи в Сирии, и отказе от поддержки Украины. Одним из конкретных доказательств тому, как говорят чиновники и дипломаты ЕС, является тот факт, что западный блок по-прежнему движется к расширению экономических санкций, введенных против России еще в прошлом году… В то время как Франция настаивает на углублении сотрудничества с Россией в борьбе с экстремистской группой Исламское государство, предыдущие рамки экономических отношений останутся неизменными. Тем не менее, украинские чиновники опасаются, что Европа будет отныне проводить более мягкую линию в отношениях с Кремлем».

Вариантов несколько: продлить санкции на пару месяцев, на полгода или на год. Если они будут продлены на минимальный срок, это станет сигналом, что Брюссель видит позитивные подвижки в выполнении Минских соглашений. Но, как сообщают неназванные источники, на которые ссылается WSJ, «любой сдвиг в нынешней позиции США и Европы по Украине станет крайне вредным не только для Украины, но и для Европы».

«В то время как западные лидеры начинают смягчаться в отношении Владимира Путина, лидеры Восточной Европы высказывают опасения, что давление в виде санкций в отношении России может быть замедлено», — сообщает Associated Press.

Министры иностранных дел Литвы и Швеции заявили, что они поддерживают продолжение санкций против России. В то время как боевые действия на Украине прекратились с сентября, недавний их всплеск снова вызывает обеспокоенность. И некоторые восточноевропейские лидеры позволяют себе смелые высказывания «за всю Европу». «Не может быть торга о прекращении огня на каких-либо условиях. Сотрудничество с другими не означает для Европы уступок по всем ее фронтам», — заявил премьер-министр Эстонии Рыйвас об Украине в интервью Reuters.

«Я думаю, что Путин создал замороженный конфликт, и отвлек от него внимание, чтобы не инвестировать слишком много ресурсов. В краткосрочной перспективе это тактическая победа», — говорит Анна Борщевская, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики в Вашингтоне, в интервью с International Business Times. «Я думаю, что его основной целью является раздел Европы по этому вопросу и мое основное опасение заключается в том, что он может добиться успеха».

В то же время The Wall Street Journal пишет, что администрация Обамы, европейские и арабские союзники стремятся отдалить Россию от Ирана. «Усилия, убеждения посредством совещаний с участием президента России Владимира Путина и лидеров Ближнего Востока имеют целью уговорить Москву ограничить предел пребывания Асада у власти. Такой шаг укрепит формирующуюся международную коалицию и поможет очистить путь для более согласованных военных усилий, чтобы противостоять ИГИЛ в Сирии и Ираке. Иран рассматривается как тормоз на этом пути из-за более ярких проасадовских позиций, которые он хочет и далее разделять с Кремлем. Если Россия займет сторону Ирана и Асада, это подорвет надежды на международный консенсус», — уверен журналист The Wall Street Journal.

Полномасштабной «оттепели» в отношений между Россией и Европой по мнению ряда зарубежных экспертов ждать не приходится, равно как и резкой отмены санкций. Но все чаще обсуждается тезис, согласно которому такой повод для санкций, как Украина, теперь не будет обсуждаться вообще. Эта тема не будет более лейтмотивом. Главным моментом в переговорах по санкциям будет ситуация в Сирии.