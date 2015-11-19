



Иван Шилов ИА REGNUM

12 крылатых ракет

Сегодня российская авиация нанесла третий массированный удар по позициям террористов ИГ (в РФ организация признана террористической и запрещена) в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС запустили с территории России 12 крылатых ракет воздушного базирования по объектам ИГ в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. В результате авиаударов уничтожены штаб-квартира ИГ, 3 склада с нефтепродуктами и боеприпасами, командный пункт террористов, завод по производству взрывчатых веществ, мастерская по производству минометов, а также 3 крупных нефтяных комплекса и станция перекачки нефти.

Ближе к вечеру 19 ноября задействована эскадрилья бомбардировщиков дальнего базирования Ту-22М3. Она нанесла удары по 6 объектам ИГ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Целями стали объекты нефтепереработки, склад боеприпасов и мастерская по ремонту минометов.

Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября, развернув на базе «Хмеймим» авиабригаду особого назначения, включающую до 50 самолетов и вертолетов. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия террористам к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.

Самый дорогой топ-менеджер

В декабрьском номере журнала Forbes в русскоязычной версии опубликовали рейтинг 25 самых высокооплачиваемых том-менеджеров России.

Лидирует председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его годовое вознаграждение за ушедший год составило $27 млн.

Второе место в рейтинге занимает глава ВТБ Андрей Костин, оплата его труда оценена в $21 млн.

«Бронза» досталась главе «Роснефти» Игорю Сечину, заработавшему $17,5 млн.

Кто еще вошел в рейтинг? Читайте в материале: Названы самые дорогие топ-менеджеры России

ЕС отказал Украине

Брюссель отказался компенсировать Киеву потерю рынка РФ в связи с началом действия соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.

«Мы, конечно, были и есть против любых действий, затрудняющих торговлю. Но мы уже предоставили немало денег для того, чтобы украинский бизнес подготовился к новым условиям рынка», — заявил в интервью «Европейской правде» комиссар по вопросам европейской политики добрососедства Иоганнес Хан.

Он подчеркнул, что для Киева не являлось секретом, что Москва может ввести торговые ограничения в ответ на начало действия ЗСТ с Евросоюзом.

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Нападение у офиса RT

Телеканал RT сообщил о нападении на здание, где расположен его офис в Тель-Авиве, неизвестного мужчины с ножом. Злоумышленник был задержан. Местные СМИ сообщают, что пострадали находившиеся в здании израильские верующие.

О нападении на здание сообщила шеф ближневосточного бюро телеканала Пола Слиер. По ее словам, в офис проник неизвестный, вооруженный ножом. Никто из журналистов не пострадал, однако один из находившихся в здании погиб. Еще три человека получили ранения.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что в последнее время журналисты телеканала получали угрозы в связи с работой в Сирии. Она также сообщила, что в компании не склонны связывать нападение на здание, в котором находится офис RT в Тель-Авиве, с работой телеканала.

Сон разума

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») прокомментировал в Twitter высказывание президента Украины Петра Порошенко об «изоляции России».

«Порошенко: «С нами правда, с нами весь мир, а Россия изолирована». Тем временем Россия — в самом центре мировой политики. Сон разума, не иначе», — написал Пушков.

В интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 Порошенко отметил, что все страны должны координировать друг с другом свои действия в борьбе с терроризмом. А Европа не должна забывать об агрессии России против Украины, заявил он.

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