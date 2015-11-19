С учетом происходящих в системе государственного управления процессов замены людей Евгения Примакова на ставленников других кланов, предстоящие выборы главы ТПП — а глава российской Торгово-промышленной палаты самый непосредственный преемник Евгения Примакова на этом посту, один из членов его команды — можно также рассматривать под углом борьбы либералов и государственников за занятие очередной командной высоты в преддверие выборов главы государства. Что же происходит в ведущем российском бизнес-объединении и вокруг него?

skiexpo.ru Торгово-промышленная палата России

В сентябре месяце в Госдуму был внесен законопроект, расширяющий права и функции торгово-промышленных палат в РФ, а в ноябре он был рассмотрен в первом чтении. Почему нужен новый закон о ТПП? Предыдущий был принят в 1993 году, когда каждый брал самостоятельности столько, сколько мог или хотел. Сейчас в стране, да и в мире, ситуация совсем другая. Поэтому даже в ТПП необходимо выстраивать вертикаль взаимной ответственности центральной Палаты и региональных. В этой модели бизнес будет более консолидирован, что отвечает и интересам государства.

Второй важный момент, это готовность государства отдавать некоторые компетенции бизнесу. И об этом говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой ТПП Сергеем Катыриным 6 ноября. Но в этом вопросе должно быть и встречное движение — сам бизнес должен быть готов принять на себя эти компетенции без ущерба как государственным интересам, так и интересам рядовых граждан.

Принятие нового закона о ТПП, а также выборы главы ТПП весной следующего года не оставили равнодушными некоторых других крупных игроков на поле бизнес-объединений. В частности, РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», конкурируя с ТПП РФ, тем не менее, постоянно «подсаживаются» на ресурс территориальных ТПП, используя нынешние слабости в законодательном регулировании ТПП. Поэтому совершенно не случайно сегодня против ТПП РФ и ее руководства развязана информационная война. Как и в 2011 году, когда речь впервые зашла о рейдерском захвате либералами ТПП, сегодня в качестве публичных фигур, которые фигурируют в медийном пространстве, используются те же самые давно обанкротившиеся лица, только кукловоды у них другие (http://www.mk.ru/economics/2015/11/18/royal-v-kustakh-okazalsya-pshikom.html). Хотя цели остались прежними.

Цель — дестабилизировать крупнейшее бизнес-объединение, объединяющее в своих рядах десятки тысяч российских предпринимателей, перехватить у него инициативу, взять под контроль федеральные и региональные активы и отодвинуть на обочину общественно-политической жизни. Прежде всего, особое внимание к потенциалу и ресурсам системы ТПП РФ проявили в либеральных кругах.

Уже выстроился целый отряд потенциальных претендентов на пост главы палаты, большинство из которых это последовательные противники Владимира Путина. Во-первых, они видят в должности президента ТПП РФ не только возможность «освоить» немалые финансовые потоки, которые «закручиваются» вокруг уникальной системы, но и взять под контроль все бизнес-сообщество (более подробно об этом здесь — http://neuromir.tv/ot-chastnogo-k-obshchemu-skazka/). Во-вторых, ТПП дает уникальный статус и систему международных связей, которые можно использовать для раскрутки собственного политического рейтинга. В-третьих, ТПП — это огромные активы — Центр международной торговли, Экспоцентр и т.д.

В настоящее время в российском бизнесе работает около 10 миллионов человек. Это наиболее активная, предприимчивая и деятельная часть российского общества. В этой среде устали от беспредела чиновников и коррупции. Система ТПП РФ предоставляет хорошие возможности для мобилизации бизнесменов и членов семей на массовые протесты по образцам «арабских революций». Таким образом, может быть достигнута главная цель «пятой колонны» внутри страны — осуществлен либеральный реванш. Реформаторы 90-х гг. давно уже поиздержались в своих расходах и потому жаждут власти.

Борьба за «примаковское наследие» проходит на фоне последствий глобального кризиса, от которого больше всего пострадал малый и средний бизнес, ухудшения социально-экономического положения граждан России, обострения внутриполитической ситуации в стране, санкционной и иной войны России с Западом. И готовая сетевая структура не перестала быть лакомым финансово-политическим куском, не досягаемым ни для одной политической партии. «Чистых» денег — отмытых грязных — много, но они не пойдут: не примет капризный Запад, куда рвались и рвутся олигархи. А вот подорвать ТПП изнутри, создав вокруг «окучиваемого» объекта ореол порока и коррупции, и водрузить «на царство» своего троянского конька-горбунка — цель вполне достижимая.

Надо отметить, что, судя по последним событиям, руководство страны понимает ситуацию, складывающуюся вокруг ТПП РФ, в курсе подковерных игр и телодвижений отдельных персоналий, и намерено и дальше поддерживать главу палаты Сергея Катырина как преемника Евгения Примакова, предопределившего курс Палаты как главной государствообразующей силы в бизнес-сообществе. Неслучайно, что вклад руководителя российской Торгово-промышленной палаты в развитие предпринимательской деятельности, международных торгово-экономических отношений и многолетнюю добросовестную работу в системе ТПП РФ был отмечен главой государства Владимиром Путиным, который в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград 3 ноября в Кремле наградил Сергея Катырина орденом Почета.