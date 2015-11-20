Россия и Иран умеют удивлять. США, Евросоюз и суннитские монархии Персидского залива не ожидали, что Москва и Тегеран, имеющие за спиной сложную историю взаимоотношений, сделают решительный рывок в совместной борьбе с международным терроризмом. Поэтому излюбленной формулой европейской и американской прессы становится следующий тезис: «Иран обеспокоен усилением влияния России на правительство в Дамаске». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сбавляет темпы, заявляя о том, что Тегеран готовится открыть на Голанских высотах новый фронт против еврейского государства. Вопрос тут состоит в следующем: если речь идет об официальной позиции, то готов ли Тель-Авив выдвинуть аналогичные обвинения и в адрес Москвы? Ведь «Хезболла» и Корпус стражей исламской революции (КСИР) действуют под опекой Воздушно-космических сил России. Разумеется, тезисы Нетаньяху далеки от геополитики и ориентированы в первую очередь на внутреннее потребление: если бы Иран хотел захватить Голаны, то он бы уж явно не дожидался решения Москвы о начале военно-воздушной операции в САР. Министр обороны Моше Яалон поддерживает своего патрона, заявляя о том, что ИРИ представляет для Тель-Авива большую угрозу, чем ИГИЛ, передает турецкая Daily Sabah. Если антагонизм между Израилем и Ираном понятен, то как можно объяснить спокойствие Яалона относительно международных головорезов, которые сделали фрагментацию Ирака и Сирии неотвратимой?

regnum.ru

Война в Сирии — самый важный и запутанный театр боевых действий современности. В арабской республике сегодня воюет весь мир. Однако только Россия осуществляет боевую операцию в САР на законных основаниях, руководствуясь межгосударственными соглашениями с Дамаском, чего нельзя сказать про французов, англичан, американцев и израильтян. И дело здесь не ограничивается военной силой. Российская дипломатия делает уверенные шаги на международном уровне, используя венский формат, который показал свою эффективность в ходе переговоров по иранскому мирному атому. Москва совершает широкие политические маневры в надежде сблизить позиции западных столиц для борьбы с терроризмом, но далеко не все разделяют ее решимость. После того как на Смоленской площади заявили, что «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» включены в список террористических организаций, которые следует истребить, в Евросоюзе задергались. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с опровержением, объявив, что переговорщики так и не смогли договориться о включении ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» в число главных целей сирийской войны. Любопытно, не так ли? Берлин фактически дезавуировал заявление министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля, которое носит недвусмысленный характер: «Мы согласовывали списки террористических организаций, пришли к выводу, что по крайней мере ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» в них входят. Против них действовать нужно уже прямо сейчас». Что тут еще можно добавить?

Президент Сирии Башар Асад внес ясность в дискуссию, обвинив Турцию во всесторонней поддержке ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры». «Это связано напрямую с Эрдоганом и Давутоглу. Идеология, которую они несут в своих сердцах, — это идеология «Братьев-мусульман», — подчеркнул Асад в интервью журналу Valeurs Actuelles, напомнив про ревностных покровителей «братьев» — Саудовскую Аравию и Катар. Ранее на эту тему высказался и МИД России, отметив, что обе группировки продолжают получать большие партии оружия. На Смоленской площади ограничились констатацией факта, без ссылок на источники этой военно-технической помощи. В конце концов, зачем разжигать страсти, если они и так накалены до предела? Достаточно обратиться к отношениям Израиля и Ирана. Дело уже не ограничивается воинственной риторикой обеих сторон. 19 ноября агентство Reuters публикует сомнительный материал со ссылкой на анонимный источник в израильской разведке, в котором говорится, что «потери иранских военнослужащих в Сирии уже превысили 55 человек». Wall Street Journal идет еще дальше, пробрасывая мысль о том, что КСИР сократил за последние недели присутствие в арабской республике из-за «перенапряжения сил». Издание озабочено тем, что поддержка Ирана со стороны России укрепляет позиции Асада, «подрывая надежды на международный консенсус».

По всей видимости, в Вашингтоне под «консенсусом» понимают одиночество Дамаска на поле боя, при помощи которого Асад мог бы повторить трагическую участь полковника Каддафи. Главный тезис Wall Street Journal сводится к тому, что отношения России и Ирана определяются историческим противоборством двух империй на Кавказе с начала XIX века. Американская бизнес-газета обращается и к современной истории, напоминая читателю о том, что «санкции против Ирана были поддержаны Россией в период президентства Дмитрия Медведева», в то время как «Владимир Путин, вернувшийся в Кремль в 2012 году, сделал ставку на углубление военно-экономического сотрудничества с исламской республикой». Вот что пишет Wall Street Journal о предстоящих визитах Франсуа Олланда в США и Россию, запланированных на 24 и 26 ноября: «Главный вопрос, который предстоит обсудить президенту Франции Франсуа Олланду в Вашингтоне на встрече с президентом Бараком Обамой, а затем в Москве с президентом Владимиром Путиным, — смогут ли они договориться о судьбе президента Сирии Башара Асада, что является основным камнем преткновения». Газета транслирует призыв Барака Обамы к России и Ирану «принять решение о том, будут ли они продолжать поддерживать Асада или же присоединятся к международным усилиям для уничтожения экстремистов». Как будто Москва и Тегеран совершают в Сирии туристическую поездку, а не громят ряды террористов. Британцы подыгрывают США. «Мы наблюдаем определенную напряженность в отношениях между русскими и иранцами», — заявляет глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.

От нынешней геополитической перепалки выигрывает Тель-Авив, который пользуется ревностью Вашингтона и Лондона, вызванной российско-иранским сближением. Поэтому Нетаньяху смягчает антиамериканскую риторику на переговорах с Обамой, которые состоялись 10 ноября. «Несмотря на наши разногласия относительно ядерной сделки с Ираном, я считаю, что Америка и Израиль могут и должны работать вместе для того, чтобы Тегеран соблюдал условия сделки. Мы вместе должны обуздать региональную агрессию Ирана и бороться с иранским терроризмом по всему миру», — цитирует премьера американская парламентская газета The Hill. Признаком сближения позиций Вашингтона и Тель-Авива служит освобождение Джонатана Полларда, офицера американской военно-морской разведки, который отсидел 30 лет по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Нетаньяху не скрывает своего триумфа: «После тридцати долгих лет полных трудностей Джонатан наконец воссоединяется со своей семьей».

Система союзов на Ближнем Востоке продолжает меняться. Израиль перетягивает США в лагерь противников исламской республики. Так что России и Ирану есть над чем задуматься.