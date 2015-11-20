



Рене Магритт. La Trahison des images (Вероломство образов). На картине написано: «Это не трубка»

Смотрите галерею работ Рене Магритта

Смотрите Галерею «Порталы Рене Магритта»

Почему через полвека после смерти произведения этого художника оказывают такое мощное воздействие на современников? С момента смерти Магритта в августе 1967 года, его вдова Жоржет скурпулезно хранит все дорогие ему вещи. На втором этаже палитра, ящик с красками, кисти, его мольберт и последнее произведение, оставшееся незаконченным. У Магритта был всего один автомобиль красного цвета. Он продержался пять дней. До конца жизни художник предпочитал трамваи.

«Я ненавижу самопожертвование, терпение, профессиональный героизм — все эти обязательные достойные чувства. Также я ненавижу украшательство, рекламу, голоса радиоведущих, бойскаутов, аэродинамику, выпуски новостей и пьяниц. Я люблю тонкий юмор; то, что скрыто: ямочки, женские коленки, длинные волосы, смех детей, когда им никто не мешает, девочку, бегущую по улице, я хочу живой любви — невозможной и двусмысленной. Я не хочу знать, где мои границы. Я опасаюсь этого», — говорил он.

Отец Магритта был мелким коммивояжером средней руки. Но именно эту усредненность Рене стал со временем ценить и использовать.

«Мне хотелось вдохнуть новую жизнь во взгляд на окружающую действительность. Но каким должен быть этот взгляд? — Ответ — стать ребенком. Вначале он обретает свою психологическую сущность. Я живу в том же состоянии невинности, что и ребенок, пытающийся встать из люльки и поймать птицу в небе».

Картины Магритта действительно наполнены образами детства. Воздушные шары и шахматные фигуры обретают новую жизнь в неожиданном контексте.

Смотрите картины Магритта с котелками

Читайте также:

Портрет России: Кто, как и зачем родил русское национальное искусство

Неистребимая плоть: Символ веры Франсиско де Сурбарана

Сюрреалистическая ретроспектива: Девид Линч в Петербурге