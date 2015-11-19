felesteen.ps Траур в США

Эвелин Фаркаш, помощник министра обороны США по России, Украине и Евразии, покинула свой пост после пяти лет карьеры в Пентагоне.

История с отставкой Фаркаш стала знаковой на фоне продолжающихся дебатов внутри администрации Обамы по поводу того, как реагировать на российские успехи в Сирии и на Украине и провал военных операций украинской армии — рассматриваемой в США как военно-спонсируемой, по аналогии с иракской или афганской — против республиканцев ДНР/ЛНР на Украине.

Фаркаш — тяжеловес американской оборонной политики. Она занимала свой пост при трёх министрах обороны США, и была фактически инициатором и главным управляющим звеном выделения 244 миллионов долларов в поддержку переоснащения армии Украины — суммы, почти беспрецедентной для государства, не являющегося официальным союзником Америки.

Среди других ее личных проектов, получивших широкую публичную известность — поддержка заявки Черногории на вступление в НАТО, расширение программ обучения и переподготовки специалистов в области обороны с Грузией, и активизация многостороннего сотрудничества по линии Пентагона с другими странами Кавказа.

До этого Фаркаш занимала пост старшего помощника командующего войсками США в Европе по тому же направлению, еще раньше работала в Конгрессе и Сенате США исполнительным директором различных департаментов в профильных комитетах.

Знаковая отставка Фаркаш укладывается в контекст глубоких противоречий, сформировавшихся внутри администрации по поводу военной стратегии, прежде всего в отношении Украины и российско-сирийской операции против халифата.

С одной стороны выступают сторонники обеспечения поставок летального оружия Украине — их неформальным лидером выступает министр обороны Эш Картер. С другой стороны, партия более осторожных политиков, включая самого Обаму, которые хотят поддержать Украину нелетальным оружием, но которые резонно опасаются, что вооружать Украину против республиканцев ДНР/ЛНР опасно. Они резонно предполагают, что это может побудить не слишком предсказуемый Киев к эскалации и военной провокации, способной сорвать замороженный только что кризис снова в точку кипения, что вовсе не выгодно Бараку Обаме в предвыборный год.

Пока президент сдержал Пентагон, предпочтя поставку транспортных средств, радиоэлектроники, бронежилетов и многочисленного подобного оснащения, — но не противотанковых ракет и других видов современного оружия поля боя, что запрашивала Украина и что лоббировали генералы Минобороны США.

Вашингтонские наблюдатели увязывают отставку Фаркаш с отставкой прежнего министра обороны Чака Хейгела, с именем которого связана стратегия президента по вооружению и обучению так называемых умеренных сирийских борцов против Исламского Государства. Эта программа — точнее, её полное фиаско, зафиксированное на слушаниях в конгрессе, подтвердивших, что в итоге было подготовлено «четыре или пять» человек — станет, возможно, самым слабым аргументом оборонной темы демократов на будущих выборах. Тем более, что сегодня ее рассматривают в контексте очевидных стратегических успехов российско-сирийской операции.

Эти реальные военные успехи сделали невозможным игнорировать военный фактор России в регионе — хотя генералы Картера, в отличие от дипломатов Керри и самого Обамы, сохраняют в отношении Москвы крайне негативистский тон.

И очевидно, что Фаркаш — явно не лучшая фигура, чтобы внести новые ноты в военное общение с Россией по ближневосточной тематике. В своих показаниях в прошлом году перед Комитетом по международным отношениям Сената, Фаркаш заняла жесткую позицию в отношении России, заявив, что действия Путина «нужно рассматривать как оскорбление международного порядка и всего того, что и мы, и наши союзники построили [в международных отношениях] с конца холодной войны».

При этом первые сигналы об отставке Фаркаш появились в военно-политических комментариях еще полгода назад. Такое долгое решение в отношении чиновника, явно не способного реализовать маневр президента в отношении Москвы, связано с жесточайшим кадровым голодом в Пентагоне.

Эштон Картер уже четвертый по счету министр обороны в администрации Обамы, и каждая отставка сопровождалась вымыванием профессионалов из Пентагона — прежде всего, в Сенат и Конгресс. Сам Эштон Картер, физик по образованию, даже никогда не служил в армии, — но только лишь работал в Пентагоне во время президентства Билла Клинтона, когда был ответственным за политику в области применения ядерного оружия.

Понимая, что места директоров направлений или старших специалистов в комиссиях и комитетах Капитолия — самое удобное место пересидеть неизбежное переформатирование кадров Минобороны после выборов следующего года, многие профессионалы, которым все равно, будет ли следующий президент демократом или республиканцем, сознательно уходили из Пентагона, даже формально несколько теряя в должностях.

В результате в Пентагоне просто не осталось специалистов, которые имеют такую долгую историю карьеры по «русской» и «восточноевропейской» теме, как Фаркаш. В этой ситуации, предполагают наблюдатели, замену ей даже не будут искать, а её обязанности по «русской» теме перебросят на замминистра обороны по политическим вопросам Кристину Вормус.

Ситуация, когда важнейшее направление оборонной политики США — коммуникация с Россией — оказывается в положении факультативной нагрузки на Кристину Вормус, и без того зажатую в предвыборной американской политике и вынужденную с утра до ночи разгребать претензии кандидатов к Пентагону, создает серьезные политические риски.