geo-politica.info Сергей Шойгу и Хоссейн Дехган

Военные учения «Пророк Мухаммед»

17 ноября в северо-восточной иранской провинции Хорасан начались двухдневные учения Сухопутных войск под кодовым названием «Пророк Мухаммед», сообщает агентство Tasnim News. В учениях приняли участие 177 пехотная бригада, 38 бронетанковая бригада, подразделения артиллерии, радиоэлектронной борьбы, отряды беспилотных летательных аппаратов и психологических операций, действующие при поддержке ВВС Ирана. Учения нацелены на отработку современной тактики ведения боя, отработку вертолетных и спасательных операций.

За ходом военных учений пристально следил командующий Сухопутными войсками ВС ИРИ бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан. «Одна из целей проводимых учений — отработка действий в приграничной зоне на случай возможно столкновения с террористическими группировками, подобным ИГИЛ. В то же время ИГИЛ не представляет настолько сильную угрозу, чтобы мы проводили для этого специальные учения», — заявил генерал агентству Tasnim News. Он также обозначил политическое значение проходящих учений. «Эти учения станут для наших друзей посланием мира, дружбы и стабильности, которые мы несем в регион. Для врагов — демонстрацией силы и готовности ВС ИРИ отразить любые угрозы», — добавил генерал.

В общении с журналистами генерал Пурдастан обозначил свое видение вероятной атаки Ирана террористами. «ИГИЛ не представляет никакой опасности для Ирана. Поскольку они прекрасно понимают, что вооруженные силы ИРИ прежде, чем они попытаются проникнуть на территорию нашей страны, уничтожат их за пределами своих границ. Планы противника будут сорваны до того, как он достигнет нашей границы», — подчеркнул глава Сухопутных войск.

Командующий армией Ирана генерал-майор Атаолла Салехи в общении с журналистами агентства Fars News рассказал о «намерениях врагов исламской республики». «Сегодня в регионе действуют различные террористические группировки, включая «Аль-Каиду», «Талибан», сомалийских пиратов и ИГИЛ. Все они должны быть уничтожены. Наши враги не обмениваются с нами любезностями. Если бы они имели возможность нас уничтожить, то непременно бы ею воспользовались — заявил генерал Салехи. — Европа — рассадник разврата и терроризма. Западным лидера пора понять, что их сытная жизнь — змея в рукаве».

На завершающем этапе учений иранские военные успешно применили БПЛА «Ясир» и «Мохаджер» собственного производства. Командующий сухопутными войсками высоко оценил уровень боевой подготовки и слаженность действий военных. «Наши силы продемонстрировали свой высокий потенциал для ведения войны в условиях асимметричного боя», — отметил генерал. Тегеран регулярно информирует об успехах в военно-технической сфере. Иранские СМИ сообщают о достижении военно-промышленным комплексом уровня самодостаточности в производстве современных вооружений. Сегодня Иран находится в сложном положении — страна воюет сразу на три фронта: в Сирии, Ираке и Йемене. Успех иранских операций важен не только для решения внешнеполитических задач, но и имеет ключевое значение для политической стабильности внутри страны.

Рухани: Цель ИГИЛ — поднять волну исламофобии в мире

17 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Хасаном Рухани и главой Франции Франсуа Олландом. Об этом сообщает сайт иранского лидера — President.ir. В ходе разговора Рухани выразил свои соболезнования в связи трагическими событиями, произошедшими во французской столице. Президент Ирана осудил теракты в Париже, призвав мировое сообщество «проявить большую волю и решимость для совместной борьбы с терроризмом». Стороны обсудили проблемы международной безопасности и возможности сотрудничества на уровне спецслужб в борьбе с терроризмом. Запланированное европейское турне иранского президента в Италию, Ватикан и Францию в связи с терактами было отложено на более поздний срок.

Центральной темой разговора была проблема терроризма. «Уничтожение террористов в Сирии и Ираке должно стать приоритетом. Мы призываем Францию к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом», — отметил Рухани. Президент Ирана подчеркнул, что «теракты во Франции направлены не только против французской нации, но являются вызовом всему миру». В свою очередь Олланд выразил готовность к расширению сотрудничества с Ираном. «Мы должны объединить свои усилия в борьбе против ИГИЛ в Сирии и Ираке. Необходимо пресечь финансовые и военные ресурсы террористов. Мы приложим все усилия, чтобы объединить все страны в этой борьбе», — заверил президент Франции. Он подчеркнул, что «с нетерпением ждет визита Х. Рухани и надеется, что он состоится как можно скорее».

Тема борьбы с терроризмом и экстремизмом стала ключевой на прошедшем заседании Высшего совета культурной революции, сообщает агентство Mehr News. «Террористы ИГИЛ используют ислам как ширму, чтобы вызвать волну исламофобии в мире», — заявил Рухани. Он выразил благодарность спецслужбам республики за проделанную работу в обеспечении безопасности и сохранении мира в Иране.

19 ноября советник по международным вопросам верховного лидера Али Хаменеи Али Акбар Велаяти дал интервью ливанской газете As-Safir. «Экстремистские группировки укрываются в Саудовской Аравии. Получают от нее финансирование для своей преступной деятельности. Возникает вопрос: «Почему мировое сообщество не может признать этот факт?», — отметил Велаяти. Иранский чиновник подчеркнул принципиальную позицию Ирана в вопросе сохранения Башара Асада у власти. Он высоко оценил вклад ВКС России в борьбу с терроризмом в регионе. «Сотрудничество между Россией и Ираном расширяется изо дня в день. Убежден, что наши отношения с российской стороной носят стратегический характер. Аналогичная ситуация в отношениях с Китаем», — приводит слова советника рахбара агентство Mehr News со ссылкой на As-Safir. Для Ирана проблема борьбы с терроризмом не нова. Однако в свете последних событий сотрудничество в этой сфере может стать для Тегерана еще одним важным направлением в выстраивании диалога с Западом.

В Тегеране состоится Форум стран-экспортеров газа

21 ноября в Тегеране стартует Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает агентство IRNA. Предстоящий Форум станет самым представительным за свою историю. На нем будут присутствовать 8 президентов и один премьер-министр. Ранее свое участие подтвердил президент России Владимир Путин. В преддверии ФСЭГ министр нефти Ирана Бижан Зангане дал интервью агентству Tasnim News.

Зангане заявил, что приоритетными странами для экспорта газа являются ближайшие соседи и страны Ближнего Востока. «В настоящее время Иран экспортирует газ в Пакистан, Ирак и Оман. Мы намерены наладит экспорт в Афганистан и Иракский Курдистан», — заявил министр. Он прокомментировал возможности поставки иранского газа в Европу. «У нас нет планов строительства газопровода в Европу. Во-первый, это нерентабельный проект, во-вторых, для реализации подобно проекта необходимо задействовать большое количество стран, что отразится на конечной цене за газ. Приоритет для нас — развитие торговли СПГ», — отметил Зангане.

О важности предстоящего Форума рассказал заместитель министра нефти по международным и коммерческим вопросам Хоссейн Заманиния. «На ФСЭГ мы презентуем новые нефтяные контракты (Iran Petroleum Contract — IPC). Поэтому наряду с постоянными членами в Форуме примут участие представители крупнейших компаний Европы и Азии. Американские компании не смогут принять участие в предстоящем мероприятии, потому что они все еще не сняли санкции с Ирана», — заявил замминистра агентству IRNA. Передачу технологий, возможности развития частного сектора в энергетической сфере и качество инвестиций Заманиния выделил в качестве главных проблем газовой отрасли в постсанкционный период.

Как сообщает агентство Mehr News со ссылкой на министерство нефти ИРИ, страны-члены ФСЭГ производят 42% газа от мирового объема, обладают 67% мировых запасов, участвуют в транзите газа по трубопроводам 38% и занимают 85% мирового рынка СПГ.

Международная межправительственная организация ФСЭГ была создана 23 декабря 2008 года в Москве. Ее участниками являются 13 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют 4 страны: Ирак, Казахстан, Нидерланды и Норвегия. Форум объединяет обладателей 67% мировых запасов газа, которые обеспечивают 42% глобальной добычи данного сырья.